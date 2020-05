Cập nhật dịch COVID-19: Thế giới trên 3,7 triệu người mắc bệnh, Anh trở thành nước có số tử vong cao nhất châu Âu, các ca mắc COVID-19 ở Châu Á đạt 250.000

Bộ Y tế cho biết đã 20 ngày Việt Nam không có ca mắc mới trong cộng đồng. Đến nay đã ghi nhận 271 người nhiễm SARS-CoV-2, trong đó điều trị khỏi bệnh/ra viện 232 trường hợp. Hiện còn 39 ca bệnh COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh.

Còn trên thế giới, theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật sáng 5/5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận ít nhất 3.723.455 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 257.953 ca tử vong. Đến nay, đại dịch đã lan ra hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới với 1.239.368 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh. Số bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch giảm xuống còn 49.319 và 2.226.134 người đang phải điều trị tích cực.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 80.184 ca mắc bệnh và 5.712 ca tử vong mới.

Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm và số ca tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới. Đại dịch đã suy yếu đáng kể trên hầu khắp châu Âu, châu Á. Tuy nhiên, một số "điểm nóng" mới xuất hiện như ở Nga, Brazil...

Công nhân nhập cư, bị mắc kẹt ở bang Gujarat phía tây do chính phủ khóa chặt để ngăn chặn sự lây lan của bệnh COVID-19, duy trì khoảng cách xã hội khi họ đứng xếp hàng để lên tàu sẽ đưa họ đi đến bang nhà của họ ở phía bắc bang Uttar Pradesh, tại Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 5 tháng 5 năm 2020. REUTERS / Amit Dave

Mỹ: 1.236.888 người mắc bệnh, 72.222 người tử vong và 199.684 bệnh nhân đã hồi phục. Trong 24 giờ qua, nước Mỹ có thêm 24.053 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 2.301 ca tử vong mới.

Tâm dịch New York đã không còn dẫn đầu về số ca tử vong trong ngày, thay vào đó là hai tiểu bang Pennsylvania và New Jersey. Vào thứ Ba (5/5)Thống đốc New York Andrew Cuomo đã phác thảo một giai đoạn mở cửa lại hoạt động kinh doanh ở bang này, bắt đầu với các ngành công nghiệp như xây dựng và các khu vực ít bị ảnh hưởng nhất.

Ông Cuomo đã không đưa ra một mốc thời gian, nhưng lệnh ở nhà của tiểu bang sẽ hết hạn vào ngày 15 tháng Năm.

Trong diễn biến khác, một trường công lập ở tiểu bang Montana sẽ trở thành một trong những trường đầu tiên mở cửa trở lại tại Mỹ sau khi phải đóng cửa do đại dịch COVID-19.

Brazil: 114.715 người mắc bệnh, 7.921 người tử vong, 48.221 trường hợp đã hồi phục. Trong 24 giờ qua, Brazil ghi nhận thêm 6.449 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 578 trường hợp tử vong mới.

Các thành phố lớn của Brazil thiết lập việc hạn chế khi virus lây lan. Brazil cho đến nay là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất ở Mỹ Latinh. Việc khóa máy, kéo dài đến ngày 14 tháng 5, được ủy quyền bởi một tòa án, nhưng có sự hỗ trợ của thống đốc.

Anh: 194.990 người mắc bệnh, 29.427 người tử vong. Trong 24 giờ qua, nước Anh ghi nhận thêm 4.406 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 693 trường hợp tử vong mới.

Như vậy, Anh đã vượt qua Italy và trở thành quốc gia có số người chết do COVID-19 cao thứ hai thế giới, sau Mỹ và cao nhất ở châu Âu. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab kêu gọi không nên cố gắng đưa ra những so sánh quốc tế. "Có nhiều cách khác nhau để đếm số người chết... hiện chúng tôi công bố dữ liệu bao gồm tất cả các trường hợp tử vong ở tất cả các cơ sở và không phải tất cả các quốc gia đều làm điều đó", ông nói trong cuộc họp báo hàng ngày ở Phố Downing.

