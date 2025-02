Thời điểm hiện tại, Na Tra 2 đang tạo ra một cơn lốc khủng khiếp từ phòng vé đến các nền tảng mạng xã hội. Đứa con tinh thần của đạo diễn Sủi Cảo liên tiếp thiết lập nên những cột mốc lịch sử và mới đây nhất, nó đã đẩy tác phẩm huyền thoại Vua Sư Tử khỏi top 10 bộ phim điện ảnh có doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử. Trước đó, Na Tra 2 từng vượt qua các bom tấn Hollywood như The Avengers, Furious 7, Top Gun: Maverick hay Frozen 2.

Cơn sốt Na Tra 2 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trên mạng xã hội, cư dân mạng trầm trồ trước thành tích ấn tượng của Na Tra 2, đồng thời đặt ra câu hỏi không biết khi nào cơn sốt này mới dừng lại và khi đó, liệu tác phẩm này sẽ vượt mặt thêm những cái tên kinh điển nào trên bảng xếp hạng.

Na Tra 2 vượt mặt Vua Sư Tử để lọt vào top 10 bộ phim điện ảnh có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Không chỉ ở thị trường Trung Quốc mà tại phòng vé quốc tế, tác phẩm này cũng có khởi đầu ấn tượng khi công chiếu ở Mỹ, Canada, Australia và New Zealand. Hiện tại, doanh thu của phim hiện đang đạt mức 12 tỷ NDT. Nếu muốn tiến lên tiếp trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé toàn cầu mọi thời đại, Na Tra 2 cần vượt mặt những đối thủ nặng ký bao gồm: Jurassic World, Inside Out 2, Spider-Man: No Way Home, Avengers: Infinity War, Star Wars: Episode VII - The Force Awakens, Titanic, Avatar: The Way of Water, Avengers: Endgame và Avatar.