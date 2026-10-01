Ở tuổi 49, sao nữ Hollywood về quá trình chữa lành, tha thứ cho bản thân và bài tập thể dục đã thay đổi cuộc đời cô

Ở tuổi 49, nữ diễn viên Kerry Washington không còn xem tập luyện là cách để thay đổi vóc dáng. Với cô, Pilates, trị liệu tâm lý và học cách tha thứ cho chính mình đã trở thành những chìa khóa giúp chữa lành tổn thương, xây dựng mối quan hệ lành mạnh hơn với cơ thể và sống trọn vẹn hơn.

Với nhiều diễn viên Hollywood, việc hóa thân vào một nhân vật đòi hỏi sự hỗ trợ của cả ê-kíp chuyên nghiệp, từ chuyên gia trang điểm, phục trang đến huấn luyện viên giọng nói. Nhưng với Kerry Washington, danh sách ấy còn có một người đặc biệt: Erika Bloom, huấn luyện viên Pilates đã đồng hành cùng cô suốt nhiều năm.

Đã gắn bó với Pilates khoảng hai thập kỷ, Kerry không xem đây là một trào lưu thể hình nhất thời. Bộ môn này đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống, giúp cô hiểu cơ thể sâu sắc hơn, cả khi đứng trước máy quay lẫn trong đời thường.

“Đây không phải nơi tôi đến để phán xét bản thân hay cố gắng thay đổi ngoại hình. Đây là nơi giúp tôi hiểu mình hơn, cảm thấy thực sự thuộc về cơ thể mình. Điều đó mang lại cho tôi sức mạnh”, cô chia sẻ.

Với Kerry, ý nghĩa lớn nhất của tập luyện không nằm ở việc trông trẻ hơn hay đạt được một hình thể lý tưởng. Đó là cảm giác được kết nối với chính mình sau những giai đoạn sức khỏe thể chất và tinh thần khiến cô cảm thấy xa lạ với cơ thể.

Kerry Washington từng bị tổn thương tâm lý. Với Kerry, chữa lành không phải một sự kiện xảy ra trong chốc lát, mà là quá trình liên tục học hỏi, điều chỉnh và chịu trách nhiệm với chính mình.

Pilates giúp cô kết nối lại với cơ thể

Sau khi tốt nghiệp Đại học George Washington, Kerry tiếp tục hành trình tìm kiếm sự cân bằng thông qua yoga, bộ môn cô đã làm quen từ thời đi học. Khi tham gia chương trình nghiên cứu diễn xuất tại Ấn Độ, cô còn hoàn thành khóa đào tạo để trở thành giáo viên yoga và từng giảng dạy trong thời gian theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Sau này, Pilates dần trở thành bộ môn cô yêu thích nhất bởi khả năng giúp người tập nhận thức rõ hơn về cơ thể, tư thế và cách vận động.

Kerry đặc biệt yêu thích các bài tập nằm nghiêng trên máy Pilates, trong đó có động tác dùng một chân đẩy bàn trượt ra vào. Cô cũng duy trì tập luyện sức mạnh hai buổi mỗi tuần cùng huấn luyện viên Matt Seki, tập trung vào việc nâng tạ nặng hơn khi tuổi tác tăng lên.

Một trong những lý do khiến nữ diễn viên chú trọng tập sức mạnh là mong muốn duy trì sức khỏe lâu dài và bảo vệ xương. Gia đình cô có tiền sử loãng xương, vì vậy việc xây dựng nền tảng thể lực và chăm sóc hệ xương trở thành ưu tiên quan trọng.

Theo Kerry, Pilates giúp cô thực hiện những hoạt động thể chất khác an toàn hơn, từ chạy bộ, leo núi đến bơi ngoài biển. Việc cải thiện khả năng kiểm soát chuyển động, nhận biết tư thế và giữ cơ thể đúng trục giúp cô tự tin thử sức với nhiều hoạt động mà không quá lo ngại chấn thương.

Thay vì tập luyện để trừng phạt bản thân vì những gì đã ăn hoặc vì chưa hài lòng với ngoại hình, cô xem mỗi buổi tập là cơ hội để hiểu và chăm sóc cơ thể tốt hơn.

