Cảnh Diễm My 9x vắt chân sexy để Nhan Phúc Vinh chụp ảnh giờ mới tiết lộ khiến fan "Tình yêu và tham vọng" hú hét

Diễm My 9x tiết lộ hậu trường chưa bao giờ kể cùng Nhan Phúc Vinh ở Tình yêu và tham vọng

Mới đây, Diễm My 9x đã chia sẻ những hình ảnh chưa từng tiết lộ từ hậu trường bộ phim Tình yêu và tham vọng. Đó là thời điểm đoàn phim sang Séc ghi hình. Trong hậu trường, cặp đôi Nhan Phúc Vinh - Diễm My 9x vô cùng thân mật. Đáng chú ý, có một bức ảnh ghi lại cảnh nữ chính đang ngồi vắt chân, tạo dáng vô cùng quyến rũ để cho nam chính chụp ảnh. Diễm My 9x viết: "Chuyện xưa giờ mới kể... Hai anh em hồi còn ở Séc quay phim".

Hình ảnh khiến fan thích thú của Nhan Phúc Vinh - Diễm My 9x thời điểm quay Tình yêu và tham vọng ở CH Séc.

Những hình ảnh này khiến các fan vô cùng thích thú. Tình yêu và tham vọng đã lên sóng từ năm 2020 nhưng cho đến hiện tại, đây vẫn là bộ phim lãng mạn của Việt Nam được nhiều khán giả yêu thích bởi dàn diễn viên đẹp, chemistry ấn tượng cũng như nội dung thu hút. Cặp đôi Nhan Phúc Vinh - Diễm My cũng được fan tôn là đôi tiên đồng ngọc nữ của màn ảnh Việt.

Nhìn lại loạt ảnh hậu trường của Nhan Phúc Vinh - Diễm My khiến fan Tình yêu và tham vọng không khỏi bồi hồi.

Hiện tại, Nhan Phúc Vinh - Diễm My cũng đã có màn tái ngộ đầu tiên sau khi Tình yêu và tham vọng kết thúc. Cả hai thủ vai anh em ruột trong bộ phim Giấc mơ của mẹ sẽ lên sóng HTV2 và VieOn vào tháng 5 tới.

