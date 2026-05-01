Câu trả lời triệu view của ông bố khi được hỏi: "Bố có thấy xấu hổ vì con ly hôn không?"

Có một điều rất lạ trong suy nghĩ của nhiều bậc cha mẹ Á Đông: Luôn dạy con phải sống hạnh phúc, nhưng khi con muốn rời khỏi một cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc nữa thì lại tìm mọi cách níu giữ, gượng ép và đôi khi còn xấu hổ trước quyết định ly hôn của con cái.

Chính vì vậy, những chia sẻ của người bố có con gái ly hôn trên kênh "Ông Ngoại kể chuyện" khiến nhiều người chú ý, bởi ông nói về chuyện con gái ly hôn bằng một thái độ bình thản, thực tế và hết lòng yêu thương con.

Suy nghĩ của người bố về chuyện con gái ly hôn khiến nhiều người đồng cảm

Điều đáng chú ý nhất không phải là việc ông đồng ý cho con ly hôn, mà là cách ông nhìn nhận bản chất trong cuộc hôn nhân của con gái. Ông hiểu rằng không ai tự nhiên đang yên đang lành lại muốn bỏ cuộc. Khi hai người đi đến quyết định không thể sống cùng nhau nữa, nghĩa là trước đó đã có rất nhiều tổn thương, mâu thuẫn, chịu đựng và thất vọng tích tụ.

Ông chia sẻ: "Đối với bố thì con cái của bố là quan trọng nhất. Thực tế là các con không sống cùng nhau nữa là đã có những vấn đề từ trước rồi, cho nên không gượng ép làm gì. Bây giờ bảo là bố không con ly hôn, không cho con về nhà bố nữa... thì có thể con sẽ chọn những con đường tiêu tực khác thì sao? Cuối cùng người thiệt là bố mẹ chứ ai thiệt ở đây nữa?".

Người ngoài có thể chỉ nhìn thấy tờ giấy ly hôn, nhưng người trong cuộc đã phải sống qua rất nhiều đêm dài trước khi đi đến quyết định đó.

Nhiều gia đình sợ điều tiếng, sợ hàng xóm bàn tán, sợ người thân hỏi han, sợ mang tiếng "con gái ly hôn". Nhưng người bố này lại nhìn vào điều quan trọng hơn: Tâm lý và sự an toàn của con mình là quan trọng nhất.

Ông chọn đứng ở góc nhìn của người làm cha mẹ: Điều ông quan tâm nhất không phải là giữ cho con một cuộc hôn nhân bằng mọi giá, mà là giữ cho con được bình an. Ông cũng nói rất thật rằng nếu gia đình không cho con đường quay về, ép con phải tiếp tục chịu đựng, thì đôi khi chính bố mẹ lại đẩy con vào những suy nghĩ tiêu cực.

Một câu nói của ông chạm đúng nỗi lòng của nhiều phụ nữ đã ly hôn

Một điều khác khiến nhiều người chú ý là khi con gái hỏi ba mẹ có thấy xấu hổ không, ông trả lời rất ngắn gọn và dứt khoát: "Không" .

Ông trả lời: "Việc đầu tiên sinh các con ra là mong muốn các con được hạnh phúc, được tròn đầy. Nhưng cái số phận nó không tròn đầy thì ta giải phóng cho nhau chứ có gì phải cầu kỳ chuyện đấy đâu".

Câu trả lời tưởng đơn giản nhưng lại chạm vào đúng áp lực lớn nhất mà nhiều người ly hôn từng đối mặt: ánh nhìn của người khác. Ở nhiều gia đình, chuyện con cái ly hôn thường bị xem như điều khó nói. Có người sợ hàng xóm dị nghị, sợ họ hàng bàn tán, sợ mang tiếng "không biết dạy con".

Quan điểm của ông khiến nhiều người cảm thấy nhẹ lòng bởi nó cho thấy một cách yêu con rất trưởng thành. Ông chia sẻ cùng con gái dưới góc nhìn của một người từng trải, hiểu đời. Ông không cổ vũ ly hôn, nhưng ông cũng không thần thánh hóa hôn nhân. Ông chấp nhận thực tế rằng đời sống vợ chồng không phải lúc nào cũng tròn đầy như mong muốn. Khi không thể đi tiếp thì dừng lại không có nghĩa là hư hỏng hay thất bại.

Một người bố tốt không phải là người giữ được hình ảnh "gia đình hoàn hảo" trước mặt thiên hạ. Một người bố tốt là người biết đứng về phía con mình trong lúc con yếu đuối nhất. Có thể ông không giải quyết được mọi vấn đề cho con, nhưng ít nhất ông cho con cảm giác rằng: Dù có chuyện gì xảy ra, nhà vẫn là nơi để con trở về.

Thực tế, ly hôn không phải lúc nào cũng là dấu chấm hết của một cuộc đời. Với nhiều người, đó chỉ là kết thúc của một giai đoạn không còn phù hợp để bắt đầu lại theo cách dễ thở hơn. Và đôi khi, điều giúp họ đủ can đảm để bước tiếp không phải là lời khuyên từ xã hội, mà chỉ đơn giản là một câu nói từ bố mẹ: "Có chuyện gì thì con cứ về đây, bố mẹ luôn dang rộng vòng tay chào đón con trở về".

Nguồn: Ông Ngoại kể chuyện