Thất bại trong việc giảm cân là do "ăn sáng sai cách"! Bác sĩ tiết lộ thực đơn giúp giảm 22kg trong 8 tháng gồm 2 thực phẩm chủ chốt

Nhiều người chăm chỉ ăn kiêng nhưng cân nặng vẫn khó cải thiện, trong khi nguyên nhân có thể bắt đầu từ chính bữa sáng hằng ngày. Một bác sĩ gia đình tại Đài Loan (Trung Quốc) từng nặng hơn 90kg đã giảm xuống còn 68kg trong 8 tháng nhờ điều chỉnh chế độ ăn, trong đó chú trọng bổ sung đủ rau xanh và protein vào bữa sáng.

Theo chia sẻ của bác sĩ Ngụy Sĩ Hàng trên kênh YouTube “Cofit x Bác sĩ Tống Yến Nhân - Sơ Nhật Y học”, anh từng có thời điểm cân nặng lên tới hơn 90kg. Sau khi thay đổi cách ăn uống, bác sĩ giảm xuống còn 68kg trong vòng 8 tháng.

Một trong những nguyên tắc được anh đặc biệt nhấn mạnh là ăn sáng đúng cách. Theo bác sĩ, nhiều người thường mặc định bữa sáng phải có bánh mì, sandwich hoặc bánh trứng cuộn kiểu Đài Loan. Những món này không nhất thiết có hại, nhưng nếu bữa ăn chủ yếu là tinh bột, thiếu rau xanh và protein, người ăn có thể khó xây dựng chế độ dinh dưỡng cân đối.

Thay vì chỉ tập trung vào việc cắt giảm lượng thức ăn, bác sĩ khuyến nghị lựa chọn thực phẩm hợp lý, bảo đảm đủ chất và tạo cảm giác no để có thể duy trì lâu dài.

Bữa sáng theo nguyên tắc 2-1-1

Thực đơn được bác sĩ Ngụy Sĩ Hàng gợi ý dựa trên nguyên tắc “đĩa ăn 2-1-1”, gồm 2 phần rau, 1 phần thực phẩm giàu protein và 1 phần tinh bột. Đây là cách phân chia thực phẩm nhằm giúp bữa ăn đa dạng, cân đối hơn, thay vì chỉ ăn một vài món quen thuộc.

Với nhóm rau xanh, bác sĩ thường ưu tiên các loại rau luộc, có thể thay đổi tùy sở thích và mùa vụ. Cải thìa, súp lơ xanh, ngô bao tử là những lựa chọn được gợi ý. Người ăn có thể thêm một lượng vừa phải dầu thực vật phù hợp để tăng hương vị và bổ sung chất béo.

Đối với protein, các lựa chọn đơn giản gồm thịt nạc thái lát nhúng chín hoặc trứng luộc, chẳng hạn trứng ngâm trà theo cách chế biến phổ biến tại Đài Loan. Đây là nhóm thực phẩm cung cấp protein, giúp duy trì khối cơ và hỗ trợ cảm giác no sau bữa ăn.

Phần tinh bột có thể lựa chọn khoai lang. Kết hợp khoai lang với rau xanh và thực phẩm giàu protein giúp bữa sáng đa dạng hơn, đồng thời cung cấp năng lượng cho các hoạt động trong ngày.

Theo bác sĩ, cách ăn này không đòi hỏi nguyên liệu cầu kỳ hay quy trình chế biến phức tạp. Người ăn có thể chủ động thay đổi các loại rau, nguồn protein và tinh bột để tránh nhàm chán, từ đó dễ duy trì thói quen ăn uống lành mạnh trong thời gian dài.

Muốn giảm cân bền vững, đừng chỉ chăm chăm cắt giảm khẩu phần

Trên thực tế, giảm cân không đơn giản là bỏ bữa hoặc loại bỏ hoàn toàn tinh bột. Một chế độ ăn quá khắt khe có thể khiến cơ thể thiếu năng lượng, nhanh đói và khó duy trì, thậm chí làm tăng nguy cơ mất khối cơ nếu không được xây dựng hợp lý.

Bữa sáng cân đối với rau xanh, protein và tinh bột giàu dinh dưỡng có thể là một lựa chọn phù hợp với nhiều người đang kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, không có một thực đơn duy nhất bảo đảm giúp tất cả mọi người giảm cân thành công. Kết quả còn phụ thuộc vào tổng năng lượng nạp vào, mức độ vận động, giấc ngủ, tình trạng sức khỏe và thói quen sinh hoạt.

Nguyên tắc 2-1-1 cũng cần được điều chỉnh theo nhu cầu của từng người, bởi khẩu phần thực tế còn phụ thuộc vào tuổi, thể trạng và mức độ hoạt động thể chất. Người mắc bệnh nền hoặc có nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt nên tham khảo ý kiến chuyên gia để xây dựng chế độ ăn phù hợp.

Trường hợp của bác sĩ Ngụy Sĩ Hàng cho thấy việc thay đổi những thói quen ăn uống hằng ngày có thể góp phần cải thiện cân nặng. Thay vì tìm kiếm một phương pháp giảm cân cấp tốc, điều quan trọng là xây dựng thực đơn đủ chất, kiểm soát khẩu phần hợp lý và duy trì lối sống lành mạnh trong thời gian dài.

Bài và ảnh: Yahoo