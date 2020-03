Chán làm "hôn thê" của Hyun Bin, Seo Dan trong "Crash Landing On You" cặp kè với tình cũ Lưu Diệc Phi

Sau khoảng thời gian dài chờ đợi, mới đây nhà sản xuất phim Shall We Eat Dinner Together? cũng đã tung ra teaser hình ảnh của bộ đôi diễn viên chính gồm Seo Ji Hye và tình cũ của Lưu Diệc Phi - Song Seung Hun.

Được chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng của Hàn Quốc, Shall We Eat Dinner Together? kể về một cặp đôi gặp nhau trong hoàn cảnh khá kỳ lạ.

Cô gái vừa chia tay bạn trai lâu năm, còn chàng trai gặp khó khăn trong việc duy trì một mối quan hệ lâu dài. Họ vô tình đến một quán ăn và nhân viên quán tưởng rằng cả hai là một cặp đôi đang yêu nhau nên đã mang ra suất ăn tình nhân.

Tại đây, cả hai đều rất ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý dùng bữa cùng nhau, dù trước đó chưa hề quen biết. Kể từ đó họ quen nhau, luôn muốn được gặp nhau để dùng bữa tối và kể cho nhau nghe về chuyện tình bi thương của mỗi người.

Trong loạt teaser hình ảnh vừa được tung ra, Woo Do Hee (Seo Ji Hye) và Kim Hae Kyung (Song Seung Hun) ngồi đối diện trong một nhà hàng. Cả hai tạo ra cảm giác đầy ấm áp, trái ngược với không gian u tối bên ngoài. Họ nhìn nhau, dùng bữa cùng nhau nhưng thực chất chẳng biết về nhau, khiến khán giả không khỏi tò mò về nhịp phim cũng như câu chuyện tình yêu của cả hai.

Theo như tiết lộ từ phía nhà đài, trong phim nam tài tử Song Seung Hun sẽ vào vai Kim Hae Kyung, một nhà tâm lí học phân tích bệnh nhân bằng cách xem họ ăn và trị liệu cho họ thông qua những bữa cơm.

Trong khi đó, nàng hôn thê của Hyun Bin trong Crash Landing On You - Seo Ji Hye sẽ đảm nhận vai giám đốc sản xuất của kênh 2N BOX Woo Do Hee, một nhân vật hay thay đổi và không còn cảm giác khi yêu sau hai lần trải nghiệm hẹn hò thất bại.

Seo Ji Hye và Song Seung Hun sẽ trở thành cặp tình nhân trong Shall We Eat Dinner Together?



Shall We Eat Dinner Together? là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Song Seung Hun sau dự án truyền hình chính trị The Great Show phát hành hồi 2019.

Chưa kịp nghỉ ngơi sau Crash Landing On You, "chị đại Bắc Hàn" Seo Dan - Seo Ji Hye nhanh chóng trở lại với Shall We Eat Dinner Together?

Shall We Eat Dinner Together? dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 5 tới đây trên đài MBC.