Đó cũng là thay đổi quan trọng trong cách Kerry nhìn nhận sức khỏe: cơ thể không phải đối tượng cần bị kiểm soát hay sửa chữa liên tục, mà là nơi cô cần học cách sống hòa hợp.

Học cách ăn uống mà không tự dằn vặt

Với những người từng trải qua rối loạn ăn uống, quá trình hồi phục thường không kết thúc sau một quyết định hay một giai đoạn điều trị. Kerry hiểu rằng việc xây dựng mối quan hệ lành mạnh với thức ăn đòi hỏi sự kiên nhẫn và lòng trắc ẩn với chính mình.

Cô cho biết một trong những yếu tố dễ khiến bản thân rơi trở lại vòng xoáy ăn uống thiếu lành mạnh là cảm giác xấu hổ sau khi lựa chọn một món ăn mà cô cho rằng mình không nên ăn.

Khi bắt đầu trách móc bản thân, cô dễ rơi vào trạng thái muốn tách mình khỏi những cảm xúc thật, từ đó khiến vấn đề ăn uống trở nên phức tạp hơn.

Vì vậy, tha thứ và bao dung với bản thân trở thành hai điều quan trọng trong hành trình hồi phục của nữ diễn viên.

Cô cũng xem các hoạt động chăm sóc cơ thể như massage dẫn lưu bạch huyết và chăm sóc da mặt là một cách thể hiện tình yêu dành cho chính mình, sau nhiều năm không đối xử tử tế với bản thân.

Điều thay đổi không chỉ là thói quen chăm sóc sức khỏe mà còn là cách cô nhìn nhận những thiếu sót, sai lầm và những ngày không hoàn hảo. Thay vì dùng cảm giác tội lỗi để thúc ép bản thân, Kerry học cách lắng nghe cơ thể và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần.

Khi yêu thương bản thân trở thành nền tảng để sống tốt hơn

Ở tuổi 49, Kerry Washington vẫn tiếp tục mở rộng sự nghiệp, tham gia các dự án phim ảnh và phát triển vai trò nhà sản xuất. Cô cũng không ngừng thử thách bản thân với những mục tiêu mới, từ việc đảm nhận các vai diễn khác biệt đến mong muốn một ngày ngồi vào ghế đạo diễn cho phim điện ảnh dài tập.

Tuy nhiên, nữ diễn viên hiểu rằng để tiếp tục theo đuổi những tham vọng ấy, cô cần chăm sóc cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Điều đó không đơn thuần là duy trì vóc dáng hay giữ lịch tập luyện đều đặn, mà còn là học cách không bị mắc kẹt trong sự tự chỉ trích và những kỳ vọng khắt khe về việc bản thân phải trở thành ai.

Cô muốn đủ khỏe mạnh, tỉnh táo và vững vàng để hiện diện trọn vẹn bên gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, đồng thời hỗ trợ những người trẻ đang tìm cách khẳng định mình trong ngành giải trí.

Nhìn lại hành trình đã qua, Kerry cho biết trị liệu tâm lý, hoạt động cộng đồng và Pilates đã giúp cô dần bước ra khỏi cảm giác xấu hổ, ngừng trốn tránh và đón nhận cuộc sống theo cách khác.

Cô chia sẻ rằng nhờ quá trình chữa lành vẫn đang tiếp tục, mình có thể bước ra khỏi những ngày tháng tự dằn vặt để sống một cuộc đời vượt xa những gì từng tưởng tượng.

Câu chuyện của Kerry Washington cho thấy chăm sóc sức khỏe không chỉ là những con số trên cân, thời lượng tập luyện hay một ngoại hình đạt chuẩn. Đôi khi, thay đổi quan trọng nhất bắt đầu từ việc ngừng trừng phạt bản thân, học cách lắng nghe cảm xúc và chấp nhận rằng mỗi người đều xứng đáng được chăm sóc, kể cả trong những giai đoạn khó khăn nhất.

Bài và ảnh: WomenHealthMag