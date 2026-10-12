Loại rau dại xưa không ai ngó, nay thành đặc sản đắt đỏ bậc nhất thế giới, 39 triệu đồng/kg

Trong các loại nông sản nổi tiếng, chồi hoa bia là một trong những loại rau đắt đỏ nhất thế giới.

Chồi hoa bia là những ngọn màu xanh lá cây của cây hoa bia - một loại cây được sử dụng để sản xuất đồ uống có cồn.

Trước kia, khi cây hoa bia được trồng để lấy nụ làm bia, những chồi non mọc dưới gốc thường bị coi là vô giá trị, thậm chí cản trở sinh trưởng của cây chính nên nông dân thường nhổ bỏ hàng loạt. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, các đầu bếp Michelin và nhà hàng hạng sang ở châu Âu đã "phát hiện" ra giá trị ẩm thực của chồi hoa bia.

Ảnh: gone71

Chồi hoa bia có hương vị độc đáo pha giữa măng tây, bông cải non và hạnh nhân, vừa thanh nhẹ vừa có vị đắng đặc trưng. Cấu trúc giòn mềm giúp loại rau này trở thành nguyên liệu ưa thích trong các món salad cao cấp, trứng tráng kiểu Pháp, mì Ý tươi hoặc risotto. Đặc biệt, các đầu bếp thường chỉ dùng phần chồi dài từ 5–7cm, được hái vào sáng sớm khi còn đọng sương, để đảm bảo hương vị tinh tế nhất.

Chồi hoa bia có thể được bán với giá lên đến 1.500 USD (gần 39 triệu đồng) mỗi kg. Sở dĩ giá của chồi hoa bia cao đến vậy là bởi sự khan hiếm của chúng.

Loại nông sản này mỗi năm chỉ nở 1 lần. Hoa bia chỉ đâm chồi chủ yếu vào mùa xuân, trong giai đoạn khoảng giữa tháng 2 và tháng 3. Chồi hoa bia chủ yếu phát triển ở những vùng lạnh và cần khoảng 5 đến 6 tuần ở nhiệt độ gần như đóng băng để phát triển tối ưu. Chúng chủ yếu được trồng ở Hà Lan, Anh và Bỉ.

Hơn nữa, thời gian sống của chồi hoa bia không dài. Nếu không được thu hoạch kịp thời, chồi hoa bia có thể bị hỏng và không sử dụng được nữa. Thường người trồng sẽ tùy thuộc vào điều kiện thời tiết để có lịch thu hoạch hợp lý trong vòng 14 ngày kể từ khi hoa bia đâm chồi.

Không những vậy, quá trình thu hoạch loại nông sản này cũng mất rất nhiều thời gian và cần độ tỉ mỉ cao.

Chồi hoa bia không mọc theo hàng đồng nhất nên phải thu hoạch hoàn toàn bằng tay và mất nhiều công sức. Để thu hoạch chồi hoa bia, người ta phải cúi người xuống để tìm ra những chồi non trong các tán lá. Đặc biệt, kích thước của chúng khá nhỏ nên người nông dân phải nhặt lượm rất lâu mới có thể thu hoạch được một lượng khá nhỏ.

Bên cạnh đó, chồi hoa bia cũng cần được bảo quản trong môi trường tốt và phù hợp mới có thể giữ nguyên chất lượng đến tay khách hàng.

Ảnh: gone71

Ngày nay, chồi hoa bia thường xuất hiện trên bàn ăn của tầng lớp thượng lưu. Với hương vị đặc biệt, loại rau đắt đỏ này được sử dụng để chế biến thành nhiều món ăn đặc sản đẳng cấp tại các nhà hàng, khách sạn sang trọng.

Còn đối với nhiều đầu bếp nổi tiếng trên thế giới, chồi hoa bia được xem là một thứ nguyên liệu tuyệt vời để chế biến các món ăn cao cấp, làm nên tên tuổi của họ.

Theo tạp chí Fine Dining Lovers , chồi hoa bia không chỉ hiếm mà còn chứa nhiều khoáng chất, vitamin nhóm B và hợp chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp giải độc gan, cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ giấc ngủ – những lợi ích vốn đã được ghi nhận trong cây hoa bia từ lâu.

Từ thứ bị bỏ đi, chồi hoa bia đã trở thành "biểu tượng của sự sang trọng và tinh tế" trong ẩm thực châu Âu. Câu chuyện về loại rau này là minh chứng sống động cho việc: đôi khi, thứ từng bị xem là vô dụng lại có thể trở thành báu vật nếu được nhìn bằng con mắt khác.