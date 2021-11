Cặp đôi 14 năm yêu - chung sống - sinh con vẫn gọi nhau là bạn trai, bạn gái và "chưa chịu cưới", câu chuyện phía sau mới bất ngờ!

14 năm xây gia đình hạnh phúc nhưng... "chưa chịu cưới"

Đó là câu chuyện của Ly - Dũng, hiện đang sinh sống tại Hà Nội, cặp đôi này đã xây một gia đình ngọt ngào mà không bắt đầu theo cách thông thường là dắt tay nhau vào lễ đường với khăn voan, hoa, bánh và champagne...

Vì sao họ chưa cưới khi cả 2 vẫn duy trì được cuộc sống lứa đôi lãng mạn như tình nhân dù đã có cùng nhau 1 cô con gái nhỏ dễ thương? Vì sao họ vẫn chưa cưới khi cả 2 là người của "ngành cưới" startup với nghề ảnh cưới, hiện tại Ly làm công việc liên quan đến váy cưới còn Dũng vẫn là 1 nhiếp ảnh gia? Họ là người "mắc bệnh sợ cưới" như 1 số cặp đôi hay người coi trọng hơn cuộc sống gia đình thuận hòa hàng ngày hơn là nghi lễ?

Điều bất ngờ được tiết lộ từ cặp đôi "chưa chịu cưới" này là họ không phải tuýp tư tưởng kiểu "yêu không cần cưới". Họ có những lý do riêng cho sự trì hoãn đám cưới của mình: "Tất nhiên với tâm hồn luôn mơ mộng và trái tim lúc nào cũng tràn đầy tình yêu, bọn mình luôn nghĩ tới đám cưới nhưng "người tính không bằng trời tính”. Từ lúc yêu nhau hai đứa nửa đùa nửa thật rằng khi nào yêu nhau tròn 10 năm mới cưới nhé! Lúc trẻ chọn cột mốc 10 năm yêu nhau vì nghĩ rằng tầm đấy đủ để tận hưởng quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất của cả hai, đủ cho những chuyến “vác balo lên mà đi” không cần lo nghĩ nhiều và cũng đủ để hiểu người bạn đồng hành quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Nhưng đúng năm 2018 là 10 năm yêu nhau thì bọn mình có em bé Sia nên không thực hiện đúng kế hoạch được", Ly tâm sự.

Lúc trẻ thì là kiếm tiền, du học, xây dựng sự nghiệp, khi về nước cặp đôi cũng có ý định cưới thì bất ngờ có em bé, nên nghĩ đợi con lớn chút rồi sẽ… cưới. Cả hai nghĩ ngày trọng đại nhất có con chứng kiến cũng thật vui.

Dù hứng lên là có thể mặc váy cô dâu chụp ảnh cưới, nhưng quan điểm cả hai đều gặp nhau ở một điểm chung là đám cưới thì không thể vội vã, khi nào thấy hợp lí thì cưới, mà đã cưới là phải thật vui, thật ấm áp. Cả hai vẫn mường tượng về đám cưới chưa diễn ra của mình là một đám cưới không quá đông người, nhưng không xuề xòa, phải đặc biệt theo cách họ muốn.

Đến giờ khi đã 14 năm bên nhau, khi chưa thể tổ chức đám cưới vì cầu toàn, vì coi nó quá đặc biệt và trân trọng nó, nên cả hai vẫn đang sống mỗi ngày thật vui vẻ và tràn đầy yêu thương bên bé Sia bé bỏng. 14 năm họ xây gia đình mật ngọt lúc nào cũng như tình nhân khiến nhiều người phát ghen.

Tuy nhiên, thực tế họ cũng đã trải qua những bồng bột, cãi vã như bao cặp đôi khác để đến độ ngày hôm nay thấu hiểu và biết xây 1 gia đình nhiều hơn tiếng cười, ít hơn sự giận hờn. Điều đặc biệt là cùng nhau xây 1 mối quan hệ, xây 1 gia đình, dù chưa cưới, nhưng họ cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay. Điều này dường như cũng dễ hiểu, nắm tay nhau từ khi còn 19, đôi mươi, từ lúc còn trẻ con, đến nay vì chỉ xây không phá nên họ đã không chỉ đi cùng nhau qua tháng năm mà còn biết xây 1 cuộc sống bên nhau chất lượng hơn.

