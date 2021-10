Cúc họa mi xuống phố đầu mùa nở căng đẹp, bó to 10 cành có giá 100 ngàn

Nhiều năm trở về đây, cúc họa mi được nhiều bạn trẻ và các gia đình Hà Nội tìm mua mỗi khi trời se lạnh hay mùa đông về. Những gánh hàng rong xuống đường bán cúc họa mi đầu mùa cũng vì thế được rất nhiều người tiêu dùng ghé vào mua.

Thời điểm cuối tháng 10, những xe bán hoa cúc họa mi có nhiều ở các tuyến đường như Phan Đình Phùng, Thụy Khuê... Năm nay, cúc họa mi đầu mùa có giá dao động từ 100k - 150k/bó. Chị Vân (tiểu thương bán cúc họa mi lâu năm cho biết bắt đầu nhập cúc về bán cách đây hai tuần, thời gian đầu hoa khan hiếm giá nhập vào cả triệu đồng một bó vài ba trăm cành.

"Cách đây 1 tuần tôi bán giá 120k - 150k/bó cúc họa mi. Mỗi bó được khoảng 14 - 17 cành. Giờ sát vào mùa hơn thì giá hạ nhiệt chỉ khoảng 100k - 150k/bó tương tự. Cúc họa mi là loại hoa đắt khách, bán từ 7h sáng đến 10h là hết vì nhiều người tranh thủ mua sớm về cắm. Cũng có nhiều khách mua là trưng bày hoặc làm phụ kiện chụp ảnh để trải nghiệm cảm giác mùa đông đến trên phố phường".

Trên đường Thụy Khuê, tiểu thương ở đây cho biết giá bán cúc họa mi nhập về là 600.000 đồng/100 cành. Giá đầu mùa khá cao nên tiểu thương ở đây cũng chưa nhập nhiều vì sợ bán không có lãi. Theo tìm hiểu, cúc họa mi bán thời điểm này là cúc nhập trên Sơn La còn cúc Nhật Tân, Hà Nội chưa vào mùa. Cứ chờ khoảng 1 tháng nữa, khi cúc họa mi ở Hà Nội vào chính mùa thì giá sẽ giảm hẳn chỉ còn 25 - 50k/bó to. Còn giờ chơi cúc thì giá sẽ chát hơn nhiều.

Lý giải giá cúc họa mi đầu mua đắt, chị Hoàng Lan (một tiểu thương) chia sẻ, là do chi phí vận chuyển cao. Cúc được mua từ Sơn La nên khi đến tay thì đã đội lên gấp 3-4 lần so với khi mua tại vườn. Sau đó qua tay tiểu thương rồi tới khách hàng nên giá thành cao là dễ hiểu. Tuy nhiên, mua cúc họa mi đầu mùa cũng chưa hẳn là đẹp nhất vì do vận chuyển nhiều bông bị dập nát, chắc chắn không đẹp như khi cắt tại vườn ở Hà Nội.

Bởi lý do này mà khi bán, nhiều tiểu thương cũng phải tỉa tót cúc họa mi cho thật đẹp, bó nào bị dập nát một chút thì giảm giá, còn 80k -90k mỗi bó 15 cành. Anh Minh Nhật (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng vừa mua 2 bó hoa cúc họa mi cho biết, bó của anh có 10 cành giá là 90k. Giá này cao hơn từ 50k - 60k so với vào mùa nhưng anh vẫn mua vì vợ thích. "Cúc họa mi nhanh tàn, chỉ chơi được vài tuần nên tranh thủ đầu mùa, dù giá cao, tôi vẫn mua về cắm", anh Nhật chia sẻ.