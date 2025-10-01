Lady Amelia Spencer và chị gái sinh đôi của cô, Lady Eliza Spencer đã ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng khi xuất hiện với phong cách thời trang tinh tế và mạo hiểm. Trong bức ảnh đăng trên Instagram Stories tuần trước, cả hai cùng diện trang phục của nhà thiết kế Ermanno Scervino, thể hiện tình cảm gắn kết và sự ăn ý trong phong cách. Các thiết kế đầm của họ không chỉ phản ánh tình yêu với phong cách ballet mà Công nương Diana từng đam mê, mà còn là minh chứng cho khả năng kết hợp trang phục nổi bật với phụ kiện thanh lịch mà bà từng thể hiện.





Mỗi chiếc váy mà họ chọn lựa đều có những chi tiết đặc sắc: Lady Eliza nổi bật trong chiếc đầm màu vàng bơ với những miếng ren tinh xảo và phần váy xòe nhẹ nhàng, trong khi Lady Amelia chọn phiên bản màu đen huyền bí. Thiết kế của Lady Amelia với các lớp vải mỏng manh và eo được nhấn nhá, khiến cô trở nên quyến rũ với vẻ ngoài giống như nhân vật Black Swan trong bộ phim cùng tên, nhưng lại được làm mới với đường viền váy ngắn, trẻ trung hơn.





Không chỉ gây ấn tượng với phong cách thời trang, Công nương Diana còn nổi tiếng với tình yêu dành cho ballet và đã từng là bảo trợ cho English National Ballet từ năm 1983 cho đến khi bà qua đời. Bà thường xuyên phản ánh niềm đam mê này trong lựa chọn thời trang của mình, từ chiếc váy đầm dài tới bắp chân của Jacques Azagury năm 1996, đến chiếc váy nhung của Victor Edelstein với phần váy xòe nhẹ nhàng từ giữa những năm 1980, và chiếc váy mini trang trí pha lê mà bà mặc trong buổi biểu diễn Swan Lake tại Royal Albert Hall vào tháng 6 năm 1997.





Trở lại với hình ảnh của hai cháu gái Diana tại buổi trình diễn thời trang của Patrick McDowell vào đầu tháng này, Amelia và Eliza đã thể hiện phong cách balletcore - xu hướng tái hiện vẻ đẹp của phòng tập ballet với chất liệu cao cấp và dáng váy couture. Xu hướng này đã thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok và chứng tỏ rằng nó có thể dễ dàng được áp dụng vào trang phục dạ hội.





Dù kết hợp với giày cao gót cổ điển hay giày búp bê đơn giản, những thiết kế này luôn khiến chất liệu và dáng váy trở thành tâm điểm chú ý.

Theo Express