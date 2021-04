Cảnh Điềm đẹp mê mẩn khi đứng chung sân khấu với Lưu Diệc Phi, chiếc áo xẻ sâu chiếm spotlight

Truyền thông Hoa ngữ vừa khai quật lại hình ảnh cũ khi Cảnh Điềm cùng Lưu Diệc Phi tham gia 1 lễ trao giải. Lúc lên sân khấu nhận giải, Cảnh Điềm - Lưu Diệc Phi đứng cạnh nhau, 2 người đẹp có dịp so kè nhan sắc "kẻ tám lạng người nửa cân".

Lưu Diệc Phi được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ", còn Cảnh Điềm lại gây ấn tượng với cái tên "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh". Nói về nhan sắc, thật khó lòng phân định xem ai mới là người nổi bật hơn. Vì rõ ràng, cả Cảnh Điềm lẫn Lưu Diệc Phi đều là những cô gái xinh đẹp lại còn sở hữu thần thái sang chảnh, khí chất hơn người.

Hình ảnh Cảnh Điềm - Lưu Diệc Phi cùng nhận giải thưởng trên 1 sân khấu được truyền thông Hoa ngữ khơi lại.

Tuy nhiên, nếu xét riêng chiều cao, Cảnh Điềm không có lợi thế bằng người đẹp cao 1m7 là Lưu Diệc Phi. Bù lại, Cảnh Điềm sở hữu nét đẹp sắc sảo và số đo vòng một có phần nảy nở hơn.

Khi ngồi cùng Lưu Diệc Phi trên hàng ghế VIP, Cảnh Điềm lộ rõ vòng một căng đầy gợi cảm. Hay như cái lần cùng nhau nhận giải thưởng phim ảnh cũng thế, Cảnh Điềm chọn váy xẻ sâu ở cổ chiếm hết spotlight, trong khi Lưu Diệc Phi lại ăn mặc quá kín cổng cao tường, không được gợi cảm bằng.

Nhan sắc của 2 mỹ nhân này quả là không đùa được đâu.

Cảnh Điềm sinh năm 1988 ở Tây An, Thiểm Tây. Từ nhỏ vì sức khỏe yếu nên gia đình quyết định cho cô đi học khiêu vũ ở Đoàn nghệ thuật Tiểu Thiên Nga tỉnh Thiểm Tây. Năm 2000, Cảnh Điềm theo học tại Học viện vũ đạo Bắc Kinh, ngành múa dân gian Trung Quốc. Tháng 12 năm 2006, Cảnh Điềm cho ra album nhạc đầu tay có tựa đề "Who are you". Nhờ đó mà cô được nhiều khán giả biết đến.

Vòng một của Cảnh Điềm quả thực rất gợi cảm.

Tháng 6/2007, Cảnh Điềm được mời làm người phát ngôn cho hoa anh đào Tây Bắc. Cùng năm này, cô trở thành sinh viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Danh xưng "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" cũng theo Cảnh Điềm từ giai đoạn này.

Đầu năm 2021, bộ phim Tư Đằng do Cảnh Điềm đóng chính tạo nên một cơn sốt nhờ nội dung hấp dẫn, kịch tính dù mức đầu tư kinh phí cho dự án khá ít ỏi. Thành công của bộ phim đã đẩy danh tiếng của Cảnh Điềm lên cao, đồng thời đánh bật danh xưng "thuốc độc phòng vé" đã đeo bám suốt nhiều năm dài.

Ngoài Tư Đằng, Cảnh Điềm cũng góp mặt trong các tác phẩm như: Sử thi một người con gái, Ban Thục truyền kỳ, Đại Đường vinh diệu, Chiến quốc, Cứu binh vượt thời gian, Câu chuyện cảnh sát 2013, Trường Thành, Kong: Đảo đầu lâu.