Review Captain America 4: Phim còn gì khi không còn... nam chính?

Captain America phần 4 - Captain America: Brave New World (Tựa Việt: Captain America: Thế Giới Mới) chính thức ra rạp tại Việt Nam ngày hôm nay (14/2). Bộ phim chứng kiến cuộc đối đầu giữa Sam Wilson (Anthony Mackie) với Red Hulk/Thaddeus Ross (Harrison Ford) với nhiều cảnh hành động mãn nhãn, hứa hẹn là món ăn tinh thần cực mới lạ.

Captain America 4 có gì khi không còn Steve Rogers (Chris Evans)?

Sau 9 năm kể từ Captain America: Civil War (2016), cuối cùng thì Captain America cũng trở lại với phần phim thứ 4 mang tên Captain America: Brave New World. Thế nhưng, người nắm giữ tấm khiên và danh hiệu quen thuộc nay không còn là Steve Rogers (Chris Evans) nữa mà là Sam Wilson (Anthony Mackie thủ vai). Bộ phim cũng đánh dấu tác phẩm điện ảnh đầu tiên Sam xuất hiện dưới tư cách mới này. Với nhiều fan Marvel, việc phải xem Captain America mà không còn nam chính Chris Evans trong vai Steve Rogers là một điều hụt hẫng.

Trong Captain America 4, thế giới ngày càng chia rẽ và hỗn loạn sau hai sự kiện The Snap và The Blip trong Avengers: Infinity War (2018) và Avengers: Endgame (2019). Wakanda công khai với toàn nhân loại khiến cuộc chiến ngầm tranh giành nguồn tài nguyên Vibranium quý giá thêm căng thẳng.

Thêm vào đó, các siêu chiến binh xuất hiện ngày một nhiều cùng vô số tổ chức tội phạm mọc lên như nấm. Thaddeus Ross nay đã trở thành Tổng thống Mỹ, nhưng vì một lý do gì đó mà biến thành Red Hulk với sức mạnh còn bá đạo hơn Hulk nhiều lần. Một lần nữa, Captain America phải trở thành biểu tượng của chính nghĩa, đoàn kết cả thế giới lại như Steve từng làm. Sam không chỉ phải giữ được di sản của Captain America mà còn chiến đấu với nhiều kẻ thù hùng mạnh và đáng sợ hơn gấp bội.

Sau Avengers: Endgame, Steve Rogers giờ đã già nua và quyết định trao lại tấm khiên cho Sam Wilson. Thế nhưng, đây lại là một gánh nặng vượt mức tưởng tượng. Sam không hề sở hữu huyết thanh siêu chiến binh. Không những thế, mini-series The Falcon and the Winter Soldier (2021) ra mắt ngay sau đó đã cho thấy lý do lớn hơn vì anh là người da màu.

Hóa ra sau khi Steve mất tích, chính phủ Mỹ đã thử nghiệm ra một siêu chiến binh khác là Isaiah Bradley (Carl Lumbly). Thế nhưng, những chiến công của ông không hề được công bố, danh tính của ông bị xóa bỏ trước công chúng chỉ vì là người da màu. Nước Mỹ hay cả thế giới chưa chuẩn bị để nhìn nhận một thủ lĩnh siêu anh hùng da màu. Đây là gánh nặng mà Sam buộc phải đối mặt và thay đổi định kiến của mọi người.

Trong một bài phỏng vấn, Anthony Mackie tiết lộ: "Nhiệm vụ của tôi không chỉ để trẻ em da màu nhìn thấy Captain America là người da màu mà còn là trẻ em trên toàn thế giới. Hồi bé, siêu anh hùng tôi thích là Superman. Tôi chưa từng đến hành tinh của anh ấy hay không thể là người da trắng. Nhưng nhìn cách Superman hành động, tôi muốn khoác tấm áo choàng đỏ quanh mình. Do đó, tôi nghĩ mọi thứ dựa vào bản thân nhân vật. Điểm mấu chốt là bạn nhìn vào lý tưởng đó và được truyền cảm hứng".

Quả thật, khi không còn được nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Steve khi bộ phim được trình chiếu, với fan là một sự mất mát, nên đâu đó trong những phút đầu, người xem có lẽ bị xao nhãng chút ít, nhưng rồi cũng sẽ nhanh chóng bị cuốn vào câu chuyện với nhịp phim nhanh, các tình tiết gọn ghẽ, hấp dẫn cùng những màn chiến đấu mãn nhãn, nghẹt thở.