Một thành viên của dịch vụ xe cứu thương Vương quốc Anh mặc thiết bị bảo vệ cá nhân tại Bệnh viện St Thomas ở London.

Tây Ban Nha: 250.561 người mắc bệnh, 25.613 người tử vong và 154.718 bệnh nhân đã hồi phục. Trong 24 giờ qua, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 2.260 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 185 trường hợp tử vong mới.

Tây Ban Nha báo cáo ngày thứ 3 liên tiếp có số ca tử vong hàng ngày do COVID-19 dưới 200. Hiện Tây Ban Nha đã bắt đầu bước vào giai đoạn thứ 4 nhằm mở cửa trở lại đất nước vào cuối tháng 6 tới. Việc đeo khẩu trang trở thành bắt buộc khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Các thợ làm tóc, thợ rèn và người bán hoa đã mở cửa kinh doanh vào ngày thứ Hai.

Italy: 213.013 người mắc bệnh, 29.315 người tử vong và 85.231 bệnh nhân đã hồi phục. Trong 24 giờ qua, Italy ghi nhận thêm 1.075 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 236 trường hợp tử vong mới.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự cho biết, đó là số trường hợp nhiễm mới trong ngày thấp nhất trong tháng qua. Trước đó, sau 55 ngày phong tỏa trên toàn quốc, hôm 4/5, Italy chính thức bước vào giai đoạn 2 tình trạng khẩn cấp dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, giai đoạn sống chung cùng virus SARS-CoV-2.

Đức: 167.007 người mắc bệnh, 6.993 người tử vong, 135.100 trường hợp đã hồi phục. Trong 24 giờ qua, nước Đức ghi nhận thêm 855 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và không có trường hợp tử vong mới.

Sau khi ngừng hoạt động để hạn chế việc lây lan COVID-19 làm tê liệt nền kinh tế, sắp tới, bang Bavaria lớn nhất của Đức sẽ cho phép các nhà hàng mở cửa trở lại từ ngày 18 tháng 5, thủ tướng chính phủ cho biết hôm thứ Ba (5/5).

Trong kế hoạch tiến bộ để khởi động lại lĩnh vực ẩm thực và khách sạn, thủ tướng Markus Soeder của bang cho biết các nhà hàng trước tiên sẽ được phép phục vụ ăn uống ngoài trời từ ngày 18 tháng 5, trước khi mở rộng sang ăn tối trong nhà một tuần sau đó.

Các khách sạn cũng sẽ được phép đón khách trở lại từ ngày 30 tháng 5.

Một người đi xe đạp sử dụng điện thoại thông minh của mình tại bãi biển Barceloneta, trong bối cảnh dịch COVID-19, tại Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 4 tháng 5 năm 2020. REUTERS / Nacho Doce

Pháp: 170.551 người mắc bệnh, 25.531 người tử vong, 52.736 trường hợp đã hồi phục. Trong 24 giờ qua, nước Pháp ghi nhận thêm 1.089 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 330 trường hợp tử vong mới.

Chính phủ Pháp ngày 4/5 đã quyết định gia hạn thêm 2 tháng, đến ngày 24/7 tới, tình trạng khẩn cấp y tế áp đặt từ ngày 24/3 nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Pháp có kế hoạch bắt đầu tháo gỡ phong tỏa quốc gia vào ngày 11 tháng 5. Thị trưởng Paris, Anne Hidalgo thông báo hàng loạt biện pháp chuẩn bị cho ngày dỡ bỏ phong tỏa 11/5, theo đó thủ đô của Pháp sẽ có khoảng 30 phố đi bộ mới và 50 km đường dành cho xe đạp.

Nga: 155.370 người mắc bệnh, 1.451 người tử vong, 19.865 trường hợp đã hồi phục. Trong 24 giờ qua, nước Nga ghi nhận thêm 10.581 102 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 95 trường hợp tử vong mới.

Cơ quan Bảo vệ lợi ích người tiêu dùng và sức khỏe con người Rospotrebnadzor cho biết hơn 4,4 triệu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 đã được thực hiện. Tính đến ngày 5/5, 222.000 người đang được giám sát y tế ở Nga.

