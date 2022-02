Lần hiếm hoi Diễm My 9x chia sẻ về tình yêu 6 năm với bạn trai doanh nhân: Gia đình người yêu xem như con gái trong nhà

Xin chào Diễm My, bạn có thể chia sẻ 1 chút về Tết năm vừa rồi của bạn và gia đình không?



Năm nay của My thì cũng giống như mọi năm, mùng 1, mùng 2 là dành thời gian cho gia đình nội ngoại hai bên. Có những người cả năm mình không có gặp thì dịp Tết là lúc gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ với mọi người.

Mùng 3 tới mùng 6 thì My đi du lịch với gia đình bạn trai. Đó là một chuyến đi tuyệt vời và rất vui. Không khí ở Đà Nẵng mát lạnh, đó cũng là thời gian mình trốn tránh cái nóng ở Sài Gòn.

Nếu để nói về năm 2021 của mình, Diễm My sẽ nói gì?

Năm 2021 nửa năm đã cách ly toàn xã hội rồi nên cũng không có gì đặc biệt hết. Chỉ có đầu năm 2021 My nhận được giải thưởng “Ngôi Sao Xanh” cho diễn viên truyền hình xuất sắc nhất với vai Linh trong bộ phim “Tình yêu và tham vọng”. Đó là một bước ngoặt rất lớn trong sự nghiệp, cũng là giải thưởng về diễn xuất đầu tiên của My.

My rất biết ơn giải thưởng này cũng như vai diễn Linh đã mang đến rất nhiều kỷ niệm cũng như là sự yêu mến của các khán giả dành cho mình.

Tiếp đó thì My cũng casting và nhận vai Trà My trong bộ phim “Giấc mơ của mẹ” là một bộ phim truyền hình 80 tập remake của Hàn Quốc. Rất là may mắn khi 2 năm đổ lại đây thì My được nhận những dự án phim truyền hình tốt để được đến gần hơn với đông đảo các khán giả.

Nói chung 2021 cũng là một năm cũng khá thành công của My, mặc dù là phân nửa thời gian đã phải cách ly xã hội ở nhà rồi.

Năm đã qua bạn có điều gì tiếc nuối vì chưa làm được không?

Năm qua thì thực sự cũng không có gì tiếc nuối hết, bởi vì thời gian cách ly xã hội ở nhà My làm được rất nhiều thứ, My bổ túc cho mình những kiến thức về diễn xuất qua những lớp học online, qua những cuốn sách, và quan trọng hơn là còn dành được thời gian cho gia đình rất nhiều.

Đó là khoảng thời gian quý giá mà khi bận rộn với công việc thì mình không có được. Và trên hết là gia đình của mình vẫn an toàn, vẫn khỏe mạnh, đó là điều may mắn nhất của My.

Hình ảnh Diễm My xuất hiện cùng bạn trai trong những ngày đầu năm đã nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Không che giấu chuyện có bạn trai nhưng có vẻ như Diễm My cũng ít chia sẻ về điều này. Bạn có thể tiết lộ lý do không?

Thật ra những dịp lễ Tết đầu năm, hoặc là những dịp lễ Noel, My và bạn trai khi đến những nơi có khung cảnh đẹp thường chụp hình lại để làm kỷ niệm và chia sẻ với mọi người. Cũng không có gì để tiết lộ nhiều tại vì mối quan hệ của My và bạn trai cũng bình thường như những mối quan hệ khác thôi. Sự chú ý và quan tâm của khán giả là một trong những tính chất công việc của My nhưng với bạn trai thì không.

My tôn trọng quyền riêng tư của bạn trai nên chỉ có thể chia sẻ những bức ảnh đi du lịch cùng nhau hoặc là sự kiện, dịp lễ Tết quan trọng. My cũng không có dám chia sẻ nhiều về bạn trai hay về công việc của anh ấy. Bởi vì đó là quyền riêng tư, tự do của bạn đó, và còn xem bạn đó có muốn chia sẻ hay không nữa.

Mà bạn trai của My thì cũng rất là ngại, nên My chỉ có thể chia sẻ những kỷ niệm vui trong các chuyến đi với fan hâm mộ thôi.

Tình yêu của My và bạn trai đã bước sang năm thứ 6 giữa showbiz vốn dĩ nhiều điều thay đổi. Theo bạn, đâu là lý do để các bạn đồng hành bên nhau lâu như vậy?

Thật sự My nghĩ là đều có duyên với nhau cả. Năm nay mới là năm thứ 6, My nghĩ là tình cảm là quan trọng nhất và quan trọng hơn nữa là có duyên với nhau. My cũng hơi tâm linh một chút, My rất tin vào duyên phận.

