Đắm mình trong vị yêu với top 10 phim Hàn đình đám nhất: Trước "Crash Landing On You" còn có những cái tên nào?

Màn ảnh nhỏ Hàn Quốc vốn nổi tiếng vang dội khắp châu Á với thể loại phim tình cảm. Đặc biệt hơn khi trải qua chiều dài thời gian, kịch bản của phim đã được đa dạng hóa hơn rất nhiều.

Từ những cung bậc cảm xúc thăng hoa đến những cốt truyện sáng tạo, chắc chắn 10 bộ phim này sẽ mang đến cho người xem cảm giác chìm đắm vào từng mảnh ghép của cảm xúc mang tên tình yêu.

1. Crash Landing On You

Trong suốt 2 tháng vừa qua, Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh) chính là bộ phim khiến cả châu Á "điên đảo". Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa một nữ thừa kế giàu có hàng đầu Hàn Quốc - Yoon Se Ri (Son Ye Jin) và chàng sĩ quan quân nhân Bắc Hàn - Lee Jung Hyuk (Hyun Bin).



Trong một lần nhảy dù, Se Ri buộc phải đáp xuống Bắc Hàn do bất ngờ gặp phải trận gió lớn. Tại đây, cô đã gặp anh chàng quân nhân thuộc lực lượng đặc biệt Jung Hyuk. Vì tình hình chính trị hiện tại, Jung Hyuk đã cố gắng che giấu thân phận và bảo vệ Se Ri. Càng tiếp xúc với nhau, cả hai càng nảy sinh tình cảm và yêu từ khi nào chẳng hay. Tuy nhiên để đến được với nhau, Jung Hyuk và Se Ri đã phải trải qua vô vàn sóng gió.



Hyun Bin và Son Ye Jin.

2. Goblin

Trước khi bị Crash Landing On You "hạ bệ" về chỉ số rating trên truyền hình cáp, Goblin chính là bộ phim nói về tình yêu được nhiều khán giả nhắc đến nhiều nhất trong suốt gần 4 năm qua.

Goblin xoay quanh câu chuyện của một vị thần 900 tuổi (Gong Yoo) và hành trình tìm cô dâu của mình để được giải thoát khỏi sự bất tử. Ngỡ như cuộc sống của anh sẽ ngừng lại trong giây phút cô gái ấy xuất hiện nhưng kể từ khi tình yêu giữa hai người nảy sinh cũng là lúc mọi thứ rơi vào vòng xoáy của niềm vui và đau khổ.

Goblin từ khi lên sóng đã trở thành một siêu phẩm truyền hình với nội dung phim đặc biệt, sâu sắc, với sự đầu tư về các tuyến nhân vật cũng như lời thoại. Tính tới nay, Goblin được đánh giá như một trong những bộ phim tình yêu xuất sắc nhất của biên kịch Kim Eun Sook.

Goblin từng là bộ phim tình yêu đình đám nhất khiến khán giả cả châu Á phát cuồng.

3. Descendants of the Sun



Từng tạo nên làn sóng trên khắp châu Á, Descendant of the Sun (Hậu duệ mặt trời) được đánh giá như bộ phim huyền thoại với chất lượng không thua kém phim điện ảnh.

Bộ phim có bối cảnh mới mẻ với mối tình của chàng quân nhân Yoo Shi Jin (Song Joong Ki) và cô nàng bác sĩ Kang Mo Yeon (Song Hye Kyo) đã mang đến một gia vị mới cho dòng phim truyền hình Hàn thời điểm đó đang dần đi vào lối mòn và trở nên ảm đạm.

Song Joong Ki - Song Hye Kyo từng là biểu tượng cho tình yêu khi góp mặt trong bom tấn Hậu duệ mặt trời.

4. Go Back Couple

Go Back Couple (Cặp đôi vượt thời gian) là một trong số những bộ phim giúp tên tuổi của Jang Nara giữ vững trên "bảng vàng" những diễn viên đình đám nhất xứ Hàn. Trong phim Jang Nara vào vai Ma Jin Goo U40, vợ của Choi Ban Do (Son Ho Jun). Họ từng yêu nhau say đắm khi mới kết hôn nhưng sau đó lại chán ghét nhau.

Những tưởng cả hai đã đánh mất hết niềm tin vào tình yêu và hôn nhân thì một phép màu xảy đến, họ được quay về độ tuổi 20 như là cơ hội cuối cùng để sửa chữa lại những lỗi lầm trong quá khứ.

Những triết lí sâu sắc nhất, những vấn đề thường gặp trong tình yêu đều được Go Back Couple truyền tải một cách đầy đủ và sâu sắc nhất.

5. Full House

Năm 2004, Full House (Ngôi nhà hạnh phúc) nổi lên như một hiện tượng và khởi động lại làn sóng Hallyu đang tạm nguội sau thời hoàng kim của dòng phim tình cảm ướt át.

Nội dung bộ phim xoay quanh đám cưới “bất đắc dĩ” giữa tài tử điện ảnh Lee Young Jae (Bi Rain) và Ji Eun (Song Hye Kyo). Ji Eun lâm vào cảnh không nơi nương tựa khi bị bạn bè bán đứng và đánh lừa bằng chuyến du lịch ở Trung Quốc. Trên chuyến bay "định mệnh" đó, cô đã gặp gỡ Young Jae – cũng chính là người sẽ trở thành chồng tương lai của Ji Eun sau này.

