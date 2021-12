Cặp vợ chồng có 8 dòng thu nhập, kiếm gần nửa tỷ mỗi tháng, chia sẻ 6 nguyên tắc làm giàu mà cặp đôi nào cũng có thể thử

Carrie Bohlig và Craig Clickner là đồng tác giả của cuốn sách “So You Want to Start a Side Hustle”. Họ là một cặp vợ chồng đã lên chức bố mẹ, vừa là đồng nghiệp cũng là đối tác kinh doanh. Cặp đôi này hiện tại có 8 dòng thu nhập tất cả, trong đó có 4 dòng thụ động và 4 dòng chủ động, mang về thu nhập 20.000 USD mỗi tháng (khoảng 460 triệu đồng).



Năm 2004 cặp đôi bắt đầu làm thêm một công việc phụ, khi ấy họ cũng không biết được cuộc sống của mình sẽ thay đổi thế nào. Tất cả những điều họ biết là muốn đạt được sự an toàn về tài chính. Khi không còn lo lắng về tiền bạc, hai vợ chồng sẽ có nhiều thời gian hơn để đầu tư vào những thứ quan trọng đối với bản thân, chẳng hạn như dành thời gian cho gia đình và đi du lịch.

1. Bắt đầu từ những điều nhỏ

Công việc đầu tiên của Craig sau khi tốt nghiệp đại học là làm trong lĩnh vực tài chính thương mại. Khi Carrie tốt nghiệp, cô trở thành một giáo viên mầm non.

Vậy nhưng Craig không muốn phải làm việc ở các công ty cho đến hết đời. Và Carrie cũng cảm thấy tù túng không thoải mái khi làm công việc hành chính từ 9h sáng đến 5h chiều. Điều đó thôi thúc họ tìm kiếm một công việc phụ khác.

Carrie Bohlig và Craig Clickner

Ban đầu Craig tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực đầu tư bất động sản và Carrie thì làm thêm huấn luyện bóng đá ở các trường học. Tuy nhiên những công việc đó không phù hợp với cả hai người, hoặc là đòi hỏi số tiền lớn (đầu tư bất động sản), hoặc là tốn thời gian và mệt mỏi không thể duy trì được lâu.

Thông qua các đồng nghiệp, Craig đã gặp gỡ một số người chủ công ty là những người đã phát triển chuyên môn thứ hai một cách thành công, từ đó cho phép họ rời bỏ công việc hàng ngày. Anh đã được truyền cảm hứng rất nhiều, Carrie cũng vô cùng hứng thú và họ đã tìm được tiếng nói chung trong con đường tương lai.

2. Bắt đầu càng cụ thể càng tốt

Để bắt đầu một công việc phụ, lời khuyên của cặp vợ chồng là hãy xây dựng mọi thứ càng cụ thể càng tốt. Ví dụ mục tiêu ban đầu của Craig là tới 29 tuổi thì công việc thứ hai sẽ thay thế 75% mức lương của công việc chín. Theo đó anh tính ra mình phải tạo ra 4.000 USD thu nhập hàng tháng từ công việc phụ.

Craig và vợ bắt đầu làm công việc bán hàng trực tiếp bên cạnh công việc chính. Và họ lựa chọn nội dung kinh doanh này để xây dựng sự nghiệp cho mình. Ban đầu hai người hoạt động độc lập, tiến hành công việc bán hàng riêng rẽ. Nhưng tới năm 2006 cặp vợ chồng đã hợp nhất hai bộ phận bán hàng trực tiếp của mỗi người và thành lập công ty. Cho đến hiện tại doanh thu của công ty đã lên đến 3 triệu USD hàng năm. Từ nền tảng công ty bán hàng trực tiếp này, họ tạo ra thêm nhiều nguồn thu nhập khác.

Khi mới thành lập công ty, cặp vợ chồng dành khoảng 10 đến 15 giờ mỗi tuần cho nó. Sau đó họ đi đến một quy tắc: Mỗi khi dành 1 giờ cho công việc chính thì họ cũng sẽ đầu tư 1 giờ vào việc phát triển công ty.

