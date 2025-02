Captain America: Brave New World - Chris Evans chỉ còn là dĩ vãng

Sau Avengers: Endgame (2019), Marvel Studios phải bắt đầu xây dựng thế hệ siêu anh hùng mới thay cho các Avengers đời đầu tiên. Nếu như những gương mặt mới xuất hiện dễ được khán giả tiếp nhận thì Captain America hay Iron Man lại khó nhằn hơn khi Chris Evans và Robert Downey Jr. đã trở thành biểu tượng của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Nhưng những gì Anthony Mackie thể hiện trong Captain America: Brave New World (Tựa Việt: Captain America: Thế Giới Mới) đã giúp fan an lòng.

Nội dung Captain America: Brave New World diễn ra khi Thaddeus Ross (Harrison Ford) đã trở thành Tổng thống Mỹ. Ông muốn xúc tiến một hiệp ước toàn cầu để khai thác nguồn kim loại Adamantium quý giá từ xác Celestial nổi lên giữa biển. Song, mọi thứ đổ bể khi cựu siêu chiến binh Isaiah Bradley (Carl Lumby) bất ngờ ám sát Ross nhưng bất thành. Nghi ngờ người bạn thân thiết bị điều khiển tâm trí, Sam Wilson/Captain America (Anthony Mackie) quyết tâm điều tra mọi việc. Từ đó mà anh khám phá ra một loạt âm mưu đen tối.

Kịch bản khai thác sâu vào chính trị

Nếu như các bộ phim gần đây của MCU khám phá đa vũ trụ, thế giới phép thuật hay các cuộc chiến ở thiên hà xa xôi thì Captain America: Brave New World lại giữ được đặc trưng của thương hiệu Captain America là xoáy sâu vào chính trị và các vấn đề hiện hữu của nhân loại. Thế giới của MCU giờ đây đã khác trước rất nhiều. Hai biến cố trong Avengers: Infinity War (2018) và Avengers: Endgame khiến mọi người chia rẽ.

Xác Celestial nổi lên giữa đại dương chứa nguồn kim ngoại Adamantium vô giá mà quốc gia nào cũng dòm ngó. Các tổ chức tội phạm, lính đánh thuê mọc lên như nấm sau mưa. Không những thế, Thaddeus Ross còn là người thường xuyên đối địch với Sam bởi bản tính tàn bạo và máu lạnh khi từng đưa ra Hiệp định Sokovia khiến nhóm Avengers tan rã trong Captain America: Civil War (2016). Có thể nói, những gì mà Sam đối mặt nặng nề hơn Steve Rogers (Chris Evans) năm xưa rất nhiều.

Kịch bản Captain America: Brave New World vẫn giữ được phong cách của Captain America: The Winter Soldier (2014) với màu sắc trinh thám và phản gián. Sam và đồng đội phải điều tra các bí mật đằng sau Thaddeus Ross, đồng thời bị giật dây bởi ác nhân Samuel Sterns (Tim Blake Nelson). Nhờ trí tuệ siêu việt, gã tạo ra một thiết bị có khả năng điều khiển tâm trí khiến bất kỳ ai cũng có thể quay sang tấn công Sam vào mọi lúc.

Nhịp phim ở mức tốt, không có quá nhiều khoảng lặng mà các tình tiết mới liên tục ập đến. Tuy nhiên, Marvel Studios tỏ ra khá “hiền” trong khâu kịch bản. Nhiều yếu tố chính trị sát sườn không được khai thác đến nơi đến chốn mà chỉ như “cưỡi ngựa xem hoa”. Âm mưu của Sterns phức tạp và dễ đoán quá mức cần thiết, thậm chí có kha khá lỗ hỏng. Phim còn cho Mỹ và Nhật là hai quốc gia đối đầu nhau để tranh giành khai thác Celestial dường như để tránh nhạy cảm về mặt chính trị. Song, chi tiết lại khá vô lý vì Nhật Bản không hề có chủ quyền liên quan đến nơi nguồn tài nguyên này trồi lên ở Ấn Độ Dương.

Bên cạnh đó, Captain America: Brave New World cũng gặp phải vấn đề tương tự như nhiều phim Marvel khác là khán giả buộc phải xem những phần trước mới có thể hiểu được. Trường hợp của phần này là The Incredible Hulk từ tận năm 2008, mini-series The Falcon and the Winter trên Disney+ và Eternals (2021). Đây đều là những tác phẩm ít người biết đến hoặc theo dõi khiến nội dung phim trở nên khó nắm bắt.

