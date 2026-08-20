Vương Bình 27 tuổi ở Trung Quốc, đã thất nghiệp ở quê nhà được một năm rưỡi. Năm ngoái, anh rất bận rộn, vừa ôn thi công chức vừa làm thêm nghề gia sư vật lý. Sáu tháng nay, anh không làm bất cứ công việc gì và cuộc sống có vẻ nhàn nhã và đều đặn: ăn uống, nghỉ ngơi, đi dạo, tập thể dục và thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè.

Một ngày đầu năm nay, anh vừa ăn xong và chuẩn bị đọc sách thì gia đình nhận thấy anh trông có vẻ ngơ ngác. Sau khi nói vài lời, anh ngất xỉu trên giường. Gia đình lay anh dậy thì Vương Bình bất chợt đập phá đồ đạc. Anh nói mình hoàn toàn nhận thức được những gì đang xảy ra, nhưng không thể kiểm soát hành vi của mình. Gia đình nghi ngờ Vương Bình bị ma ám nên bỏ tiền thuê một thầy cúng.

Những sự việc tương tự đã xảy ra thêm vài lần sau đó. Hai tháng sau, Vương Bình bắt đầu chảy nước dãi, mê sảng và nói năng không mạch lạc. Gia đình anh gọi xe cấp cứu, sau khi xét nghiệm, bác sĩ phát hiện lượng đường trong máu của anh chỉ còn 2,0 mmol/L. Phạm vi bình thường của đường huyết lúc đói ở người bình thường là từ 3,9 đến 5,5 mmol/L. 3,9 mmol/L đã là ngưỡng cảnh báo hạ đường huyết, và dưới 3,0 mmol/L được phân loại là hạ đường huyết độ II, có thể ảnh hưởng đến chức năng não bộ.

Chỉ khi đó, hành vi "phá hoại nhà cửa" của Vương Bình mới có lời giải thích khoa học: hạ đường huyết không triệu chứng. Khi bị hạ đường huyết, người bệnh thường gặp các triệu chứng như tim đập nhanh, run rẩy, đổ mồ hôi và đói bụng. Tuy nhiên, những bệnh nhân bị hạ đường huyết không triệu chứng, như Vương Bình, có thể bị suy giảm khả năng nhận biết tình trạng hạ đường huyết. Đến khi được phát hiện, họ có thể đã gặp phải các triệu chứng nghiêm trọng hơn như giảm khả năng tập trung, hành vi bất thường, lú lẫn, co giật và hôn mê.

Thực tế, Vương Bình là người mắc bệnh tiểu đường loại 1. Khi bệnh nhân lần đầu tiên gặp phải tình trạng này, gia đình đã kiểm tra lượng đường trong máu, nhưng kết quả cho thấy 18 mmol/L, không nằm trong phạm vi hạ đường huyết. Về sau, họ nhận ra rằng trong lúc vội vàng, họ đã bỏ qua dấu thập phân; máy đo đường huyết thực tế đã hiển thị giá trị là 1,8 mmol/L.

Bệnh tiểu đường loại 1 không phải là loại tiểu đường mà chúng ta vẫn thường biết. Mọi người thường biết đến bệnh tiểu đường loại 2, chủ yếu xảy ra ở người trung niên và người cao tuổi. Ngược lại, bệnh tiểu đường loại 1 lại phổ biến hơn ở trẻ em, thanh thiếu niên và người trẻ tuổi.

Tiểu đường loại 1 là một bệnh lý mãn tính, trong đó hệ miễn dịch của cơ thể nhầm lẫn tấn công và phá hủy các tế bào beta sản xuất insulin ở tuyến tụy, dẫn đến việc cơ thể không còn khả năng tự sản xuất insulin. Bệnh chủ yếu do yếu tố di truyền và rối loạn tự miễn, kích hoạt bởi các tác nhân môi trường (như nhiễm trùng virus), khiến hệ miễn dịch tự chống lại chính các cơ quan của mình chứ không liên quan đến chế độ ăn uống hay lối sống.

Các triệu chứng thường xuất hiện rất nhanh và rõ rệt, bao gồm: khát nước liên tục, tiểu nhiều lần, luôn cảm thấy đói dữ dội nhưng cân nặng lại sụt giảm bất thường, mệt mỏi cực độ và tầm nhìn bị mờ. Hiện nay không có cách nào để phòng ngừa bệnh tiểu đường loại 1 do cơ chế tự miễn và di truyền học quy định.

Để điều trị bệnh tiểu đường loại 1, người bệnh bắt buộc phải tiêm insulin hoặc sử dụng bơm insulin suốt đời theo chỉ định của bác sĩ để kiểm soát lượng đường huyết. Về dinh dưỡng, người bệnh cần duy trì chế độ ăn cân bằng, kiểm soát lượng carbohydrate (tinh bột) nạp vào, ưu tiên chất xơ từ rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và hạn chế đồ ngọt hay thực phẩm chế biến sẵn. Về sinh hoạt, người bệnh nên thường xuyên theo dõi đường huyết tại nhà, kết hợp tập thể dục đều đặn, quản lý căng thẳng và duy trì lối sống khoa học để phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Nguồn và ảnh: QQ