Nga đang trở thành điểm nóng nhất của dịch COVID-19 hiện nay khi số ca nhiễm mới trong ngày tăng cao hơn hầu hết các quốc gia trên thế giới. Bộ trưởng Y tế LB Nga Mikhail Murashkokhẳng định Nga sẽ loại bỏ các biện pháp hạn chế theo từng giai đoạn, song một số sẽ được duy trì cho đến khi các biện pháp phòng chống COVID-19 lây lan ra đời.

Quảng trường Odeonsplatz trong thời gian khóa một phần ở Munich, Đức. REUTERS / Andreas Gebert

Các ca COVID-19 ở Châu Á đạt 250.000

Theo một thống kê của Reuters, các trường hợp nhiễm COVID-19 ở châu Á đã tăng lên 250.000 vào thứ Ba do sự bùng phát ở các nước. Ở mức 250.650 người nhiễm bệnh, châu Á hiện chỉ chiếm 7% các trường hợp toàn cầu, so với 40% ở châu Âu và 34% ở Bắc Mỹ.

Bệnh nhiễm trùng đường hô hấp SARS-CoV-2 có thể chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ và không phải ai cũng có triệu chứng được kiểm tra. Trong khi hầu hết các quốc gia chỉ ghi nhận trường hợp tử vong tại bệnh viện, nghĩa là tử vong tại nhà riêng và viện dưỡng lão vẫn chưa được đưa vào nên các chuyên gia lo ngại rằng số bệnh nhân chính xác chưa được báo cáo đầy đủ.

Số người chết ở châu Á cũng đã chậm lại đáng kể ở hầu hết các quốc gia và hiện đã gần 10.000 cho toàn bộ khu vực, chỉ chiếm 4% số ca tử vong toàn cầu. Châu Âu chiếm 57% và Bắc Mỹ chiếm 29%.

Singapore: 19.410 người mắc bệnh, 18 người tử vong, 1.519 trường hợp đã hồi phục. Trong 24 giờ qua, Singapore ghi nhận thêm 632 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và không có trường hợp tử vong mới.

"Số lượng các trường hợp mới trong cộng đồng đã giảm, từ trung bình 17 trường hợp mỗi ngày trong tuần trước đó, xuống trung bình 10 trường hợp mỗi ngày trong tuần qua", Bộ Y tế nước này cho biết.

Nhật Bản: 15.078 người mắc bệnh, 536 người tử vong, 4.156 trường hợp đã hồi phục.

Ngày 4/5, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc nhằm phòng tránh sự lây lan của dịch COVID-19 tới ngày 31/5, trong bối cảnh có những quan ngại về khả năng hệ thống y tế nước này sẽ quá tải nếu số ca nhiễm mới vẫn tiếp tục tăng.

Các bác sĩ X quang đang làm việc để điều trị cho một bệnh nhân bị COVID-19, tại bệnh viện Jean Bernard ở Valenciennes, Pháp. (FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Hàn Quốc: 10.804 người mắc bệnh, 254 người tử vong, 9.283 trường hợp đã hồi phục. Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 2 trường hợp tử vong mới.

Hàn Quốc đã giữ các trường hợp mới với số lượng thấp mà không làm tê liệt nền kinh tế, theo ông Coll Collignon, một bác sĩ bệnh truyền nhiễm và nhà vi trùng học tại Bệnh viện Canberra cho biết.

Tại khu vực Đông Nam Á

Indonesia ghi nhận số ca nhiễm cao nhất trong ngày. Ngày 5/5, giới chức y tế Indonesia thông báo nước này ghi nhận 484 ca mắc bệnh cấp COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại quốc gia Đông Nam Á lên thành 12.071 người. Đây cũng là ngày có nhiều ca mắc nhất được ghi nhận tại nước này.

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh tiếp tục chuyển biến tích cực tại Thái Lan. Trong 24 giờ qua, Thái Lan chỉ ghi nhận 1 ca mắc bệnh và không có ca tử vong mới. Tổng số ca nhiễm bệnh tại Thái Lan hiện tại là 2.988, trong đó có 54 trường hợp tử vong và 2.747 trường hợp đã hồi phục.

Theo Reuters, Channelnewasia