Chàng trai 25 tuổi mắc ung thư đại trực tràng vì thói quen ăn theo cách "vạn người mê"

Mới đây, bác sĩ Tiêu Đôn Nhân, chuyên khoa gan mật và tiêu hóa tại Phòng khám Đôn Nhân ở Đài Loan (Trung Quốc), từng tiếp nhận một bệnh nhân ung thư đại trực tràng mới 25 tuổi. Người bệnh làm kỹ sư trong ngành điện tử, có biểu hiện đau âm ỉ vùng bụng trên kéo dài nhưng không gặp các triệu chứng tiêu hóa thường được cảnh báo như tiêu chảy, táo bón hoặc đi ngoài ra máu, theo China Times.

Kết quả siêu âm cho thấy một tổn thương bất thường. Sau khi chụp cắt lớp vi tính (CT), các bác sĩ phát hiện khối u có kích thước khoảng 5 cm tại đại tràng ngang và xác định bệnh đã ở giai đoạn 2. Bệnh nhân được phẫu thuật cắt bỏ khối u. Theo thông tin được bác sĩ chia sẻ, sau phẫu thuật, người bệnh chưa cần hóa trị.

Thường xuyên ăn ngoài, chuộng đồ ăn nhanh và ít bổ sung rau xanh có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Ảnh: Shutterstock.

Khai thác tiền sử sinh hoạt, bác sĩ Tiêu Đôn Nhân nhận thấy nam kỹ sư sống một mình, thường xuyên ăn ngoài, đặc biệt ưa chuộng thức ăn nhanh và ít ăn rau củ, trái cây tươi.

Theo bác sĩ, bên cạnh yếu tố di truyền, chế độ ăn uống thiếu cân bằng, ít chất xơ và thường xuyên tiêu thụ thực phẩm không có lợi cho sức khỏe là những yếu tố cần lưu ý khi đánh giá nguy cơ ung thư đại trực tràng. Ông cũng cho biết độ tuổi mắc bệnh tại Đài Loan có xu hướng trẻ hơn khoảng 10 năm so với một số nước phương Tây.

Chất xơ đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của hệ tiêu hóa. Việc bổ sung đủ chất xơ từ rau xanh, trái cây, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt giúp cải thiện chức năng đường ruột, hỗ trợ duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Theo khuyến nghị của cơ quan y tế Đài Loan (Trung Quốc) được bài báo dẫn lại, lượng chất xơ nên tiêu thụ mỗi ngày vào khoảng 30 g. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ trung bình của người dân tại đây chỉ khoảng 15 g, thấp hơn đáng kể so với mức khuyến nghị.

Bác sĩ Tiền Chính Hoằng, chuyên khoa gan mật và tiêu hóa tại Bệnh viện Đa khoa Trường Canh Cơ Long, cũng lưu ý rằng chế độ ăn uống và sinh hoạt thiếu lành mạnh có thể tác động đến sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột.

Chế độ ăn kiểu phương Tây, với lượng lớn thịt đỏ, thịt chế biến sẵn và thực phẩm giàu chất béo, trong khi thiếu rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt, có thể ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe đường ruột. Sự thay đổi của hệ vi sinh cùng tình trạng viêm kéo dài có thể góp phần tạo ra môi trường thuận lợi cho những biến đổi bất thường ở niêm mạc đại tràng.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không thể kết luận chế độ ăn uống là nguyên nhân trực tiếp gây ung thư ở bệnh nhân 25 tuổi nói trên. Ung thư đại trực tràng là bệnh lý có nhiều yếu tố nguy cơ, bao gồm tuổi tác, tiền sử gia đình, yếu tố di truyền, một số bệnh lý đường ruột và lối sống.

Trường hợp nam kỹ sư 25 tuổi cho thấy ung thư đại trực tràng không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng những dấu hiệu điển hình như đi ngoài ra máu hoặc thay đổi thói quen đại tiện. Một số người bệnh có thể chỉ xuất hiện triệu chứng mơ hồ, chẳng hạn đau bụng kéo dài, đầy bụng hoặc khó chịu ở vùng bụng.

Người dân nên đi khám nếu tình trạng đau bụng dai dẳng, thay đổi thói quen đại tiện, phân có máu, thiếu máu không rõ nguyên nhân hoặc sụt cân bất thường. Việc thăm khám giúp xác định nguyên nhân và lựa chọn phương pháp kiểm tra phù hợp.

Để giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng, mỗi người nên duy trì chế độ ăn cân bằng, tăng cường rau xanh, trái cây, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt; hạn chế thịt chế biến sẵn, giảm tiêu thụ thịt đỏ ở mức cao và tránh thường xuyên sử dụng thực phẩm nhiều muối, nhiều chất béo. Bên cạnh đó, cần duy trì vận động thể chất, hạn chế rượu bia, không hút thuốc và kiểm soát cân nặng.

Theo các chuyên gia không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng mới quan tâm đến việc tầm soát. Thời điểm bắt đầu và phương pháp tầm soát cần căn cứ vào độ tuổi, tiền sử gia đình, các yếu tố nguy cơ và hướng dẫn y tế hiện hành. Người có người thân mắc ung thư đại trực tràng hoặc có nguy cơ cao nên trao đổi với bác sĩ để được tư vấn phù hợp.

Muốn đường ruột khỏe mạnh, đừng bỏ qua 5 thực phẩm quen thuộc này Hoa quả: Nước hoa quả là một lựa chọn lành mạnh, không chỉ duy trì sức khoẻ toàn thân mà còn làm sạch đại tràng nhờ có chứa hàm lượng lớn các khoáng chất, enzyme và muối làm sạch. Ngũ cốc: Các loại ngũ cốc toàn phần như bánh mì, mì và bột mì rất giàu chất xơ, ít cholesterol và calo. Chúng hỗ trợ quá trình tiêu hoá và giúp đại tràng được làm sạch một cách hiệu quả. Chanh: Theo các chuyên gia các loại hoa quả họ cam quýt như chanh là thích hợp nhất để làm sạch cơ thể. Duy trì uống 1 cốc nước chanh vào buổi sáng giúp thải độc và làm sạch đại tràng, cho bạn một hệ tiêu hoá khoẻ mạnh và hoàn hảo. Rau bina: Ăn các loại rau lá xanh như rau bina giúp làm sạch đại tràng và bảo vệ hệ tiêu hoá tránh khỏi các rối loạn khác. Hãy sử dụng rau bina hàng ngày để có đường ruột khoẻ mạnh. Súp lơ xanh: Súp lơ xanh là loại rau giúp làm sạch cơ thể. Nó cũng rất có lợi trong việc làm sạch gan, đại tràng và hỗ trợ tiêu hoá. Có thể bổ sung súp lơ xanh vào món sa lát để tăng thêm lợi ích.

(t/h Tri Thức, Lao Động)