Nếu mà còn duyên thì sẽ luôn ở lại bên nhau dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, hết duyên rồi thì dù có thương mấy cũng phải chia xa. Nên là My nghĩ là không có lý do gì đặc biệt hết.

My cũng giống như các cặp đôi khác thôi, cố gắng có thời gian rảnh rỗi thì dành cho nhau, những buổi tối ấm cúng rồi dành cho nhau sự quan tâm đơn giản, nho nhỏ trong cuộc sống cũng làm nên những khoảnh khắc quý giá. Và quan trọng là mình hiểu, quan tâm thật sự đến đối phương bằng tình cảm chân thành.

Điều gì ở Vinh Nguyễn giúp bạn quyết định gắn bó với người đàn ông này?

Tới thời điểm hiện tại thì My cảm thấy Vinh là một người kiên nhẫn, bao dung với My. Đương nhiên là không có ai hoàn hảo hết, Vinh cũng có những khuyết điểm và My cũng vậy. Quan trọng là tình cảm đủ lớn để vượt qua được những mâu thuẫn đó. Tới thời điểm hiện tại thì cả hai cùng đang cố gắng vun đắp cho những khiếm khuyết của nhau và xây đắp tương lai.

Các cô gái thường sẽ có cho mình 1 hình mẫu về người bạn trai lý tưởng. Nói thật thì Vinh Nguyễn có sở hữu những điểm về người bạn trai trong mơ mà Diễm My nghĩ tới không?

Thật ra trước giờ My không có mơ mộng về bạn trai. My chỉ có mơ ước trong công việc và sự nghiệp. My mơ ước được khán giả yêu mến, có những vai diễn hay, tốt hơn nữa. Chứ còn tình cảm thì My chẳng có mơ, My không suy nghĩ nhiều. My nghĩ là duyên tới thì tới thôi, My không có mơ mộng nhiều.

Nói về Vinh, ở thời điểm hiện tại thì Vinh là người My yêu thương và Vinh cũng yêu thương My rất nhiều, My có thể cảm nhận được điều đó từ Vinh và gia đình Vinh.

Đặc biệt là sau khi mẹ My mất thì gia đình bạn trai yêu thương My nhiều hơn, có lẽ là muốn bù đắp cho những tình cảm gia đình mà My thiếu thốn.

Trong suốt 3 năm qua sau khi mẹ My mất thì gia đình bạn trai là chỗ dựa tinh thần cho My rất nhiều, đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh. Gia đình bạn trai xem My giống như là con gái trong nhà vậy, quan tâm và yêu thương My, My cảm thấy biết ơn, hạnh phúc vì điều đó.

Khán giả vẫn luôn chờ mong một “thông báo hỷ” tới từ Diễm My. Bạn sẽ thông báo khi sẵn sàng chứ? Gia đình có bao giờ thúc giục chuyện kết hôn hay không?

Năm nay là một năm vô cùng bận rộn đối với My khi mà My phải hoàn thành bộ phim “Giấc mơ của mẹ” 80 tập mà mới đi được có 1/3 chặng đường thôi, còn 2/3 chặng đường nữa. Ngay sau khi xong bộ phim này thì My sẽ bắt tay vào quay series “Tứ đại mỹ nhân”. Như vậy là đã hết năm nay rồi.

Còn thông tin kết hôn thì khi nào có My sẽ báo cho khán giả biết, còn giờ My đang quá bận rộn. Gia đình My thì không bao giờ thúc giục chuyện kết hôn bởi vì mọi người nghĩ là nên để cho nó tự nhiên, không thúc ép làm gì.

Tại vì người ta nói “ép giò ép mỡ ai nỡ ép duyên”, cứ để cho mọi thứ tự nhiên. Hạnh phúc là hạnh phúc lâu dài chứ đâu phải hạnh phúc ngày 1 ngày 2 đâu mà thúc giục. Hạnh phúc không phải ở trên tờ giấy đăng ký kết hôn cũng chẳng phải tổ chức rình rang, hạnh phúc là chính bản thân hai người đó thấy hạnh phúc là đủ rồi.

Còn những cái còn lại chỉ là thủ tục, giống như một cái thông báo, trả lễ cho ba mẹ và bạn bè của mình thôi. Khi nào có thông tin về đám cưới hay kết hôn gì đó thì My sẽ báo cho khán giả biết.

