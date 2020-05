Cập nhật dịch COVID-19: Thế giới ghi nhận hơn 80.000 người nhiễm trong ngày, Mỹ và Anh có nhiều trường hợp tử vong nhất thế giới, Brazil có xu hướng trở thành tâm dịch mới

Bản tin lúc 6h00 ngày 4/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, không ghi nhận ca mắc mới. Hiện vẫn còn hơn 27.000 người đang cách ly chống dịch. Tổng số ca mắc đến nay vẫn là 270, trong số này đã có 222 ca khỏi bệnh/xuất viện.



Còn trên thế giới, theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật sáng 4/5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận ít nhất 3.562.324 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 248.096 ca tử vong. Đến nay, đại dịch đã lan ra hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới với 1.153.071 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh, trong khi vẫn còn tới 50.043 người đang trong tình trạng nguy kịch và 2161.157 người đang phải điều trị tích cực. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 80.952 ca mắc bệnh và 3.433 ca tử vong mới.

Hơn 100 phòng thí nghiệm trên khắp thế giới đang tranh giành nhau để đưa ra một loại vắc-xin. (AFP / NICOLAS ASFOURI)

Trong vòng 1 ngày qua, Mỹ và Anh là hai quốc gia ghi nhận nhiều trường hợp tử vong vì COVID-19 nhất thế giới. Nga trở thành quốc gia có số ca nhiễm bệnh trong ngày cao thứ 2 thế giới, sau Mỹ.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đang ủng hộ một sáng kiến từ Brussels để gây quỹ 7,5 tỷ euro (tương đương 8,3 tỷ USD) để tìm ra một loại vắc-xin để ngăn chặn đại dịch COVID-19 toàn cầu.

Mỹ: 1.187.288 người mắc bệnh, 68.568 người tử vong và 178.263 bệnh nhân đã hồi phục. Trong 24 giờ qua, nước Mỹ chứng kiến thêm 26.514 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 1.124 trường hợp tử vong mới.

Đây là số trường hợp tử vong vì dịch COVID-19 ở mức thấp nhất trong nhiều ngày qua. Đây có thể là tín hiệu cho thấy "tâm dịch" Mỹ bắt đầu làm phẳng được đồ thị dịch bệnh sau giai đoạn đỉnh dịch. Giới chức y tế Mỹ cho biết hiện có ít nhất 14 loại vaccine ngừa virus đang được điều chế theo chương trình "Operation Warp Speed" của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm thúc đẩy quá trình đưa vaccine vào sử dụng từ đầu tháng 1/2021.

Brazil: 101.147 người mắc bệnh, 7.025 người tử vong, 42.991 trường hợp đã hồi phục. Trong 24 giờ qua, Brazil ghi nhận thêm 4.588 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 275 trường hợp tử vong mới.

Với số ca mắc COVID-19 vượt 101.000 người, Brazil có xu hướng trở thành tâm dịch mới của thế giới. Brazil là quốc gia Mỹ Latinh chịu tác động nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19, với hệ thống bệnh viện, nhà tang lễ và nghĩa trang gần như "sụp đổ" do quá tải trong khi các ca mắc hàng ngày vẫn tăng theo cấp số nhân.

Bộ trưởng Y tế Brazil Nelson Teich hôm 1/5 dự báo số ca tử vong ở nước này có thể lên tới hàng nghìn người mỗi ngày nếu dịch tiếp tục lây lan mạnh. Ông cũng thừa nhận chưa thể bắt đầu nới lỏng việc giãn cách xã hội bởi đường cong trên biểu đồ dịch của Brazil vẫn tăng rõ ràng.

Cư dân được chụp ảnh tại khu ổ chuột Rocinha trong đợt dịch COVID-19, tại Rio de Janeiro, Brazil ngày 29 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Ricardo Moraes / File Photo

Canada: 59.474 người mắc bệnh, 3.682 người tử vong, 24.908 trường hợp đã hồi phục. Trong 24 giờ qua, Canada ghi nhận thêm 2.760 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 116 trường hợp tử vong mới.