Sự giàu có trong những trải nghiệm cùng nhau đã khiến gia đình này chẳng bao giờ "dám" nghĩ đến chuyện chia tay vì sợ phá hỏng khối "tài sản tinh thần quá đáng giá". Nói thế để thấy dù chưa có đám cưới nhưng vì tư tưởng luôn xác định với nhau "mình là 1 gia đình" nên hạnh phúc cứ tới tự nhiên tới với họ.

Mong sớm có 1 đám cưới cho cha mẹ, bạn bè và... người ấy

Cặp đôi này bắt đầu sự nghiệp từ ảnh cưới và đến bây giờ sau 14 năm Ly vẫn đang làm về váy cưới. Ly cho biết sau cô có niềm đam mê với lĩnh vực liên quan đến cưới hay có thể nói rộng hơn là liên quan tới tình yêu nên càng làm thì càng có nhiều nhiệt huyết và gắn bó với nghề. Vì thế không phải "bụt chùa nhà không thiêng" là do tiếp xúc với nhiều cô dâu, nhìn thấy váy cưới mỗi ngày mà chán đâu. Thực tế lại là vì quá trân trọng đám cưới nên không thể liều mình làm 1 đám cưới... cho có.

14 năm bên nhau, đã xây 1 gia đình, nhưng với cặp đôi này thì đám cưới luôn là 1 sự kiện quan trọng: "Đúng là bọn mình có hơi cầu toàn cho đám cưới thật. Vì điều cả hai mong muốn nhất ở đám cưới là một buổi lễ cho tất cả các khách mời tham dự chứ không chỉ dành cho cô dâu chú rể. Có nghĩa là mỗi người đến dự đều sẽ dành trọn vẹn khoảng thời gian đó để vui chơi hoặc nghỉ ngơi, vì thế bọn mình dự định làm ở một khu nghỉ dưỡng và chỉ mời những người thân thiết nhất".

Từ khi còn mới yêu nhau thì cặp đôi này đã luôn có chung ý tưởng về một đám cưới trong tương lai rồi. Và đến bây giờ mọi thứ vẫn không thay đổi.

Bất ngờ hơn Ly tâm sự về "đám cưới hụt" họ đã suýt được hưởng: "Hôm nay nhân dịp được hỏi về đám cưới, mình xin bật mí một điều chắc chắn sẽ khiến nhiều người bất ngờ. Năm trước gia đình và bạn bè mình đã rất bí mật định tổ chức đám cưới cho hai đứa mình, mọi thứ đã được chuẩn bị cực kì hoàn hảo và tuyệt vời từ váy cưới, chỗ tiệc và mọi người cũng đã mua hết vé máy bay, khách sạn. Nhưng mọi thứ bị hủy đúng trước vài ngày chỉ vì dịch. Cũng vui vì hôm nay nhận lời phỏng vấn về đám cưới thì mình mới xin gửi lời cảm ơn tới tất cả gia đình bạn bè đã dành quá nhiều tình yêu tới hai đứa mình, dù đám cưới chưa diễn ra, nhưng bọn mình đã thực sự hạnh phúc khi có một gia đình, bạn bè tuyệt vời đến vậy".

14 năm yêu và chung sống cùng nhau, dù trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng điều cuối cùng đọng lại trong cả 2 vẫn là: "May mắn vì gặp đúng cô ấy (anh ấy)".

Phụ nữ chưa cưới mà đã bước chân vào hôn nhân thì có cảm giác chạnh lòng không, Ly nói: "Mình cũng có chút chạnh lòng, nhưng không phải chạnh lòng với bạn trai đâu nhé. Cả hai đứa hiện chỉ mong công việc trong thời gian tới tốt đẹp, bệnh dịch sớm đi qua để chuẩn bị cho đám cưới, một buổi lễ quan trọng bên người thân và gia đình. Và cũng để cảm ơn cha mẹ, cảm ơn đối phương, người đã ở bên mình, yêu thương và thấu hiểu, cùng bên nhau lúc khó khăn nhất, cùng tận hưởng những giây phút hạnh phúc nhất".

