Sau nhiều năm điều trị cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nam Sang-geun (Hàn Quốc) cho rằng chế độ ăn uống hàng ngày có thể tạo nên khác biệt lớn đối với sức khỏe.

Theo ông, việc bổ sung đúng thực phẩm không chỉ giúp tăng miễn dịch mà còn góp phần hạn chế nguy cơ hình thành và phát triển tế bào ung thư.

Bác sĩ Nam là chuyên gia phẫu thuật tuyến vú và tuyến giáp, từng làm việc tại Trung tâm Ung thư vú thuộc Bệnh viện Severance của Đại học Yonsei. Với hơn 15 năm kinh nghiệm, ông thường xuyên chia sẻ kiến thức chăm sóc sức khỏe trên kênh YouTube cá nhân.

Theo chuyên gia này, 5 nhóm thực phẩm dưới đây nên được bổ sung thường xuyên trong thực đơn để hỗ trợ bảo vệ cơ thể.

Cà chua và tỏi

Cà chua chứa lycopene - chất chống oxy hóa tạo nên màu đỏ đặc trưng, có tác dụng bảo vệ tế bào trước các gốc tự do. Trong khi đó, tỏi giàu allicin, hợp chất được cho là giúp ức chế sự phát triển của tế bào bất thường.

Để hỗ trợ sức khỏe, bác sĩ gợi ý mỗi người có thể ăn 1-2 quả cà chua cỡ vừa cùng 2–3 tép tỏi mỗi ngày trong chế độ ăn cân bằng.

Rau họ cải

Các loại rau như bông cải xanh, súp lơ trắng hay bắp cải được đánh giá cao nhờ chứa sulforaphane - hợp chất thực vật có khả năng hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào bất thường.

Bác sĩ khuyến nghị nên ăn khoảng 100-200g rau họ cải mỗi ngày. Với bông cải xanh, cách chế biến phù hợp nhất là hấp hoặc chần nhanh để hạn chế thất thoát dưỡng chất do nhiệt độ cao.

Thực phẩm lên men

Kim chi, tương đậu nành lên men và các món ăn giàu lợi khuẩn được xem là "trợ thủ" của hệ tiêu hóa. Nhóm thực phẩm này giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ miễn dịch và giảm phản ứng viêm trong cơ thể.

Theo bác sĩ Nam, duy trì thói quen ăn thực phẩm lên men với lượng hợp lý mỗi ngày có thể góp phần tăng cường sức đề kháng tự nhiên.

Đậu nành và các sản phẩm từ đậu

Đây là thực phẩm quen thuộc đối với nhiều người. Đậu phụ, sữa đậu nành hay hạt đậu nành cung cấp nguồn đạm thực vật chất lượng, đồng thời chứa nhiều chất béo tốt và chất xơ.

Đặc biệt, isoflavone trong đậu nành được cho là có khả năng hỗ trợ ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý không nên lạm dụng. Mỗi ngày chỉ nên dùng khoảng nửa bìa đậu phụ hoặc một cốc sữa đậu nành không đường, theo Chosun.

Dầu thực vật giàu Omega-3

Bác sĩ Nam khuyến khích sử dụng dầu tía tô hoặc dầu hạt lanh thay cho các loại dầu chiên đi chiên lại nhiều lần.

Theo ông, các loại dầu giàu Omega-3 thực vật giúp duy trì hoạt động của tế bào, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và giảm căng thẳng oxy hóa - yếu tố có liên quan đến nhiều bệnh mạn tính, trong đó có ung thư.

Bên cạnh đó theo các bác sĩ một lối sống khoa học với việc duy trì tập luyện thể thao, ngủ nghỉ điều độ, tắm nắng hợp lý, ăn uống cân bằng, khám sức khỏe định kỳ và tránh xa các chất kích thích chính là “lá chắn” quan trọng giúp giảm nguy cơ ung thư.

Với người từng điều trị ung thư, việc xây dựng thói quen sống lành mạnh cùng tinh thần tích cực, lạc quan không chỉ giúp cơ thể phục hồi tốt hơn mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống và kéo dài tuổi thọ.