Số tử vong hàng ngày do COVID-19 tại Canada tăng dưới 5% vào Chủ nhật là một dấu hiệu khác báo hiệu dịch bệnh đã lên đến đỉnh điểm và Thủ tướng Justin Trudeau hứa sẽ tài trợ thêm cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Nga: 134.687 người mắc bệnh, 1.280 người tử vong, 16.639 trường hợp đã hồi phục. Trong 24 giờ qua, nước Nga ghi nhận thêm 10.633 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 58 trường hợp tử vong mới.

Nga hôm Chủ nhật đã ghi nhận mức tăng hàng ngày cao nhất trong các trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận, hơn một nửa số ca tử vong ở Moscow. Đáng chú ý, có tới 50,3% số ca nhiễm mới không có biểu hiện lâm sàng.

Nhưng tỷ lệ tử vong đã chậm lại trong những ngày gần đây và vẫn còn thấp hơn nhiều so với nhiều quốc gia khác. Nga cho biết tỷ lệ tử vong thấp hơn là do sự bùng phát của Nga xảy ra muộn hơn so với nhiều quốc gia khác khiến chính quyền có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị.

Anh: 186.599 người mắc bệnh, 28.446 người tử vong. Trong 24 giờ qua, nước Anh ghi nhận thêm 4.339 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 315 trường hợp tử vong mới.

Bộ trưởng Nội các Anh Michael Gove cho hay, vào tuần tới, Anh sẽ thử nghiệm một chương trình mới truy vết virus SARS-CoV-2 ở Đảo Wight, nằm ở ngoài khơi bờ biển phía Nam của nước này. Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Anh đang tìm cách tối thiểu hóa nguy cơ về một làn sóng lây nhiễm thứ hai.

Là một trong những quốc gia có số tử vong do COVID-19 tồi tệ nhất ở châu Âu, Anh tự tin rằng đỉnh điểm của dịch đã qua và hiện đang xem xét làm thế nào để khởi động lại nền kinh tế bị đóng cửa và giảm bớt các hạn chế xã hội đối với người dân.

Các chuyên gia y tế mặc thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) làm việc trong Đơn vị Chăm sóc Chuyên sâu (ICU) cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Moscow, Nga, trong bức ảnh này được phát hành vào ngày 3 tháng 5 năm 2020. Sofya Sandurskaya / Moscow Thông tấn / Handout thông qua REUTERS

Pháp: 168.693 người mắc bệnh, 24.895 người tử vong, 50.784 trường hợp đã hồi phục. Trong 24 giờ qua, nước Pháp ghi nhận thêm 2971.050 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 135 trường hợp tử vong mới.

Trong ngày 3/5, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner cho biết, những người dân đã chọn về quê trong thời gian phong tỏa trên toàn quốc đã được phép trở lại nơi ở chính của họ. Mục đích của quy định mới là nhằm chuẩn bị cho việc đi làm hoặc đi học trở lại, dự tính từ ngày 11/5.

Pháp cũng dự kiến đưa ứng dụng truy tìm COVID-19 bước vào thử nghiệm vào tuần 11 tháng 5, khi nước này bắt đầu nới lỏng các hạn chế.

Italy: 210.717 người mắc bệnh, 28.884 người tử vong và 81.654 bệnh nhân đã hồi phục. Trong 24 giờ qua, Italy ghi nhận thêm 1.389 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 174 trường hợp tử vong mới.

Như vậy, số ca tử vong mới do virus SARS-CoV-2 ở Italy đã giảm mạnh so với hôm 2/5 - với 474 người, và là ngày có số ca tử vong thấp nhất kể từ hôm 10/3.

Cũng theo cơ quan trên, số ca mắc COVID-19 ở Italy cũng đã giảm mạnh so với 1 ngày trước đó (1.900 ca) xuống còn 1.389 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 lên 210.717 người.

