Cát Phượng một lần kể hết chuyện chia tay Kiều Minh Tuấn: Đã 3 năm không gần gũi, vì ồn ào với An Nguy nên kế hoạch sinh con bị hoãn

Tối 15/5, Cát Phượng chính thức xác nhận đã chia tay Kiều Minh Tuấn sau thời gian bị đồn đoán. Tại buổi gặp mặt truyền thông, nữ nghệ sĩ đã một lần kể hết những "góc khuất" trong mối quan hệ tình cảm với Kiều Minh Tuấn lâu nay, bao gồm câu chuyện liên quan đến scandal với An Nguy vào năm 2018.

Chị và Kiều Minh Tuấn chia tay chính xác vào lúc nào?

Chính thức chia tay là 14/2/2021. Rất bất ngờ, như có cái gì đó nó ập xuống đầu mình vậy.

Phản ứng của chị khi nghe Kiều Minh Tuấn nói lời chia tay như thế nào?

Cứng ngắc luôn. (Đến đây Cát Phượng nghẹn ngào khóc - pv).

Dừng lại thì tôi hỏi lý do, anh ấy nói không hợp. Tôi mắc cười, tôi nói 12 năm mà nói tiếng "không hợp" thì nó bị mắc cười quá. Ví dụ bạn bè thân nhau mà chơi không hợp, mình cố gắng cầm cự lắm cũng tới 2-3 năm thôi. Tình yêu thì tôi cho là cố gắng lắm cũng 5 năm. Còn đây 12 năm mà nói tiếng “không hợp” tôi thấy cũng hơi lạ lùng.

Mà thật lòng là sau chuyện của An Nguy, tôi đã muốn dừng lại rồi. Thời điểm đó ai cũng quay lưng với anh Tuấn, khán giả quay lưng, bao nhiêu show người ta cũng hủy. Lúc đó chị mà quay lưng cũng dễ lắm, nhưng thời điểm đó tôi và anh Tuấn bên nhau 9 năm mà tôi quay lưng đi thì tôi không phải là tôi.

Khi nói vấn đề này ra thì cũng xin lỗi Kiều Minh Tuấn trước, vì Tuấn cũng không muốn nói vấn đề này ra, nhưng không nói thì mỗi người nghĩ mỗi cách. Tính tôi thì đã nói là phải nói cho hết, không nói thì im luôn.

Cát Phượng bật khóc khi nhắc lại chuyện chia tay Kiều Minh Tuấn

Còn về vấn đề hôn nhân giữa hai người thì sao?

Thật ra Cát - Kiều chưa có hôn thú. Bao nhiêu lần định đi làm hôn thú, xong có công việc cái lại hoãn. Cứ vậy hoài, mình nghĩ chắc có lẽ cái duyên có nhưng cái nợ không có. Kể cả chuyện sinh con, hai đứa cũng đi thụ tinh nhân tạo, đùng cái xảy ra chuyện anh Tuấn với An Nguy, lại bị lùi. Đến hôm nay thì mình nghĩ không có nghiệp, không có nợ làm vợ chồng.

Tin đồn Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chia tay đã xuất hiện từ khá lâu, thậm chí còn có những video, hình ảnh về việc hai người làm lơ nhau ở sự kiện. Khi đó chị đã lên tiếng phản bác rất gay gắt và còn khẳng định sẽ thưởng cho ai bắt được Kiều Minh Tuấn ở bên cô gái khác. Vì sao lúc đó chị lại làm như vậy?

Lý do đơn giản là khi đó tất cả những dự án của anh Tuấn đang bắt đầu, chuẩn bị lên sóng. Tôi cũng định công khai luôn thì nhà sản xuất mới gọi điện, thấy những hình ảnh như thế thì người ta mới hỏi, tôi nói chính thức chia tay rồi. Người ta nhờ tôi có thể lùi lại công bố không, vì như thế chương trình sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng khi lên sóng.

Sau đó là tới dự án phim của Thu Trang. Hôm 14/2/2022, tôi đã định viết thông báo lên trang cá nhân về việc chính thức chia tay tròn 1 năm. Tự nhiên Thu Trang gọi điện mời tôi đi ra mắt phim, lúc đó cô ấy không biết chuyện gì thì tôi mới nói là đã chia tay. Trang mới nói tôi: "Chị ơi, thương em chị đừng như vậy, phim em 14/4 là ra rạp. Chị thương em để qua tháng 5". Tới hôm nay sinh nhật của tôi, không thấy anh Tuấn xuất hiện, mọi người chắc chắn sẽ hỏi thì tôi nói luôn là đã chia tay.

