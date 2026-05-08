Mới đây, một video từ kênh YouTube That Girl Sara nhận được sự chú ý của nhiều người, khi ghi lại hành trình khám chữa bệnh của cha cô (quốc tịch Anh) tại Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Đà Nẵng.

Nữ youtuber kể trong video, cha cô bị phì đại tuyến tiền liệt suốt 12 năm qua. Dù không phải bệnh ung thư nhưng việc chụp MRI để kiểm soát biến chứng là rất cần thiết. "Tôi đã nghĩ nếu để cha mình đi khám tư bên Anh thì sao không đưa ông qua Việt Nam khám tư luôn, tôi lại đang sống ở đó?".

Tại Anh, cha của nữ youtuber đã được lên lịch chụp MRI qua hệ thống y tế công (NHS). Nhưng thực tế lịch hẹn của ông bị trì hoãn liên tục, cứ hủy, rồi đặt lại, rồi lại trì hoãn vô thời hạn. Trong bối cảnh danh sách chờ của NHS chạm mức kỷ lục, việc chờ đợi hàng tháng trời cho các xét nghiệm chẩn đoán quan trọng là một gánh nặng tâm lý lớn. Cô gái này đã quyết định "lừa" cha mình đến Việt Nam để khám chữa bệnh.

Dưới đây là nội dung video mà nữ youtuber cùng cha mình, người cũng xuất hiện trong video, chia sẻ câu chuyện khám tại Bệnh viện Đa khoa Gia Đình (Việt Nam), điều mà cha cô nhận định "cú lừa hạnh phúc":

1 bệnh viện ở Đà Nẵng khiến khách Tây thốt lên sau trải nghiệm chữa bệnh ở Việt Nam

Họ lên mạng, tra tìm bệnh viện đa khoa và nhận gợi ý, cha của nữ youtuber đã dễ dàng đăng ký mà không cần phải trả bất cứ khoản tiền nào cũng như không phải đặt cọc tiền. Ngay khi bước chân vào bệnh viện, người cha đã phải dùng từ "kinh ngạc" để mô tả trải nghiệm của mình bởi quy trình khám bệnh và hiệu suất vận hành đã khiến người cha vô cùng bất ngờ.

Về tốc độ xử lý

Nếu như ở Anh, ông phải chờ đợi nhiều tuần thì ở đây chỉ diễn ra trong vòng vài tiếng đồng hồ. Nhưng không phải vì thế mà qua loa. Ông được thực hiện toàn bộ quá trình từ thăm khám trực tiếp với bác sĩ chuyên khoa đến nội soi và xét nghiệm. Một quy trình đầy đủ nhưng vô cùng nhanh gọn.

Về việc khám trực tiếp với bác sĩ

"Tôi không thể tin được chỉ sau 30 phút chờ đợi, tôi được gặp bác sĩ, được nghe tư vấn tận tình và được hỏi - trả lời bất cứ câu hỏi nào mình băn khoăn", cha của youtuber kể. Điều này thực sự rất khó khăn ở NHS khi nhân viên y tế còn thiếu thốn và không thể nghe được tất cả những gì bệnh nhân muốn kể.

Ngay sau đó, bác sĩ không vội đưa ra chẩn đoán, điều trị ngay. Họ cẩn trọng nói với ông rằng cần thêm dữ liệu và cho đi siêu âm, chụp cộng hưởng từ. "Tôi sợ chết khiếp khi nghĩ mình sắp phải chui vào cái lỗ khổng lồ kia nhưng họ trấn an tôi 'bình tĩnh nào' và mọi chuyện ổn cả".

Về sự phối hợp giữa các bộ phận

Đến Việt Nam khám chữa bệnh, ông mới nhận ra, quy trình được thiết lập rất nhẹ nhàng. Bệnh nhân được hướng dẫn di chuyển liên tục giữa các phòng chức năng mà không phải tự xoay xở với thủ tục rườm rà.

Về hỗ trợ ngôn ngữ và hậu cần

Khách Tây nào khi đến Việt Nam khám chữa bệnh cũng sẽ phải dè chừng với vấn đề này. Người cha đến từ Anh này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, đội ngũ nhân viên y tế ở đây có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt. Đặc biệt, họ còn chủ động liên hệ theo dõi sau điều trị, đối với ông, đây là những điểm cộng lớn.

Về cơ sở vật chất

Mặc dù không lựa chọn bệnh viện chuẩn quốc tế nhưng tại đây, cha của nữ youtuber vẫn được thăm khám ở khu vực vô cùng khang trang. "Các tầng đều sạch sẽ, có nhà vệ sinh riêng, mọi quy trình đều rõ ràng, chỉ cần đi từ tầng này sang tầng khác, từ phòng này sang phòng khác".

Điều này được ông nhận định ngoài sức tưởng tượng, bởi chỉ nghĩ đến không gian này ở những bệnh viện quốc tế. Nhưng không, 1 bệnh viện đa khoa ở Đà Nẵng cũng đủ khiến ông "wow".

Về chi phí

2 cha con kể, một lần đăng ký khám giá 400.000VNĐ, trong khi với một bệnh viện quốc tế thì cỡ 600.000VNĐ. Giá chụp MRI là 4.000.000VNĐ/lần, điều không thể có tại Anh. Điều đặc biệt là sau 10 ngày, bác sĩ đã nhắn tin cho ông trên zalo. Vô cùng thân thiện, bác sĩ hỏi thăm tình hình sức khỏe và hẹn lịch tái khám, khiến ông vô cùng hạnh phúc. "Thật tuyệt khi tôi có thể nhắn cho bác sĩ bất cứ lúc nào khi tôi bị đau".

Bệnh viện gần nhà, giá khám rẻ, chất lượng chẳng kém bệnh viện quốc tế, đặc biệt là những trải nghiệm không thể có khi thực hiện tại Anh. 2 cha con liên tục cảm thán về điều này.

Đây lại là một case thực tế nữa cho thấy, có lẽ không chỉ là danh lam thắng cảnh, Việt Nam còn giữ chân du khách nước ngoài bởi sự an tâm về dịch vụ an sinh. Một lần nữa, chúng ta, những người con đất Việt có quyền tự hào khi y tế Việt Nam đang dần khẳng định vị thế, không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu trong nước mà còn trở thành một điểm sáng trong khu vực về du lịch y tế.