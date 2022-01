NÓNG: Diễm My 9X lên tiếng vụ bị người lạ giật micro gào khóc gọi tên Kiwi khi đang phát biểu trong họp báo phim 1990

Tối 26/1, họp báo phim 1990 đã diễn ra và thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả lẫn giới truyền thông. Sau sự kiện thảm đỏ bùng cháy, 3 nữ chính gồm Ninh Dương Lan Ngọc - Diễm My 9X - Nhã Phương có buổi giao lưu ngắn cùng quan khách. Nào ngờ, trong lúc Diễm My 9X đang phát biểu thì 1 người đàn ông lạ mặt bất ngờ lao lên sân khấu để giật micro.

Clip người đàn ông giật micro của Diễm My rồi gào khóc

Không ai biết người đàn ông này là ai, cũng chẳng ai biết lý do gì lại đến buổi họp báo này. Trong lúc mọi người còn đang hoang mang thì người đàn ông nọ lột khẩu trang ra khỏi mặt rồi gào lên: "Kiwi, anh đợi em nè Kiwi ơi".

Ngay sau buổi giao lưu, Diễm My 9X đã có phản hồi chính thức về vụ việc. Diễm My chia sẻ: "Lúc đó thì My hơi xúc động 1 chút tại vì khán giả yêu quý bộ phim đến mức họ lên sân khấu làm điều này thì mình cảm thấy hơi bất ngờ. Nó không nằm trong kịch bản chương trình nên mình chỉ hơi bất ngờ thôi chứ không có thấy sợ. Trong cuộc sống đời thường cũng có những khi My hơi bộc phát, cái trường hợp như thế xảy ra thì đâu đó My cũng hiểu cảm xúc đó".

Riêng đối với câu hỏi liên quan đến người tên Kiwi, Diễm My bật cười nói: "My cũng có biết người tên Kiwi, là MC nhưng mối quan hệ như thế nào thì My không biết, không rõ".

Phim 1990 thuộc thể loại hài - tình cảm - gia đình, với câu chuyện của ba cô gái với ba cá tính khác biệt. Linh Lan (Ninh Dương Lan Ngọc) đầy bản lĩnh trong công việc và ổn định trong tình yêu 12 năm với chàng giám đốc Vũ Nguyễn.

Jessica Diễm (Diễm My 9X) "lắm mối tối nằm không", tuyên bố không cần đàn ông sau nhiều tổn thương trong tình trường. Nhã Ca (Nhã Phương) đằm thắm, dịu dàng, ngày ngày chăm sóc tổ ấm bên cạnh "hoàng tử" đích thực của đời mình.

https://afamily.vn/nong-diem-my-9x-len-tieng-vu-bi-nguoi-la-giat-micro-gao-khoc-goi-ten-kiwi-khi-dang-phat-bieu-trong-hop-bao-phim-1990-20220126233853428.chn