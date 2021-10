Doanh nhân 6 con Vũ Hồng Phúc: Tôi thấy đàn ông Việt Nam đa số là "sợ vợ"!

Tôi chẳng bao giờ muốn chồng phải làm việc nhà

Bản thân chị là mẫu hình của phụ nữ hiện đại, 1 doanh nhân thành đạt chịu làm, dám chơi và... biết hưởng thụ. Nhưng chị cũng là phụ nữ truyền thống thích đông con, thích chăm sóc người khác, tôn trọng chồng. Chưa từng bao giờ thấy chị nói lời cay nghiệt về đàn ông hay dạy bảo phụ nữ phải vùng lên. Vậy chị tự nhân mình nhiều hơn là phụ nữ truyền thống hay hiện đại?

Bên ngoài xã hội tôi thuộc kiểu phụ nữ hiện đại, vì trong công việc tôi có máu kinh doanh từ bé, cũng kiểu tham công tiếc việc, nhìn cái gì cũng muốn làm. Cảm thấy mình rảnh quá không chịu được, lúc nào cũng muốn kiếm việc gì đó để làm. Giao tiếp xã hội tôi cũng khá cởi mở, như mọi người hay gọi là quảng giao.

Tuy nhiên khi về nhà tôi lại là kiểu phụ nữ truyền thống điển hình, tôi cực kì thích tự nấu ăn phục vụ chồng con, nhà có giúp việc đấy nhưng nếu chồng bảo thích ăn món này món kia là bao giờ tôi cũng tự tay nấu cho chồng.

Tôi tự nhận mình là kiểu phụ nữ đặc biệt chiều chuộng chồng con, thích chiều ấy. Nhà tôi chồng không bao giờ phải động tay làm những việc nhà, mà chính xác là tôi chẳng bao giờ muốn chồng phải làm.

Ngày 20/10, chị em thường nói nhiều về nữ quyền, về yêu thương bản thân mình. Chị thấy có gì đúng và không đúng ở đây khi có người nói rằng nếu vẫn còn hô hào nữ quyền, dường như phụ nữ vẫn chưa nhận thức được giá trị của chính mình?

Tôi vẫn hay nói, phụ nữ chúng tôi chẳng cần được tôn vinh đâu, chỉ cần tôi trọng chúng tôi là đủ rồi. Ở góc độ nhìn nhận của tôi, thì tôi thấy vị thế của phụ nữ Việt Nam ngày nay không hề thua kém đàn ông. Thậm chí, bạn bè hay hài hước nói rằng trong gia đình chồng quyết việc lớn, vợ quyết định việc nhỏ. Nhưng từ khi cưới nhau về gia đình chưa từng có việc lớn nào, nghĩa là mọi việc trong gia đình người vợ là người quyết định mọi chuyện.

Đàn ông Việt Nam tôi thấy đa số là họ "sợ vợ". Nói vui là sợ vợ, nhưng thực ra là tôn trọng vợ, xuất phát từ tình yêu và sự nhường nhịn. Còn về bạo lực gia đình thì chẳng riêng ở Việt Nam, trên thế giới ngay cả ở những nước phát triển như Mỹ hay Châu Âu thì tình trạng này vẫn có. Đó chỉ là thiểu số thôi.

Vậy theo cách hiểu của chị thì nôm na nữ quyền sẽ được giải thích như thế nào?

Nữ quyền theo tôi được hiểu đó là sự tự do của người phụ nữ, nghĩa là chúng ta có quyền tự do lựa chọn thích làm gì chúng ta cảm thấy hạnh phúc, miễn là điều đó không làm tổn hại tới người khác hoặc hạnh phúc của người khác.

Đơn giản như tôi, tôi là kiểu phụ nữ thích đông con, thích chiều chồng chiều con, nên tôi sẵn sàng sinh nhiều con, rất chiều chuộng chồng con. Nhưng ngược lại, vài bạn bè tôi họ không thích có con, hai vợ chồng chỉ thích sống với nhau mà không cần có con cái, thì họ cũng cần được tôn trọng người đó.

Ngay cả rất nhiều phụ nữ họ có xu hướng thích làm mẹ đơn thân hoặc không thích lập gia đình… tất cả đều cần được tôn trọng. Và quan trọng nhất là không còn bất cứ định kiến nào áp đặt nữa.

Bạn nghĩ đàn ông không cần hi sinh gì sao?

Phụ nữ hay nói với nhau người không bao giờ phản bội mình chỉ có thể là chính mình và kêu gọi ngừng hi sinh, ngừng nhẫn nại. Chị có nghĩ rằng phụ nữ ngày nay không cần phải hi sinh, chịu đựng gì nữa?

Tôi nghĩ phụ nữ ngày nay vẫn cần phải hi sinh rất nhiều, ngay cả đàn ông cũng thế. Bạn nghĩ đàn ông họ không cần hi sinh gì sao? Chắc chắn là có, đàn ông họ cũng hi sinh nhiều chứ, chẳng qua đàn ông họ không thích nói nhiều và kêu ca như phụ nữ thôi.

Cá nhân tôi vẫn luôn đề cao đức tính hi sinh của người phụ nữ, nhưng không phải hi sinh kiểu chịu đựng nhu nhược, mà tôi thích định nghĩa sự hi sinh bằng từ "yêu thương" hơn.

Con gái lớn của tôi, đến giờ tôi dạy cháu nấu ăn, việc nhà và nữ công gia chánh. Tôi vẫn hy vọng con mình lớn lên biết chăm lo cho gia đình, yêu thương gia đình. Tôi không hiểu tại sao, nhiều phụ nữ lại cứ suy nghĩ việc chăm sóc chồng con gia đình là sự hi sinh. Nếu bạn luôn nghĩ đó là hi sinh, bạn sẽ luôn thấy mình thiệt thòi, nhưng nếu bạn nghĩ đó là yêu thương, bạn sẽ thấy hạnh phúc.

