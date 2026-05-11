Chỉ mất 10 phút để nấu món ăn siêu ngon dùng cho bữa sáng hay bữa trưa đều hợp lại có cả rau và thịt

Vào những ngày hè nắng nóng nếu bạn không biết ăn gì vào bữa sáng hoặc bữa trưa. Hãy đừng vội vã nghĩ đến những chiếc bánh bao hấp, một hộp cơm văn phòng tạm bợ. Thay vào đó, hãy thử nấu bữa ăn kết hợp này gồm có cả rau củ, thịt, tinh bộ và một bát canh để kích thích vị giác. Điều tuyệt vời nhất là tất cả đều rất dễ làm, ngon miệng và bổ dưỡng. Thời gian nấu chỉ gói gọn trong khoảng 10 phút.

Món ăn này chúng ta sẽ kết hợp hấp bún khô (bún gạo khô) với sốt tỏi băm và một bát canh chua nấu siêu nhanh. Bún gạo là loại bún sợi nhỏ, được hấp cùng với nước sốt tỏi, kèm vài viên thịt bò viên, trứng và rau củ. Món ăn này thanh mát, thơm phức và ngon miệng. Trong khi bún đang hấp, chúng ta đồng thời nấu một bát canh chua cay đơn giản - tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo.

Nguyên liệu làm món bún gạo hấp tỏi băm và canh chua cay

2 khối bún gạo khô sợi nhỏ, 3 viên thịt bò viên, 1 quả trứng gà, 2 cây rau cải thìa, 1 củ tỏi, nước tương, dầu hào, muối, dầu ăn, 1 quả cà chua, vài nhánh rau mùi, một ít rong biển, giấm gạo trắng, dầu mè và bột tiêu đen, một ít hành lá thái nhỏ, bột nêm gà.

Cách nấu món bún gạo hấp tỏi băm và canh chua cay

Bước 1: Trước tiên, chuẩn bị bún gạo hấp. Sử dụng loại bún gạo khô, sợi nhỏ. Tốt nhất nên ngâm bún trong nước lạnh trước. Sau đó vớt ra, rửa sạch rồi để ráo. Trải bún đã ngâm lên đĩa. Sau đó rưới một ít nước tương vào, trộn đều để bún có màu đẹp hơn. Tiếp theo chuẩn bị một chiếc bát, băm nhỏ tỏi rồi cho vào, thêm 1 thìa canh dầu hào, 2 thìa canh nước tương và chút muối, khuấy đều. Nếu thích ăn cay bạn cũng có thể cho một chút ớt băm nhỏ. Rửa sạch rau cải thìa và chẻ làm 4.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị sốt tỏi xong, bạn rưới đều lên bún. Tiếp đó, đập một quả trứng vào giữa và xếp vài viên thịt bò viên đã thái lát xung quanh. Tốt nhất nên thêm một ít nước sôi vào bún để tránh bị khô sau khi hấp. Đun sôi nước trong nồi hấp. Tiếp theo cho nguyên liệu đã chuẩn bị vào xửng, rồi đặt lên nồi hấp. Đậy nắp nồi và hấp món ăn trong khoảng 6 phút. Sau khi mở nắp, cho rau cải thìa vào, đậy nắp và hấp thêm 2 phút nữa trước khi tắt bếp và lấy ra khỏi nồi.

Bước 3: Món canh chua cay có thể được làm trong khi bạn hấp bún, và cách làm rất đơn giản! Đầu tiên, cho tiêu xay, dầu mè và giấm gạo trắng vào tô canh rồi khuấy đều, sau đó rắc thêm một ít rau mùi thái nhỏ lên trên và để sang một bên. Làm nóng dầu trong chảo, cho hành lá thái nhỏ vào xào thơm. Sau đó cho cà chua thái hạt lựu vào xào nhanh. Tiếp theo, đổ lượng nước sôi vừa đủ, cho rong biển khô vào và đun sôi trên lửa lớn. Nêm muối và bột nêm gà. Cuối cùng, cho một quả trứng đánh tan vào để tạo thành món súp trứng. Sau khi tắt bếp, lập tức đổ canh đã nấu chín vào bát gia vị pha trước đó, khuấy đều và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món bún gạo hấp tỏi băm và canh chua cay

Món ăn hoàn thành có mùi thơm phức, màu sắc đẹp mắt và dinh dưỡng đa dạng. Húp một ngụm canh rồi ăn một miếng bún hấp ngon vô cùng. Sự kết hợp này sẽ tạo nên một bữa ăn no bụng và bổ dưỡng với thịt, rau và trứng. Chỉ cần chuẩn bị trước một số nguyên liệu và gia vị, bạn có thể có một bữa ăn hoàn chỉnh chỉ trong 10 phút. Vào những ngày nắng nóng hoặc khi không có nhiều thời gian nấu nướng, bạn hãy nấu món ăn này nhé! Rất đáng thử.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món bún gạo hấp tỏi băm và canh chua cay