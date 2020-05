Cập nhật dịch COVID-19: Gần 250.000 người tử vong trên thế giới, số ca tử vong tại bang New York tăng trở lại

Bản tin 6h00 sáng ngày 3/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không có ca mắc mới COVID-19. Đến hôm nay đã 17 ngày, Việt Nam không phát hiện ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca mắc đến nay vẫn là 270, trong số này đã có 222 ca khỏi bệnh/xuất viện.

Còn trên thế giới, theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật sáng 2/5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận ít nhất 3.479.521 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 244.581 ca tử vong. Đến nay, đại dịch đã lan ra hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới với 1.108.023 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh, trong khi vẫn còn tới 50.864 người đang trong tình trạng nguy kịch và 2.126.917 người đang phải điều trị tích cực.

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 trong khi đại dịch tiếp tục xu thế giảm dần trên thế giới, với nhiều nước bắt đầu nới lỏng các hạn chế.



Một nhân viên lấy nhiệt độ của một khách hàng ở lối vào của một siêu thị ở China Town, London, sau khi bùng phát dịch COVID-19, London, Anh, ngày 2 tháng 5 năm 2020. REUTERS / Toby Melville

Mỹ: 1.159.430 người mắc bệnh, 67.391 người tử vong và 160.668 bệnh nhân đã hồi phục. Số ca tử vong tại bang New York tăng trở lại

Trong 24 giờ qua, nước Mỹ chứng kiến thêm 28.400 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 1.638 trường hợp tử vong mới.

Số ca tử vong tại bang New York của Mỹ ngày 2/5 đã tăng 10 ca lên 299 ca so với ngày hôm trước và hầu hết các ca này xảy ra tại thành phố New York. Thành phố New York cũng ghi nhận số ca xét nghiệm có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 tăng đột biến ở quận Bronx, lên tới 27,6% trong khi con số này ở các quận khác đều dưới 20%.

Cho tới hiện tại, đã có hơn một nửa số bang tại Mỹ nới lỏng các biện pháp hạn chế chống dịch COVID-19 nhằm sớm khôi phục nền kinh tế đang chịu nhiều tổn thất.

Tây Ban Nha: 245.567 người mắc bệnh, 25.100 người tử vong và 146.233 bệnh nhân đã hồi phục. Người dân Tây Ban Nha bắt đầu được đi dạo hoặc chơi thể thao bên ngoài

Trong 24 giờ qua, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 2.588 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 276 trường hợp tử vong mới.

Sau 7 tuần bị phong tỏa, người dân Tây Ban Nha đã được phép tập thể dục ngoài trời khi chính phủ bắt đầu nới lỏng các hạn chế coronavirus khó khăn phòng chống COVID-19 một cách nghiêm ngặt. Ở Madrid, người đi xe đạp và trượt ván chạy dọc theo đại lộ rộng lớn của thành phố. Bên bờ biển của Barcelona có rất nhiều người chạy bộ, trong khi những người lướt sóng đang tận hưởng những con sóng.

Tuy nhiên, Thủ tướng Pedro Sanchez cũng nhấn mạnh rằng khi đất nước mở cửa, mọi người sẽ cần thể hiện sự tự chủ và trách nhiệm cá nhân để giảm thiểu rủi ro của sự "hồi sinh" của dịch COVID-19.

Giám đốc cấp cứu y tế Fernando Simon cho biết các công viên sẽ được mở "khi thời điểm thích hợp".

Mọi người tập thể dục tại bãi biển Barceloneta trong những giờ tập thể dục cá nhân được phép ở ngoài trời, tại Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 2 tháng 5 năm 2020. REUTERS / Nacho Doce

Anh: 182.260 người mắc bệnh, 28.131 người tử vong. Anh thử nghiệm điều trị huyết tương cho bệnh nhân COVID-19

Trong 24 giờ qua, nước Anh ghi nhận thêm 4.806 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 621 trường hợp tử vong mới.