Chuyện là vậy chứ không phải tôi muốn giấu để làm gì, thành ra tôi lại mang tiếng “chiêu trò” này kia. Tôi rất mệt mỏi.

Trước khi đi đến quyết định chia tay, hai người có xảy ra mâu thuẫn gì không?

Thì đụng tới cũng gây lộn, chuyện nó bình thường, nó nhỏ lắm mà không hiểu sao anh ấy đòi chia tay. Anh nói là không hợp. Thì vậy thôi chứ mình biết làm sao nữa.

Sau chuyện với An Nguy thì thực sự tôi cũng phải xem lại, rút mình lại, sống vậy thôi chứ không mặn nồng, không như trước đây nữa.

Điều gì khiến chị tiếc nuối nhất khi phải đi đến quyết định này?

Mọi người thử đặt mình vào vị trí của Cát Phượng, đúng ngày 14/2 anh Tuấn nói chia tay thì cảm giác mọi người sẽ như thế nào? Tôi không tiếc nuối, vì tôi luôn tôn trọng người ta. Cái tôi tiếc nuối là cái tên Cát Kiều. Tôi tạo cái tên này để hoạt động, ví dụ như tôi làm nhà sản xuất - Tuấn làm diễn viên, hoặc Tuấn làm nhà sản xuất và ngược lại. Trong giới khi nhắc tới người ta sẽ nghĩ đó là nhà sản xuất, nhà đầu tư gì đó. Tiếc là tiếc không làm được như vậy, ngoài ra không có gì. Khi người ta đã quyết định như vậy rồi thì mình tiếc cũng có được gì đâu.

Về đời sống sinh hoạt của hai người trong thời gian trước chia tay thì sao?

Việc ai người nấy làm, vẫn ăn cơm chung, giống như là những người bạn vậy thôi. Còn về chuyện quan hệ thì tôi cảm thấy không thích, cứ giãn ra dần. Khoảng 3 năm trước khi chia tay là không gần gũi với nhau dù ở chung nhà. Nói không ai tin nhưng đó là sự thật.

Phụ nữ mà, mình nghĩ một lần anh ấy đã như thế thì sẽ có nhiều lần sau. Với lại, tôi cũng nhiều lần suy nghĩ muốn để cho anh ấy đi cưới vợ. Tôi muốn lên tiếng nhưng không hiểu sao không nói được, cho đến khi anh ấy lên tiếng thì tôi đồng ý.

Cuộc sống mà, ai cũng có một cách yêu của họ. Chuyện này công khai lên chắc Cát Phượng sẽ bị chửi nhiều lắm. Nên cũng mong mọi người đừng “ném đá” ai cả, mà nếu có “ném” thì vô đầu Cát Phượng hết đi, cứ nghĩ tôi là người có lỗi đi.

Chị có cảm thấy mình quá thiệt thòi khi làm như vậy?

Kệ thôi. Tôi đã im lặng đến hôm nay nghĩa là tôi cũng chịu đựng được, tôi quen rồi. Không sao hết.

Cách đây vài năm, vụ scandal của Kiều Minh Tuấn và An Nguy khiến Cát Phượng bị cho là người giật dây. Chị có muốn nói gì về việc này không?

Tôi im lặng đến ngày hôm nay là vì lúc đó tôi đang đứng giữa “tâm bão”, nói thì ai tin. Nó giống như “tình ngay lý gian”, không thể nào lên tiếng được. Nếu An Nguy có đọc được bài phỏng vấn này thì chị cũng muốn biết ai là người đưa những tin nhắn đó cho em. Thời điểm đó hai người họ yêu nhau là có thật, Cát Phượng không đạo diễn mấy trò bỉ ổi như vậy.

Thứ nhất, tôi không phải là nhà sản xuất, đầu tư phim đó. Nếu có, tôi cũng không làm những trò bẩn thỉu như thế này. Phim mình làm hay, diễn tốt thì khán giả sẽ tới xem thôi. Huống gì tôi chẳng dính dáng, thì việc gì phải PR như vậy.

Tôi không biết ai là người đưa cho An Nguy những tin nhắn đó, và trong đó cũng không có dòng nào nói rằng tôi kêu hai người đó yêu nhau. Nếu có tin nhắn nói rằng tôi là đạo diễn, tôi yêu cầu Kiều Minh Tuấn và An Nguy yêu nhau để PR phim thì hẵng quy chụp tôi.

Thời điểm đó có một nhóm chat gồm tôi, Tuấn, đạo diễn và một cậu làm truyền thông cho phim. Đạo diễn là người tạo nhóm chat mà có nhiều khán giả bảo tôi là người tạo ra. Tôi có nhờ đạo diễn lên tiếng giùm nhưng cậu ấy im lặng.