Để hai bên cùng “có lợi”, họ đã kết hôn và sống chung một nhà dù luôn thường xuyên gây gổ và châm chọc lẫn nhau. Ấy vậy mà đến một ngày, cả hai bất chợt nhận ra mình đã phải lòng đối phương từ lúc nào không hay. Từ đó, chuyện tình hài hước – lãng mạn của cặp đôi trong Full House đã bắt đầu.

Song Hye Kyo - Bi Rain.

6. Weightlifting Fairy Kim Bok-Joo



Weightlifting Fairy Kim Bok-Joo (Tiên nữ cử tạ) là một trong những phim Hàn được yêu thích nhất năm 2016 và cho đến nay, nó vẫn được các fan lâu lâu đem ra "cày" lại.

Với những ai chưa xem tác phẩm này bao giờ, câu chuyện tình dễ thương giữa chàng vận động viên bơi lội Jung Joon Hyung (Nam Joo Hyuk) và nàng tiên nữ cử tạ Kim Bok Joo (Lee Sung Kyung) đảm bảo sẽ mang đến những giây phút đầy thư giãn cho hội cạ cứng hay những cặp đôi đang yêu nhau.

Lee Sung Kyung và Nam Joo Hyuk.

7. Vagabond

Vagabond (Lãng khách) là bộ phim xoay quanh câu chuyện của hai nhân vật: cựu diễn viên đóng thế Cha Dal Gun (Lee Seung Gi) và nữ điệp viên của Cục Trí Tuệ Quốc Gia (NIS) – Goo Hae Ri (Suzy) vô tình biết được những "bí mật đen" của quốc gia xoay quanh vụ rơi máy bay bí ẩn khiến 211 người thiệt mạng.

Sở hữu một kịch bản quy mô lớn, nhiều nút thắt cùng những cú plot twist "xoắn não", Vagabond khiến người xem đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bên cạnh đó, những triết lí sâu sắc nhất, những vấn đề thường gặp trong tình yêu xoay quanh 2 nhân vật Cha Dal Gun và Goo Hae Ri cũng được truyền tải một cách sống động nhất.

Lee Seung Gi và Suzy.

8. Legend Of The Blue Sea



Không chỉ gây "sốt" bởi hội tụ hai ngôi sao hàng đầu là Lee Min Ho và Jeon Ji Hyun, Legend Of The Blue Sea (Huyền thoại biển xanh) còn là bộ phim khiến người xem khó rời mắt bởi câu chuyện tình yêu kéo dài suốt 2 kiếp, giữa một chàng trai người thường và một nàng tiên cá.

Nhân duyên của họ tựa như một câu chuyện đậm màu huyền thoại, khi nàng tiên cá Shim Chung (Jeon Ji Hyun) sống giữa đại dương bao la, tình cờ gặp gỡ rồi phải lòng anh chàng Heo Joon Jae (Lee Min Ho).

Tuy nhiên, khoảnh khắc khi nàng tiên cá Shim Chung đặt chân lên bờ tìm Heo Joon Jae thì cũng là lúc mối nghiệt duyên của họ có nguy cơ lặp lại, bởi ở kiếp trước, cả hai đã từng cùng nhau trải qua một câu chuyện tình thấm đẫm nước mắt.

Lee Min Ho - Jeon Ji Hyun

9. I Have A Lover

I Have A Lover (Yêu anh lần nữa) xoay quanh câu chuyện của Hae Kang (Kim Hyun Joo), một người phụ nữ tài giỏi nhưng lại không giữ được trái tim chồng mình. Cuộc hôn nhân của họ đi đến bờ vực tan vỡ khi chồng cô Jin Uhn (Ji Jin Hee) bắt đầu rung động với người phụ nữ khác là Sul Li (Park Han Byul), một cô gái trẻ tự cho tình yêu của mình là chính đáng và không ngại công khai giành chồng với Hae Kang.

Một sự cố xảy ra dẫn đến Hae Kang bị tai nạn, mất trí nhớ và trớ trêu thay, một lần nữa cô lại gặp và yêu chồng mình Jin Uhn. Với thể loại phim phân thân và chi tiết kịch tính, hấp dẫn xuyên suốt, I Have A Lover từng là "cú nổ" của nhà đài SBS vào năm 2015.

10. You Came From The Stars

Những khán giả yêu thích phim Hàn hẳn sẽ không thể không biết tới siêu phẩm Vì sao đưa anh tới (tựa gốc: You Came From The Stars) gây sốt vào năm 2013, đưa tên tuổi Kim Soo Hyun lên hàng "top stars" tại xứ kim chi. Phim cũng đánh dấu sự trở lại của Jun Ji Hyun trên màn ảnh nhỏ sau Happy Together phát hành hồi năm 1999.

Được viết bởi Park Ji Eun, You Came From The Stars xoay quanh câu chuyện tưởng tượng lãng mạn về một người ngoài hành tinh xuất hiện trên trái đất trong triều đại Joseon và, 400 năm sau, đã yêu một nữ diễn viên hàng đầu trong thế kỉ 21. Tuy khai thác đề tài đã cũ – hiện tượng siêu nhiên nhưng nhờ sự xuất sắc của biên kịch và kết hợp ăn ý về diễn xuất của hai diễn viên chính Jun Ji Hyun và Kim Soo Hyun, You Came From The Stars đã trở thành một trong những phim truyền hình nói về đề tài tình yêu đình đám, ăn khách nhất Hàn Quốc.