Châu Á trải qua tháng nắng nóng kỷ lục

Theo các nhà khoa học, chuyên gia khí hậu, nắng nóng sẽ chưa dừng lại khi dự báo hiện tượng El Nino sẽ quay trở lại trong năm nay.

Tháng 4, nhiệt độ lên tới 50oC ở các vùng của Thái Lan. Chính quyền Thái Lan khuyến cáo, người dân ở thủ đô Bangkok và các khu vực khác của nước này nên ở nhà để tránh ngã bệnh. Nhiệt độ ở thủ đô Thái Lan lên tới 42oC hôm 22/4 và chỉ số nhiệt (nhiệt độ cảm nhận thực khi kết hợp với độ ẩm) lên tới 54oC.

Tại Ấn Độ, ít nhất 13 người đã tử vong vì say nắng và hàng chục người phải nhập viện khi nhiệt độ lên gần 45oC. Chính quyền các bang ở nước này đã phải đóng cửa trường học và các bộ trưởng kêu gọi trẻ em ở nhà để tránh đau đầu và mệt mỏi

Tại Trung Quốc, gần một năm kể từ đợt nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng vào năm 2022, hơn 100 trạm dự báo thời tiết vào tháng 4 đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất.

Luang Prabang ở Lào đạt mức cao kỷ lục 42,7oC và nhiệt độ tăng lên khoảng 45oC ở Myanmar.

Nhiều khu vực ở châu Á trải qua đợt nắng nóng và nhiệt độ cao kỷ lục trong tháng 4. (Ảnh: Shutterstock)

Bangladesh đã có báo cáo về việc mặt đường tan chảy dưới sức nóng chói chang ở thủ đô của nước này.

Hôm 25/4, bốn trạm thời tiết ở Myanmar đã ghi nhận mức nhiệt độ kỷ lục của tháng, trong đó Theinzayet, ở bang Mon phía đông, đạt mức cao nhất, ở mức 43oC. Hôm 26/4, thành phố Bago, phía Đông Bắc Yangon, ghi nhận mức nhiệt 42,2oC, nền nhiệt cao kỷ lục mọi thời đại được ghi nhận trước đó vào tháng 5/2020 và tháng 4/2019, theo Maximiliano Herrera, chuyên gia khí hậu học và nhà sử học thời tiết.

Ở Philippines, đối phó với nắng nóng là một thách thức đặc biệt vì lịch học thay đổi trong thời kỳ đại dịch, nghĩa là học sinh đang trải qua những tháng nóng nhất của năm trong lớp học. Hàng trăm trường học đang chuyển sang hình thức đào tạo từ xa để học sinh không đổ bệnh, trong khi một số giáo viên kêu gọi rút ngắn thời gian giảng dạy và quy mô lớp học nhỏ hơn để đối phó với tình hình.



Theo các nhà nghiên cứu mô hình khí hậu và tương tác đất - khí quyển, Viện Giáo dục Quốc gia Singapore, "tháng 4 nóng nhất ở châu Á". nhưng sức nóng chưa giảm và trong thời gian tới còn dữ dội hơn do hiện tượng El Nino sắp quay trở lại. Trong khi đó, Văn phòng thời tiết của Ấn Độ dự đoán, nhiệt độ trên trung bình và các đợt nóng diễn ra cho đến cuối tháng 5.