Tôi không buồn An Nguy đâu. Trách là trách những người đưa tin nhắn đó cho An Nguy. Nếu An Nguy thông minh thì sẽ gọi điện cho tôi, nói rằng: “Chị Cát, sao chị kêu em với anh Tuấn yêu nhau để PR phim? Mà nếu chị muốn làm vậy thì phải trả cho em cao lắm vì khi chuyện này xảy ra là danh dự của em sẽ bị ảnh hưởng dữ lắm, tại vì em là người thứ 3 chen vào”. Nếu làm vậy, mọi chuyện đã tanh bành, tôi có thể hỏi lại là ai nói với cô ấy như vậy. Đằng này em ấy vẫn im lặng, vẫn làm theo thì tôi không hiểu lý do là gì. Hoặc là em ấy có thể hỏi anh Tuấn là vì sao chị Cát Phượng kêu em làm như vậy, thì anh Tuấn sẽ hỏi tôi. Còn ở đây không hiểu sao An Nguy tin ai đó nói rồi đăng lên như vậy.

Lúc đó tôi đau lắm, chẳng biết phải nói như thế nào. Trong nghề cũng có những người nghĩ tôi như vậy luôn. Có mấy bạn gọi điện hỏi tôi, khi đó tôi đang suy sụp ghê lắm. Tôi nói nhanh cho nó xong: “Ờ thôi, PR phim thôi mà”. Thế là bạn đó đồn ra, nói tôi dàn dựng thế này thế kia.

Cát Phượng kể lại toàn bộ scandal với An Nguy

Chị nói rằng thời điểm đó Kiều Minh Tuấn yêu An Nguy là thật, vậy trong tình huống hiện tại chị có nghĩ nguyên nhân chia tay là vì “người thứ 3” nào khác?

Tôi không biết, cũng không cần biết nữa. Một là, họ có “người thứ 3” hoặc là yêu người khác. Hai là, chắc do mình thế nào đấy làm người ta chán nản, người ta buông.

Tôi nghĩ anh Tuấn chắc không có “người thứ 3” đâu. Có lẽ do tôi hời hợt nên anh chán nản và muốn dừng. Trong cuộc chia tay này, lỗi là của tôi, không phải của anh Tuấn.

Cát Phượng cho rằng không có "người thứ 3" xuất hiện trong mối quan hệ của mình và Kiều Minh Tuấn

Hiện tại hai người còn liên lạc không?

Còn. Hôm bữa tôi gọi hỏi cái chìa khóa xe hơi của tôi bị hỏng, anh ấy bảo để anh đi sửa cho thì tôi nói không, tôi tự làm được. Rồi nhiều khi tôi hỏi những vấn đề khác anh ấy cũng trả lời hết. Tôi ra mắt sản phẩm thì anh ấy cũng chúc mừng, bảo làm xong việc rồi anh qua.

Tôi thấy rất nhẹ nhàng. Hiện tại tôi hạnh phúc. Nói là quẳng đi gánh nặng thì không đúng vì anh Tuấn không phải là gánh nặng của tôi, nhưng tôi thấy sự chia tay này chắc là đúng đắn, chỉ là sớm muộn thôi.

Con trai chị có hỏi về Kiều Minh Tuấn nữa không?

Con có kể với tôi là: “Chú Tuấn gọi điện hỏi con học hành sao, con có cần đổi ipad không thì chú Tuấn đổi cho con”. Tôi vui là vì anh ấy vẫn còn quan tâm con trai tôi.

Việc chia tay cũng xảy ra hơn 1 năm rồi, không biết hiện tại Cát Phượng có đang yêu ai không?

Có, tôi đang yêu bản thân mình (cười). Con trai thì đương nhiên rồi, bé sẽ là động lực rất lớn cho tôi.

Nếu gặp được đối tượng hợp, tôi sẽ tiếp tục yêu. Tôi không sợ yêu. Mọi chuyện qua rồi, khi yêu, tôi sẽ yêu như chưa yêu lần nào.

Chồng cũ Thái Hòa khi biết chuyện này có chia sẻ điều gì với chị không?

Con trai có nói với anh Hòa về việc tôi và Kiều Minh Tuấn chia tay. Anh Hòa cũng chưa bao giờ hỏi tôi, chắc anh ấy cũng sợ chạm vào nỗi buồn hay gì đó.

Xin cảm ơn Cát Phượng đã chia sẻ!

https://afamily.vn/cat-phuong-mot-lan-ke-het-chuyen-chia-tay-kieu-minh-tuan-da-3-nam-khong-gan-gui-vi-on-ao-voi-an-nguy-nen-ke-hoach-sinh-con-bi-hoan-20220514163911267.chn