Năm 2007 dự án kinh doanh của họ bắt đầu thu về 4.000 USD mỗi tháng. Đến năm 2010, sau khi cân nhắc tình hình tài chính thì Carrie rời bỏ công việc hàng ngày trước chồng.

3. Công việc thứ hai không nhất thiết phải xuất phát từ đam mê

Kinh nghiệm của cặp đôi là công việc phụ không nhất thiết phải là niềm đam mê của bạn. Bắt đầu kinh doanh bán lẻ không phải là giấc mơ hay niềm yêu thích của cặp vợ chồng này. Nhưng họ đã nhận được lời khuyên từ những người giàu kinh nghiệm, đó là việc bán hàng trực tiếp cần ít vốn để khởi nghiệp lại có tiềm năng phát triển lớn.

Hiện tại cặp đôi cung cấp các dịch vụ thúc đẩy lưu lượng truy cập và tăng doanh thu cho các doanh nghiệp lớn như Home Depot hoặc Under Armour, đồng thời cũng kinh doanh bán lẻ các sản phẩm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.

4. Tận dụng cơ hội này để tạo ra những cơ hội khác

Khi công việc kinh doanh bán hàng đạt doanh thu một năm hơn 1 triệu USD vào năm 2009 thì họ bắt đầu mở rộng và đa dạng hóa hơn nữa các nguồn thu nhập của mình.

Họ bắt đầu triển khai những hoạt động huấn luyện kinh doanh có thu phí và tổ chức các buổi diễn thuyết. Đồng thời họ cũng đầu tư vào bất động sản cho thuê, rót vốn mạnh mẽ hơn vào thị trường chứng khoán. Ngoài ra cặp đôi còn làm công việc tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ khác.

Từ đó mà họ có đủ khả năng để xây dựng tới 8 dòng thu nhập khác nhau, nâng tổng thu nhập ròng mỗi tháng lên tới 20.000 USD.

Năm 2016 Craig chính thức rời bỏ công việc hàng ngày của anh.

8 dòng thu nhập của cặp vợ chồng là: - Công ty kinh doanh bán lẻ - Huấn luyện kỹ năng có thu phí - Thành lập công ty khởi nghiệp về công nghệ - Tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ - Ra mắt podcast - Phát hành sách - Đầu tư bất động sản cho thuê - Đầu tư vào thị trường chứng khoán

5. Chi tiêu có chủ đích để dành tiền cho những mục tiêu lớn lao hơn

Dù thu nhập là bao nhiêu thì cặp vợ chồng này vẫn luôn đảm bảo tiêu tiền có chủ đích. Họ sẽ chi tiêu vào những việc mang lại niềm vui như nhà cửa, sinh hoạt gia đình, thực phẩm lành mạnh và những trải nghiệm cho con cái.

Họ luôn cân nhắc kỹ lưỡng khi bỏ tiền cho các mặt hàng công nghệ, giải trí và ô tô. Mục tiêu của họ là xây dựng một cuộc sống có thể tạo ra những giá trị sâu sắc cho bản thân chứ không phải để gây ấn tượng với người khác.

Thu nhập từ công việc kinh doanh kết hợp với tiền tiết kiệm tích lũy được đã mang lại cho cặp đôi sự an toàn về tài chính, cho phép họ tiếp tục theo đuổi các dự án đam mê khác của mình.

Ví dụ như trong vài năm gần đây họ bắt đầu phát hành podcast và ra mắt tổ chức phi lợi nhuận vào năm 2019. Năm 2021 họ đồng sáng lập một công ty khởi nghiệp công nghệ và phát hành cuốn sách đầu tiên “So You Want to Start a Side Hustle”.

6. Khôn ngoan trong việc tìm kiếm động lực

Cặp đôi khuyên mọi người rằng nên tìm kiếm động lực từ những người đã đạt được thành công trong lĩnh vực mà bạn đang muốn xây dựng. Sau đó tìm cách kết nối với họ để học hỏi kinh nghiệm. Cảm hứng từ họ đồng thời còn giúp bạn loại bỏ những tiêu cực và sự mệt mỏi trong quá trình gian nan tiến đến mục tiêu.

Theo: acorns