Tổng số người chết vì dịch bệnh COVID-19 tại Anh đã tăng lên gần bằng Italy, nước có số người tử vong cao nhất châu Âu với 28.710 ca. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Nhà ở Anh Robert Jenrick khuyến cáo mọi người nên tiếp tục ở nhà, ngoại trừ việc đi mua sắm những đồ dùng thiết yếu như lương thực, thuốc men...

Một bệnh viện hàng đầu của Anh sẽ sử dụng phương pháp điều trị huyết tương cho bệnh nhân COVID-19 để bệnh nhân tăng cường hệ miễn dịch chống lại virus. Chuyên gia Manu Shankar-Hari, chuyên gia tư vấn về y học chuyên sâu tại Guy's and St Thomas cho biết, hiện tại, không có cách điều trị nào được chứng minh đối với COVID-19.

Ông nói thêm: Huyết tương Convalescent là một phương pháp điều trị đầy hứa hẹn có thể giúp những bệnh nhân mà cơ thể không sản xuất đủ kháng thể để ngăn chặn căn bệnh này. Thử nghiệm này sẽ giúp chúng tôi hiểu liệu phương pháp điều trị có nên được sử dụng rộng rãi hơn để điều trị COVID-19.

Vương quốc Anh có thể cho phép các trường tiểu học ở Anh và xứ Wales mở cửa trở lại ngay sau ngày 1/6 theo kế hoạch đang được thảo luận bởi Thủ tướng Boris Johnson, tờ Telegraph đưa tin.

Nga: 124.054 người mắc bệnh, 1.222 người tử vong, 15.013 trường hợp đã hồi phục. Số ca mắc hàng ngày cao nhất kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện tại Nga

Trong 24 giờ qua, nước Nga ghi nhận thêm 9.623 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 53 trường hợp tử vong mới.

Nga đã báo cáo 9.623 trường hợp nhiễm COVID-19 mới vào thứ Bảy, mức tăng hàng ngày cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch. Thủ đô Moskva vẫn là địa phương có số người nhiễm trong một ngày cao nhất - với 5.358 ca.

Kể từ cuối tháng 3, nước Nga đã bị phong tỏa một phần, nhằm mục đích kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19. Ở Moscow, những người không có được giấy phép đặc biệt cho việc di chuyển tự do, chỉ có thể rời khỏi nhà để mua sắm, dắt chó đi dạo và vứt rác.

Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh áp dụng các biện pháp hạn chế, được gọi là ngày không làm việc, để tiếp tục cho đến ngày 11 tháng 5, khi đất nước kết thúc lễ kỷ niệm Ngày Lao động và Ngày Chiến thắng.

Xe phun thuốc khử trùng trong khi vệ sinh đường giữa lúc dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Moscow, Nga ngày 1 tháng 5 năm 2020. Sergei Kiselyov / Moscow News Agency / Handout qua REUTERS

Pháp: 168.396 người mắc bệnh, 24.760 người tử vong, 50.562 trường hợp đã hồi phục. Pháp gia hạn tình trạng khẩn cấp do COVID-19 cho đến ngày 24 tháng 7

Trong 24 giờ qua, nước Pháp ghi nhận thêm 1.050 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 166 trường hợp tử vong mới.

Pháp sẽ gia hạn khẩn cấp về sức khỏe để chống lại dịch COVID-19 thêm 2 tháng nữa cho đến ngày 24 tháng 7, Bộ trưởng Y tế Olivier Veran cho biết vào Thứ Bảy (2/5).

Một dự thảo luật cho biết việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trong tháng này, bắt đầu vào ngày 24 tháng 3, là sớm và có nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát mạnh trở lại. Phát biểu sau cuộc họp nội các, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner nói: "Chúng ta sẽ phải chung sống với virus SARS-CoV-2 trong một thời gian, và học cách chung sống với chủng virus này, đó là điều cần làm trong những tháng tới".