Hóa ra đám cưới (chưa diễn ra) với họ lúc này cực kỳ ý nghĩa, đó không phải là 1 lời tuyên bố thành vợ thành chồng nữa mà là lời cảm ơn, cảm ơn đến gia đình người thân và cảm ơn chính đối tác cùng xây gia đình với mình. Như thế đám cưới với họ không còn là hình thức chứng minh đôi ta đã là vợ chồng nữa mà là 1 tầng ý nghĩa sâu xa hơn thế.

Quan điểm của Ly là: "Dù là yêu hay là cưới thì mình nghĩ một điều rất quan trọng trong tình yêu chính là sự chia sẻ và quan tâm. Yêu hay cưới đôi khi chỉ là một cột mốc, còn quá trình ở bên nhau mình thấy quan trọng hơn. Nếu cả hai bên luôn cố gắng chia sẻ cuộc sống cùng nhau thì sẽ luôn tìm được tiếng nói chung, cũng tránh hiểu lầm hay cãi nhau không đáng có".



Có rất nhiều cặp đôi tổ chức đám cưới hoành tráng nhưng lại sớm tan vỡ, nhưng có nhiều cặp đôi không đám cưới nhưng lại sống với nhau rất bền, vậy thực ra đám cưới quan trọng hay không quan trọng là do cảm nhận của mỗi người. Đám cưới to hay nhỏ, hoành tráng hay đơn giản thực ra là do sở thích cá nhân hay là vấn đề tài chính của từng gia đình, chứ nó không quyết định đến hạnh phúc gia đình.

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc và một đám cưới không phải là hai thứ liên quan đến nhau

Có nhiều người có tư tưởng không cần đám cưới, điều quan trọng là sống bên nhau như thế nào thôi, nhưng gia đình luôn khiến họ cuối cùng vẫn đi theo cách truyền thống vẫn làm, đám cưới rồi xây cuộc sống hôn nhân. Với cặp đôi này thì dù không "từ chối đám cưới" nhưng họ đã đi đường ngược 1 cách rất tự nhiên và cách để gia đình không phản đối chính là: "Thực ra từ hồi mới yêu, bọn mình đã rất cố gắng và chăm chỉ để gia đình hai bên đặt niềm tin vào bọn mình, vì thế mà hai bên bố mẹ luôn ủng hộ trong mọi quyết định của bọn mình. Tất nhiên mỗi lần có chuyện gì quan trọng, bọn mình cũng sẽ xin ý kiến bố mẹ nữa sau đó lựa chọn quyết định hợp lí nhất".

Cách chứng minh đường đi của mình là đúng với vợ chồng này chính là... sống hạnh phúc bên nhau và xây 1 cuộc hôn nhân đúng nghĩa và chất lượng.

Vậy có nên "bỏ qua đám cưới" để cứ đi thẳng đến hôn nhân, Ly bày tỏ: "Bọn mình luôn giữ nguyên quan điểm là một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và một đám cưới không phải là hai thứ liên quan đến nhau. Bạn chắc chắn vẫn có thể có một tình yêu đầy hạnh phúc, một cuộc sống gia đình hạnh phúc nếu hai người biết quan tâm và chia sẻ với nhau, luôn tôn trọng và lắng nghe đối phương. Đám cưới không quyết định được việc có hạnh phúc hay không? Nhưng sẽ là một cột mốc đáng nhớ trong tình yêu, là một dịp để ghi nhớ lại quảng thời gian yêu nhau. Vì vậy sẽ có cả đám cưới vàng, đám cưới bạc, đám cưới kim cương.

Dù hoành tráng hay đơn giản thì hãy tổ chức một đám cưới trong khả năng tài chính của mình, để bản thân mình luôn vui và tận hưởng trọn vẹn ngày ý nghĩa nhất. Hôn nhân là một con đường dài chứ không phải một ngày duy nhất, cũng sẽ có ngày mưa ngày nắng, ngày buồn ngày vui. Nên luôn yêu thương và tôn trọng đối phương để dù mưa hay nắng thì vẫn có thể nắm chặt tay nhau để bước qua. Chúc các bạn sẽ có một ngày vui ý nghĩa và đáng nhớ nhất!".

Ly còn nói vui thêm rằng: "Mình cũng rất mong lần tới nhận lời phỏng vấn thì có thể chia sẻ thêm với mọi người về đám cưới của bọn mình".