Dù cốt truyện khá dễ đoán và những cú twist cũng chưa đủ làm khó khán giả, nhưng nhìn chung, Captain America 4 là một bộ phim vừa đủ - chỉn chu, gọn gàng, dễ xem, cùng dàn cast ấn tượng. Cuộc đối đầu của Sam - Ross hấp dẫn với diễn xuất ấn tượng của Anthony Mackie cùng Harrison Ford. Anthony Mackie đủ đất để tỏa sáng dù phải đứng dưới cái bóng rất lớn của Chris Evans, trong khi nam thần một thời Harrison Ford lại khiến fan trầm trồ vì với những gì thể hiện trên màn ảnh, thật khó tin ngoài đời, nam diễn viên đã bước sang tuổi 82.

Ngoài ra, Captain America: Thế Giới Mới còn có sự xuất hiện của một trùm phản diện hứa hẹn khiến khán giả phải nín thở theo dõi bởi độ tàn bạo, thông minh và cực kỳ nguy hiểm.

Sự trở lại của thương hiệu siêu anh hùng hay bậc nhất MCU, mở đường hướng tới Avengers: Doomsday

Từ khi ra mắt năm 2011 với Captain America: The First Avenger, Captain America đã trở thành một trong những nhân vật chủ chốt, khai sinh ra Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Ba phần phim thuộc thương hiệu cũng được đánh giá là hay bậc nhất, đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng của thế giới siêu anh hùng này.

Kevin Feige - giám đốc Marvel Studios - từng tiết lộ Captain America: Brave New World sẽ là một cuộc chiến mãn nhãn mà không có sự xuất hiện của người ngoài hành tinh, giống với Captain America: The Winter Soldier (2014) hơn các phim Marvel khác gần đây. Điều này cho thấy bộ phim sẽ quay về với những giá trị cốt lõi của MCU nói chung và thương hiệu Captain America nói riêng qua các cảnh hành động đẹp mắt và kịch tính.

Sau khi mở màn với Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023), Kỷ nguyên thứ 5 (Phase Five) của MCU sẽ khép lại với Captain America: Brave New World và The Thunderbolts*. Do đó mà bom tấn sắp tới đây sẽ đóng vai trò tổng kết một hành trình dài hơi với hàng loạt sự kiện then chốt đã diễn ra. Sam Wilson sẽ phải giải quyết cái xác khổng lồ của Celestials Tiamut nổi lên ngay giữa đại dương - thứ mà các phim trước của MCU đã bỏ qua.

Trong nguyên tác truyện tranh hay dựa trên chiếc đầu Knowhere của loạt Guardians of the Galaxy, xác của Celestials chứa nguồn tài nguyên, năng lượng và công nghệ vô giá mà bất kỳ quốc gia nào cũng muốn tranh giành và có thể dẫn đến cuộc chiến quy mô thế giới. Chủng tộc Kree âm thầm xâm lăng Trái đất trong Secret Invasion hay sự biến chất của Sharon Carter (Emily VanCamp) thành trùm tội phạm Power Broker trong The Falcon and the Winter Soldier cũng là thứ mà Captain America: Brave New World phải giải quyết.

Hơn hết, bộ phim còn mở đường trực tiếp tới Avengers: Doomsday - bom tấn đóng vai trò chấm dứt Trường ca Đa vũ trụ (Multiverse Saga) mà Marvel Studios đã dày công xây dựng giống với Avengers: Infinity War. Mỗi after-credit, mỗi một cuộc chiến đa vũ trụ đều nhằm hướng đến trận đánh quyết định này.

Và khả năng cao Captain America của Sam Wilson sẽ phải là những nắm vai trò lãnh đạo, dẫn dắt các siêu anh hùng đối mặt với kẻ thù hùng mạnh Dr. Doom/Victor Von Doom của Robert Downey Jr. Sau khi Captain America: Brave New World khép lại, MCU chỉ còn hai tác phẩm là The Thunderbolt* và The Fantastic Four: First Steps cuối năm nay là Avengers: Doomsday sẽ đổ bộ. Cái kết của Sam trong phim hay after-credit ra sao sẽ là thứ mà fan vô cùng mong đợi.

Captain America: Brave New World (Tựa Việt: Captain America: Thế Giới Mới) khởi chiếu từ 14.02.2025 tại các rạp trên toàn quốc.