Cùng với việc kéo dài tình trạng khẩn cấp, các quy tắc kiểm dịch mới sẽ được đưa ra, bao gồm cả việc cách ly kiểm dịch. Theo đó, khách du lịch đến Pháp, bao gồm cả công dân Pháp trở về nước, sẽ phải đối mặt với việc cách ly hai tuần bắt buộc để giúp làm chậm sự lây lan của COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết hôm thứ Bảy.

Châu Á: Số ca mắc mới ở nhiều nước đã giảm

Singapore bắt đầu nới lỏng dần các biện pháp hạn chế khi các trường hợp nhiễm COVID-19 có giảm

Singapore ghi nhận 447 ca dương tính với virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) trong ngày 2/5, giảm mạnh so với con số 932 ca của ngày 1/5. Singapore vẫn là nước có tổng số ca mắc COVID-19 cao nhất ASEAN, với 17.548 ca.

Các doanh nghiệp thực phẩm tại nhà, cửa hàng bán lẻ thực phẩm được lựa chọn, tiệm làm tóc và cửa hàng cung cấp vật nuôi có thể mở từ ngày 12 tháng 5, trong khi hội trường TCM có thể mở từ ngày 5 tháng 5.

Indonesia đứng đầu khối ASEAN về số ca tử vong do COVID-19

Tại Indonesia cũng xác nhận thêm 292 ca mắc mới Covid-19, nâng tổng số trường hợp lây nhiễm lên 10.843 ca. Có thêm 31 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 831 người.

Thái Lan có số ca mắc mới ở mức một con số trong 6 ngày liền

Như vậy, tính đến ngày 2/5, Thái Lan có tổng cộng 2.966 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 54 trường hợp tử vong. Thái Lan đã chữa khỏi cho 2.732 bệnh nhân COVID-19, trong khi còn 180 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế.

Malaysia xét nghiệm hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp

Malaysia đã báo cáo 105 trường hợp mới nhiễm COVID-19 vào thứ Bảy (ngày 2 tháng 5) vì số ca mắc hàng ngày đã tăng lên đến ba chữ số - mức cao trong hai tuần và không có ca tử vong mới nào. Như vậy, tính tới hết ngày 2/5, Malaysia ghi nhận 6.176 ca mắc COVID-19, trong đó 103 ca tử vong.

Những người đeo khẩu trang đi qua một khu vực bị phong tỏa, trong thời gian kiểm soát chuyển động do sự bùng phát của dịch COVID-19, tại Selayang, Malaysia ngày 26 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Lim Huey Teng

Số ca mắc COVID-19 tăng tại châu Phi

Bộ Y tế Nam Phi ngày 2/5 đã ghi nhận tổng cộng 6.336 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, tăng 385 trường hợp so với một ngày trước đó. Đây cũng là ngày có số ca nhiễm mới cao nhất kể từ khi Nam Phi thông báo trường hợp đầu tiên mắc COVID-19 hôm 5/3.

Theo Ủy ban Giám sát Khoa học về diễn biến của đại dịch COVID-19 ở Algeria, Algeria đã ghi nhận 141 ca mắc COVID-19 và 6 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 4.295 người và 459 ca tử vong.

Cùng ngày, Bộ Y tế Maroc cho biết nước này cũng ghi nhận 160 ca mắc COVID-19 và 2 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở quốc gia này lên 4.729 người và 173 ca tử vong.

Ngày 1/5, tổ chức từ thiện "Save the Children" công bố báo cáo cảnh báo hơn 7 triệu trẻ em Afghanistan có nguy cơ bị đói. Nguyên nhân là do giá thực phẩm tăng mạnh ở nước này do. Trong khi đó, với tỷ lệ chỉ 0,3 bác sĩ/1.000 dân, những trẻ em ốm yếu và suy dinh dưỡng ở Afghanistan khó có thể được cứu sống vì không nhận được sự điều trị cần thiết.

Theo Reuters, Channelnewasia