Hành động tốt, kỹ xảo chưa xứng tầm

Giống các phần trước thuộc thương hiệu Captain America, hành động vẫn là điểm sáng của Captain America: Brave New World. Sam Wilson không sở hữu huyết thanh siêu chiến binh như Steve Rogers nên phong cách chiến đấu khác hẳn. Anh không thể đánh tay đôi với nhiều đối thủ cùng lúc mà buộc phải kết hợp với đôi cánh bằng Vibranium và các loại vũ khí, công nghệ hiện đại. Nhưng cũng nhờ vậy mà yếu tố hành động của phim trở nên đa dạng hơn.

Các cảnh đánh đấm vẫn giữ được sự kịch tính và đẹp mắt. Cách Sam kết hợp ném khiên và đôi cánh khá sáng tạo. Phần hành động trải dài từ cận chiến, tấn công cháy nổ bằng vũ khí tầm xa cho đến rượt đuổi cả trên không lẫn dưới đất. Phân cảnh không chiến trên đảo Celestial với tốc độ cao là một trong những cảnh hành động tốt nhất MCU thời gian gần đây. Tuy nhiên, những ai trót mê những cảnh đấu tay đôi mãn nhãn giữa các siêu chiến binh giống Captain America: The Winter Soldier hay phong cách mạnh mẽ của Steve Rogers có thể sẽ hơi thất vọng.

Yếu tố kỹ xảo lại là điểm trừ khi chưa xứng tầm với phần hành động của phim. Lý do có lẽ nằm ở việc Captain America: Brave New World phải quay đi quay lại, chỉnh sửa nhiều lần khiến cho khâu hậu kỳ không kịp thời gian ra rạp. Tạo hình Red Hulk của Harrison Ford nhìn như hoạt hình, các động tác cũng không quá mượt và đôi chỗ còn bể hình ảnh. Đại cảnh đối đầu cuối cùng diễn ra khá chóng vánh, chưa thỏa mãn kỳ vọng người xem.

Sam Wilson chính là Captain America mới

Có thể nói, gánh nặng danh hiệu Captain America không chỉ đè lên vai Sam Wilson trong phim mà còn với chính diễn viên Anthony Mackie ngoài đời thực. Nhiều khán giả từng lên tiếng thất vọng khi một người da màu trở thành Captain America và cho rằng nam diễn viên khó lòng vượt qua được cái bóng của Chris Evans. Song, Anthony Mackie đã cho mấy một Captain America rất riêng mà vẫn giữ được bản chất cần thiết.

Sam không chỉ dũng cảm, không sợ thế lực cường quyền mà còn chính trực và không bao giờ bỏ cuộc. Đây là những phẩm chất giúp Steve được chọn thành Captain America ở phần phim đầu tiên. Không những thế, anh còn truyền cảm hứng cho nhiều người về việc trở thành một biểu tượng siêu anh hùng và lãnh đạo mới trong bối cảnh rối ren. Anthony Mackie có màn trình diễn tốt, thể hiện được toàn bộ những đấu tranh nội tâm và áp lực mà Sam Wilson phải trải qua.

Nam diễn viên Danny Ramirez là một bổ sung thú vị cho MCU ở vị trí Falcon mới. Anh chàng như một fanboy “đu idol” thành công khi hâm mộ các siêu anh hùng từ bé. Một nhân vật can đảm, nhiệt huyết và không ngại học hỏi, hy sinh bản thân cùng khiếu hài hước nhẹ nhàng là những gì MCU cần. Vai Thaddeus Ross được Harrison Ford dành khá nhiều tâm huyết. Nhân vật có nhiều góc khuất, có cả mặt tốt lẫn xấu và sự thay đổi xuyên suốt thời lượng.

Chấm điểm: 3/5

Có thể nói, Captain America: Brave New World là một bộ phim có chất lượng tương đối tốt của Marvel Studios. Phim đã hoàn thành nhiệm vụ giới thiệu Sam Wilson trong vai trò Captain America mới và dọn đường tới Avengers: Doomsday (2026). Tuy nhiên, việc MCU quá lớn đã dần gây hại cho từng bộ phim lẻ. Các nhà làm phim phải chọn hướng đi an toàn không dám triển khai và xoáy sâu vào các vấn đề nhạy cảm và buộc phải theo lộ trình có sẵn, liên kết với cả phim cũ lẫn mới.