Người ta cũng lại hay bảo phụ nữ thành đạt dễ hỏng gia đình, vì khi họ muốn gì có nấy, khi họ kiếm ra tiền, thậm chí rất nhiều tiền như chị, thì đàn ông là… thứ yếu, có cũng được, không có cũng được. Còn chị thì khá khác, độc lập mạnh mẽ nhưng nhiều lúc vẫn tình nguyện nép sau 1 người đàn ông, sự thực là chị "vớ" được người đàn ông tốt hay chị hiểu giá trị của lời khen với đàn ông và hiểu giá trị của gia đình?

Tôi như mọi người phụ nữ khác, tôi ước mơ có sự nghiệp, có vị trí và chỗ đứng trong xã hội, nhưng tôi cũng muốn gia đình trọn vẹn và là ngọn lửa ấm trong gia đình. Vì thế, đôi lúc tôi sẽ lùi lại, mà đôi lúc tôi cũng sẽ tiến lên. Tôi nghĩ vợ chồng nào cũng sẽ giống như gia đình tôi thôi, một khi đã yêu thương và thấu hiểu, thì người nọ sẽ luôn ủng hộ người kia.

Và tôi cũng có những lúc khó khăn, luôn có những lựa chọn, buộc tôi phải đưa ra để đảm bảo cho gia đình mình hạnh phúc bình yên, mà công việc vẫn phát triển. Nhưng tôi không coi lựa chọn nào là ích kỷ, hay sự từ bỏ nào đó là hy sinh. Tôi hạnh phúc khi làm những việc mà mình thấy hợp lý. Có người, khi tập trung vào con cái, họ cảm thấy bình an và cuộc sống có thêm ý nghĩa, có người thì thích tập trung vào công việc. Còn tôi thì chỉ hạnh phúc, khi tôi cân bằng được cả hai.

Phụ nữ sẽ hạnh phúc hơn nếu không còn so sánh cuộc sống của mình với người khác

Một bà mẹ sắp có đến 6 con, kinh doanh giỏi giang, vóc dáng hoàn hảo, chịu chi - chịu chơi đẳng cấp sở hữu BST túi Hermes hàng triệu đô, sở hữu vô số BĐS… nhưng vẫn mềm mại khi làm mẹ, làm vợ. Phụ nữ cương, nhu đúng lúc có phải sẽ đỡ thiệt thòi không?

Tôi đã từng chia sẻ trong bài viết gần đây, nhiều người hay trêu đùa nói với tôi rằng, tôi chọn lựa sinh nhiều con là vì tôi có tiền, giàu có, nên việc sinh con với tôi quá dễ dàng. Thực ra tôi nghĩ là với mỗi lần mang nặng đẻ đau của người phụ nữ, thì không có tiền bạc nào mua hay trả giả lại được.

Tôi cũng chịu đựng chứng suy giảm trí nhớ giống như bao người phụ nữ sau sinh khác, chịu những cơn đau buốt khi chuyển dạ, rồi cơ thể thay đổi sau mỗi lần sinh nở… Có điều duy nhất khiến tôi khác mọi người đó là tôi không kêu ca. Tôi nghĩ phụ nữ sẽ hạnh phúc hơn khi họ không kêu ca và không còn so sánh cuộc sống của mình, với những người xung quanh.

Nếu có kiếp sau chị sẽ chọn làm đàn ông hay đàn bà?

Nếu có kiếp sau tôi sẽ chọn được làm đàn ông, vì kiếp này tôi đang được sống cuộc đời của một người đàn bà hạnh phúc trọn vẹn. Tôi cũng đã được trải qua mọi hỉ nộ, ái ố, đau đớn, hay cả buồn vui mà mỗi người đàn bà đều trải qua. Vậy nên tôi muốn được làm đàn ông, để xem, đàn ông họ có những hỉ nộ ái ố buồn vui khác đàn bà thế nào.

Thái độ sống của chị như thế nào để dường như không có gì có thể 'dập vùi' mình, bởi sự nổi tiếng cũng thường đi kèm thị phi và cuộc đời này rõ ràng đâu chỉ có hoa hồng?

"Chúng ta luôn là những câu chuyện của người khác", tôi hay nói với mọi người như vậy. Xung quanh mỗi người phụ nữ luôn là những thêu dệt, thị phi, dù là người bình thường hay người có chút tên tuổi, đều chẳng thể tránh được điều này, "đàn bà thường nhiều chuyện" cái này đúng lắm.

Nhưng tôi nghĩ thái độ sống của mình cũng quyết định nhiều đến cuộc sống, bơ đi mà sống và chỉ tập trung vào những chuyện của mình thôi. Chúng ta không thể làm người tốt trong mắt tất cả mọi người.

Đàn ông ra thương trường khổ một, thì đàn bà ra thương trường khổ hai, vì đàn bà thường nhạy cảm chứ không bản lĩnh cứng cỏi được như đàn ông.

Câu hỏi cuối cùng nhé, theo chị phụ nữ muốn hạnh phúc điều cần nhất là gì?



Phụ nữ muốn hạnh phúc, cách duy nhất là hãy luôn biết hài lòng với những gì mình đang có. Tự cân bằng cuộc sống của mình, vì hạnh phúc nó là vô cùng, đừng so sánh hạnh phúc của người khác với của mình.

Photo: Đặng Anh - Mario Dave