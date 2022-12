Cuộc sống của 2 gia đình Vbiz: An Nguy sinh con gái ở Mỹ, cặp đôi sao Việt cùng lên chức bố bỉm sữa

Hà Trí Quang và người yêu cùng lên chức bố bỉm

Vào ngày 9/12 vừa qua, Hà Trí Quang và người yêu Thanh Đoàn đã chính thức chào đón 2 thiên thần nhỏ Ka Ka và Muội Muội bằng phương pháp mang thai hộ. Được biết, cả hai đã cùng nhau đến Thái Lan để tìm hiểu và chi hơn 1 tỷ đồng để có thể đón 2 bé ra đời khoẻ mạnh.

Trong ngày đặc biệt, Hà Trí Quang hạnh phúc thổ lộ: "Chào đón 2 thiên thần của cha Quang và ba Đoàn - Ka Ka và Muội Muội. Ngày 9/12/2022 là ngày đáng nhớ nhất cuộc đời cha". Trước đó, cặp đôi đã cùng nhau mua sắm đồ dùng và sắp xếp phòng riêng vô cùng chỉn chu, tỉ mỉ để đón 2 con về. Theo đó, các bé sẽ gọi Thanh Đoàn là ba và Hà Trí Quang là cha.

Cặp đôi đã lên kế hoạch có con và đến Thái Lan tìm hiểu vào 1 năm trước

Cách đây ít hôm, bé trai và bé gái của cả hai đã chào đời khoẻ mạnh

Trước những ý kiến trái chiều về tương lai của 2 nhóc tỳ, Thanh Đoàn lên tiếng đáp trả thẳng thắn: "Đoàn xin gửi lời đến những người dành lời tội nghiệp đến con của Đoàn sau này lớn lên sẽ không có mẹ, đi học bị bạn bè xa lánh. Thôi mọi người đừng lo cho con của Đoàn, hãy dành thời gian đó lo cho con của mình đi. Đoàn đủ khả năng để chăm sóc và lo cho con cuộc sống tốt nhất".

Hà Trí Quang và Thanh Đoàn cho biết chờ đến khi các bé cứng cáp sẽ công khai dung mạo với người hâm mộ

Hà Trí Quang là diễn viên truyền hình nổi tiếng, anh từng góp mặt trong các bộ phim: Ải trần gian, Đoạn trường nam ai, Hoa dã quỳ, Những mảnh vỡ phù hoa, Khóc thầm, Dương cầm, Đoạn trường nam ai,... Còn Thanh Đoàn là người kinh doanh online, anh từng kết hợp ra sản phẩm âm nhạc cùng Vĩnh Thuyên Kim.

Cặp đôi đã xây ngôi biệt thự sân vườn rộng 3.000m2 hồi đầu tháng 10/2022 ở Đồng Tháp. Mối quan hệ của cả hai được bạn bè và gia đình vô cùng ủng hộ. Tính đến thời điểm có con chung, Hà Trí Quang và Thanh Đoàn đã có hơn 5 năm bên nhau.

Bố mẹ 2 bên ủng hộ mối quan hệ của Thanh Đoàn và Hà Trí Quang

Cặp đôi vừa cùng nhau tổ chức tiệc tân gia hoành tráng trước khi đón con chào đời

Cơ ngơi siêu khủng ở quê nhà của Thanh Đoàn và Hà Trí Quang

An Nguy đón con gái tại Mỹ

An Nguy là một trong những vlogger, diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí Việt. An Nguy từng có nhiều chuyện tình ồn ào trước khi công khai mối quan hệ với Alexandra Nguyễn. An Nguy và người yêu quen biết nhau khi là du học sinh.

Đến tháng 12/2020, nữ vlogger gây bất ngờ khi đăng ảnh bụng to vượt mặt bên Alex để thông báo cả hai sắp chào đón nhóc tỳ đầu lòng. Thời điểm đó, cả hai đang cùng sinh sống ở Mỹ, An Nguy ít hoạt động và lộ diện trước công chúng.

An Nguy từng khiến dân tình dậy sóng khi thông báo đã lên chức mẹ bỉm cùng người yêu đồng giới

Đến tháng 3/2021, An Nguy vượt qua khó khăn và mạo hiểm để sinh con gái đầu lòng, cô đặt tên thân mật là bé Bay. Không giấu kín bưng con, cô thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc và còn lập tài khoản cá nhân riêng cho bé.

An Nguy nói về cuộc sống làm mẹ: "Đây là lần đầu tiên làm mẹ nên tôi không tiếc gì cả, mua rất nhiều đồ cho con. Tôi 'tàu ngầm' ở rất nhiều group mẹ bỉm sữa và xem vlog của các YouTuber chia sẻ về chuyện làm mẹ và mua theo những gì người ta khuyên. Có nhiều món đồ tôi cần nhưng cũng có nhiều đồ tôi không cần dùng đến, mua về xong rất tiếc tiền".

Nhóc tỳ của cặp đôi là bé gái và có tên thân mật là Bay

Từng là một người cá tính, ngông cuồng giờ đây An Nguy có phần bình lặng hơn khi thành mẹ bỉm. Cô từng trải lòng: "Tôi chỉ nhớ là hồi trẻ mình rất điên rồ, còn bây giờ đã đằm hơn nhiều rồi. Bản thân tôi ngồi đọc lại những bài đăng lúc trước tôi còn không hiểu, tôi không hiểu nổi tôi nữa, không hiểu sao tôi lại viết những cái thứ như thế nữa! Hồi đó bảo gì cũng dám làm, gì cũng chẳng sợ ấy. Bây giờ làm gì cũng rén, có con xong càng rén".

Thời gian gần đây, An Nguy và gia đình nhỏ đã trở về Việt Nam để ổn định cuộc sống. Bé Bay càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu và được nhiều cư dân mạng dành sự yêu thích. An Nguy và Alex cùng nhau nuôi dạy con nhỏ và cho bé có môi trường sống tốt nhất.

Vẻ ngoài đáng yêu của nhóc tỳ thu hút gần 40 nghìn người yêu thích

Thời gian gần đây, gia đình An Nguy đã về Việt Nam sinh sống

Ảnh: FBNV