Hiện tại bạn trai My cũng đã về Việt Nam sống và làm việc được 3 năm rồi, cả hai có nhiều thời gian để bên nhau, vun đắp tình cảm hơn.

Hành trình từ danh xưng “bình hoa di động” cho tới một Diễm My ở thời điểm hiện tại là sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Bạn có thể chia sẻ kỹ hơn về quá trình trau dồi kinh nghiệm và kỹ năng diễn xuất này không?

Thật sự My nghĩ mình là một người rất chăm chỉ. Hồi học cũng vậy, lúc nào cũng chăm chỉ ngồi ở bàn học suốt, nhiều khi quên ăn quên uống quên tắm luôn. Hồi xưa là không có dám yêu đương, không có dám làm gì, tất cả là sợ bị xao nhãng.

Lúc mà đi đóng phim cũng vậy, như thế nó có cái hay và những cái không hay. Cái hay là mình có thể tập trung cao độ, cái không hay là mình có thể làm mất rất nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, mình giống như con ngựa đua, cứ che hai mắt mà đi, như vậy mình sẽ không nhìn được xung quanh.

Sau nhiều biến cố trong cuộc sống thì mình cảm nhận được nội tâm của mình cũng phong phú hơn, mình cũng lắng đọng hơn, mình quan sát nhiều hơn, mình cảm nhận nhiều hơn.

My nghĩ đó là mấu chốt quan trọng nhất, nó giúp cho người diễn viên trưởng thành hơn trong cuộc sống.

My đã tìm đến những thầy cô giáo, những anh chị đi trước để mình học như là cô Hồng Vân, NSƯT Ngọc Hiệp, rồi chị Kathy Uyên... để rèn luyện thêm các kỹ năng về đài từ, diễn xuất, đọc thoại...

Còn với những bình luận trái chiều từ phía khán giả thì sao?

Bản thân My khi mà khán giả góp ý thì luôn ghi nhận, những góp ý tích cực thì My lưu lại để làm động lực. Những bình luận tiêu cực thì My cũng chọn lọc ra My ghi lại, My cố gắng ghi lại hết thành một cột, còn cột còn lại thì My ghi là: “Tôi không muốn như vậy, tôi muốn giọng nói của mình tốt hơn”, “Tôi không muốn sẽ bị bình luận về những vấn đề đó nữa”, về cách thoại, cách nhả chữ, cách nhấn nhá hơi bằng, hơi phẳng hoặc là về cơ mặt chưa được linh hoạt chẳng hạn.

My nghĩ là ông trời công bằng hết, ông trời cho những người ứng biến nhanh thường sẽ rơi vào trạng thái lười, còn My, ông trời lấy đi sự ứng biến nhanh thì ông sẽ bù lại cho My sự chăm chỉ một cách kỳ lạ.

Mình cũng may mắn hơn rất là nhiều người rồi, nên My tự nhủ rằng bản thân phải luôn luôn tiến về phía trước giống như leo một ngọn núi vậy đó, không nhìn lại phía sau, bởi nếu nhìn lại thì mình sẽ ngã khỏi ngọn núi đó. Mình chỉ cần cứ leo tiếp, hướng mắt lên trên, không nhìn lại vì nhìn lại chỉ là sự sợ hãi và điều đó sẽ kéo tụt lùi mình xuống.

Khán giả có thể chờ đợi một Diễm My thế nào vào năm 2022?

Khán giả sẽ gặp My rất nhiều vào năm 2022 đầu năm trong phim “1990”, giữa năm khán giả sẽ gặp My trong phim truyền hình “Giấc mơ của mẹ” và cuối năm khán giả lại gặp My trong “Tứ đại mỹ nhân”. Ba bộ phim với ba màu sắc khác nhau.

Một Jessica trong “1990” rất bất cần, gai góc, đôi khi là cảm thấy khó gần, thỉnh thoảng là sống nội tâm và cào cấu quá khứ của mình. Còn Trà My trong “Giấc mơ của mẹ” là một nhân vật nóng tính, cọc tính nhưng mà rất tình cảm, khắc khẩu với mẹ nhưng lại rất thương mẹ, rất thương gia đình, là chỗ dựa của gia đình, luôn có lý tưởng và sống đúng theo lý tưởng của mình.

Còn nhân vật trong “Tứ đại mỹ nhân” vẫn còn đang bí mật, My vẫn chưa biết kịch bản thế nào. Về kịch bản thì My chưa biết nhưng My tin với sự đầu tư của hai anh thì My rất tin tưởng vào ekip để tạo ra một sự khác biệt so với các phần trước.

Xin cảm ơn những chia sẻ của Diễm My!