Mọi người đeo khẩu trang để tránh sự lây lan của COVID-19 tại một cửa hàng bách hóa ở Seoul, Hàn Quốc ngày 30 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Kim Hong-Ji

Hàn Quốc: 10.793 người mắc bệnh, 250 người tử vong, 9.183 trường hợp đã hồi phục. Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc ghi nhận thêm 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và không có trường hợp tử vong mới.

Hàn Quốc sẽ nới lỏng hơn nữa các quy tắc phân tán xã hội từ ngày 6 tháng 5, cho phép mở lại các doanh nghiệp theo giai đoạn, vì quốc gia này phần lớn đã kiểm soát được sự bùng phát của COVID_19, Thủ tướng Chung Sye-kyun nói hôm Chủ nhật.

Các thử nghiệm rộng rãi, các ứng dụng theo dõi và theo dõi liên lạc chuyên sâu đã cho phép Hàn Quốc hạn chế sự lây lan của virus thay vì dựa vào các hạn chế dài hạn được thấy ở nơi khác.

Nhật Bản: 14.571 người mắc bệnh, 474 người tử vong, 3.205 trường hợp đã hồi phục. Thủ tướng Nhật Bản, Shinzo Abe, sẽ tham khảo ý kiến các chuyên gia tại một cuộc họp vào thứ Hai để kéo dài tình trạng khẩn cấp quốc gia cho đến ngày 31 tháng 5, đài truyền hình NHK đưa tin hôm Chủ nhật.

Chính phủ cũng sẽ thảo luận về hành động tiếp theo về cách ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại nước này.Bộ trưởng kinh tế Nhật Bản cho biết trước đó nước này cũng có thể giảm bớt một số hạn chế liên quan đến COVID-19 hiện tại về hoạt động kinh tế bằng cách cho phép các địa điểm như công viên và bảo tàng mở cửa trở lại, đưa ra các biện pháp phòng ngừa thích hợp.

Một nhân viên y tế được kiểm tra nhiệt độ trước khi làm xét nghiệm tăm bông COVID-19 trong một chiếc lều được dựng trong bãi đậu xe của bệnh viện ở Manila, Philippines, ngày 15 tháng 4 năm 2020. (Ảnh: Reuters / Eloisa Lopez)

Thái Lan: 2.969 người mắc bệnh, 54 người tử vong, 2.739 trường hợp đã hồi phục. Trong 24 giờ qua, Thái Lan ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và không có trường hợp tử vong mới.

Ngày 3/5, nước này bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế đối với một số doanh nghiệp và các khía cạnh của cuộc sống. Chính phủ đã cho phép một số doanh nghiệp và công viên công cộng mở cửa trở lại vào Chủ nhật, cũng như nối lại việc bán rượu.

Ấn Độ: 42.505 người mắc bệnh, 1.391 người tử vong, 11.775 trường hợp đã hồi phục. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận thêm 2.806 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 68 trường hợp tử vong mới.

Nhằm tăng cường năng lực xét nghiệm dịch bệnh, Ấn Độ đã đặt mua thêm gần 6,3 triệu bộ xét nghiệm RT-PCR từ nước ngoài. Theo Hội đồng nghiên cứu y tế Ấn Độ (ICMR), quy trình tiêu chuẩn để phát hiện COVID-19 sử dụng kỹ thuật RT-PCR thông qua dịch nhầy ở mũi và họng, có thể giúp phát hiện virus ở giai đoạn đầu.

Trong vòng 24 giờ qua, Singapore tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 nhiều nhất khu vực với 657 trường hợp, đồng thời tới nay cũng là nước thành viên ASEAN có tổng số ca COVID-19 cao nhất. Indonesia ghi nhận nhiều ca tử vong vì virus SARS-CoV-2 nhất khu vực trong ngày 3/5, với 14 ca. Philippines cấm tất cả các chuyến bay chở khách đến và đi từ nước này từ Chủ nhật (3/5) trong một tuần để ngăn chặn sự lây lan COVID-19 và giúp giảm áp lực đối với các cơ sở kiểm dịch nơi cư trú của hàng ngàn người hồi hương Philippines, các quan chức cho biết vào Chủ nhật.

