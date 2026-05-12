Cặp “thần dược” buổi sáng: Ăn vào là đẹp dáng, khỏe người, giảm mỡ cực dễ

Lương y Đỗ Minh Tuấn (Hội Đông y Hà Nội) từng chia sẻ với Vietnamnet, trứng và khoai lang là hai thực phẩm quen thuộc trong các chế độ ăn lành mạnh bởi vừa cung cấp năng lượng vừa hỗ trợ giữ vóc dáng.

Khoai lang: Ít calo, giàu chất chống oxy hóa

Không chỉ hỗ trợ giảm cân, khoai lang còn được đánh giá cao nhờ khả năng tăng cường sức khỏe và làm đẹp da. Loại củ này chứa nhiều beta-carotene, vitamin C, vitamin B6 và acid folic — những dưỡng chất có khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch và một số nguy cơ ung thư.

Chỉ với khoảng 100g khoai lang, cơ thể đã được bổ sung lượng vitamin A vượt nhu cầu hằng ngày, cùng lượng vitamin C và chất xơ dồi dào tương đương một bát yến mạch. Chất xơ trong khoai lang giúp kích thích nhu động ruột, hạn chế táo bón và hỗ trợ bảo vệ hệ tiêu hóa.

Đặc biệt, khoai lang có lượng calo thấp hơn cơm trắng nên tạo cảm giác no lâu mà không gây tích tụ năng lượng dư thừa. Một số hoạt chất tự nhiên trong khoai lang còn giúp làm chậm quá trình lão hóa và hỗ trợ duy trì làn da khỏe đẹp.

Đáng chú ý trong Đông y, khoai lang có vị ngọt, tính bình, giúp bồi bổ cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường chức năng gan thận và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Trứng gà: Nguồn protein chất lượng cao

Trong khi đó, trứng gà được xem là "kho dinh dưỡng tự nhiên" với hàm lượng protein chất lượng cao cùng nhiều vitamin như A, D, E, B1, B6, B12 và các khoáng chất cần thiết như sắt, kẽm, magie, canxi.

Lòng trắng trứng đặc biệt giàu protein, giúp duy trì cơ bắp, tăng cảm giác no và hỗ trợ quá trình đốt mỡ. Bên cạnh đó, lecithin trong trứng còn góp phần hỗ trợ chức năng gan và giảm nguy cơ tích tụ cholesterol trong thành mạch.

Ăn thế nào để giảm cân hiệu quả?

Sự kết hợp giữa trứng và khoai lang không chỉ tạo nên bữa sáng đủ chất mà còn giúp kiểm soát cơn đói, hạn chế nạp quá nhiều calo trong ngày.

Thời điểm lý tưởng để sử dụng bộ đôi này là vào bữa sáng hoặc bữa trưa. Ăn trứng luộc vào buổi sáng giúp cơ thể no lâu, giảm cảm giác thèm ăn và hạn chế tiêu thụ thực phẩm nhiều năng lượng về sau. Trong khi đó, khoai lang cung cấp tinh bột tốt và chất xơ giúp duy trì năng lượng ổn định.

Ngược lại, không nên ăn quá nhiều trứng và khoai lang vào buổi tối vì có thể gây đầy bụng, khó tiêu.

Ngoài ra, để giảm cân bền vững, nên kết hợp thêm rau xanh, trái cây ít ngọt, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, thịt nạc, ức gà và uống đủ nước mỗi ngày.

10 lợi ích tuyệt vời của bữa sáng đối với sức khỏe

Nhiều người bắt đầu ngày mới chỉ với một ly cà phê vội vàng mà bỏ qua bữa sáng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây lại là bữa ăn đóng vai trò quan trọng nhất trong ngày, giúp cơ thể nạp năng lượng, duy trì sự tỉnh táo và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Theo The Times of India, một bữa sáng đầy đủ dưỡng chất không chỉ giúp cơ thể hoạt động hiệu quả mà còn tạo nền tảng cho lối sống lành mạnh. Dưới đây là những lợi ích nổi bật của việc duy trì thói quen ăn sáng mỗi ngày.

Khởi động quá trình trao đổi chất: Một bữa sáng cân bằng giúp "đánh thức" hệ trao đổi chất sau nhiều giờ nghỉ ngơi, từ đó hỗ trợ cơ thể sử dụng năng lượng hiệu quả hơn và hạn chế tích tụ mỡ thừa.

Duy trì năng lượng ổn định suốt ngày dài: Sự kết hợp giữa protein và tinh bột hấp thu chậm trong bữa sáng giúp cơ thể duy trì nguồn năng lượng bền vững, giảm cảm giác mệt mỏi và tăng khả năng tập trung khi làm việc.

Cải thiện hệ tiêu hóa: Bữa sáng giàu chất xơ giúp kích thích hoạt động đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh, đồng thời giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn.

Tăng cường miễn dịch và phục hồi cơ thể: Các thực phẩm giàu protein vào buổi sáng góp phần hỗ trợ tái tạo mô, phục hồi cơ bắp và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Hạn chế cảm giác thèm ăn: Ăn sáng đầy đủ, đặc biệt là các thực phẩm giàu protein, giúp kiểm soát cơn đói và giảm xu hướng ăn quá nhiều vào các bữa sau trong ngày.

Tăng cường hoạt động não bộ: Não bộ cần năng lượng để hoạt động hiệu quả. Một bữa sáng lành mạnh giúp cải thiện trí nhớ, khả năng học tập và duy trì tinh thần tỉnh táo, tích cực.

Thúc đẩy quá trình tạo máu: Các nghiên cứu cho thấy cơ thể hấp thu sắt tốt hơn vào buổi sáng. Vì vậy, lựa chọn thực phẩm giàu sắt trong bữa sáng sẽ hỗ trợ sản xuất hồng cầu và vận chuyển oxy hiệu quả hơn.

Bảo vệ tế bào khỏi lão hóa: Những chất chống oxy hóa như vitamin A, C, E cùng kẽm và đồng có vai trò bảo vệ tế bào, giảm nguy cơ viêm nhiễm và hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật.

Duy trì hoạt động của cơ và thần kinh: Protein và magie không chỉ hỗ trợ phát triển cơ bắp mà còn giúp hệ thần kinh vận hành ổn định, cải thiện khả năng vận động và giảm cảm giác mệt mỏi.

Hỗ trợ xương và răng chắc khỏe: Protein, canxi cùng các khoáng chất thiết yếu trong bữa sáng góp phần duy trì mật độ xương và bảo vệ sức khỏe răng miệng sau một đêm dài cơ thể tái tạo.