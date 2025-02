Thời điểm hiện tại, Na Tra 2 đang gây bão toàn cầu và liên tiếp tạo ra những kỷ lục khiến cả thế giới thán phục. Sau khi vượt mặt Vua Sư Tử để tiến vào top 10 phim điện ảnh có doanh thu cao nhất mọi thời đại, Na Tra 2 mới đây đã tiếp tục xô đổ thêm 2 "thành trì" khác mang tên Jurassic World và Inside Out 2.

Na Tra hiện ghi nhận doanh thu 12.32 tỷ NDT sau 21 ngày ra rạp, là phim điện ảnh ăn khách thứ 8 trong lịch sử thế giới.

Đáng chú ý, với việc vượt qua Inside Out 2, Na Tra 2 không chỉ chiếm lấy vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, mà còn trở thành bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất lịch sử thế giới. Trong bối cảnh tác phẩm này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, chắc chắn sẽ có thêm những thành tích đáng nể được tạo ra trong thời gian tới.

Sau 21 ngày công chiếu, doanh thu của Na Tra 2 đang được ghi nhận ở mức 12.32 tỷ NDT. Nếu muốn tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng những phim điện ảnh thành công nhất, Na Tra 2 sẽ cần vượt qua Spider-Man: No Way Home, Avengers: Infinity War, Star Wars: Episode VII - The Force Awakens, Titanic, Avatar: The Way of Water, Avengers: Endgame và Avatar.

Tác phẩm này vừa vượt qua Inside Out 2 để trở thành phim hoạt hình có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Hiện tại, rất nhiều fan Việt cũng đang háo hức để được thưởng thức bộ phim xuất sắc này. Có thông tin rằng Na Tra 2 sẽ được chiếu tại rạp Việt. Tuy vậy, ngày khởi chiếu chính thức vẫn chưa được ấn định.