Hé lộ ảnh 6 tuổi của Cảnh Điềm, nhìn là biết sẽ là đại mỹ nhân nhưng so với Dương Mịch thì ai đẹp hơn?

Sina vừa đăng tải những hình ảnh cũ của Cảnh Điềm khi còn là sao nhí lúc 6 tuổi. "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" quả là đã xinh đẹp từ nhỏ khi sở hữu mắt mũi, cằm sắc nét. Đôi mắt to tròn cùng nụ cười tươi tắn của Cảnh Điềm đã có từ lúc bé chứ không phải là sản phẩm của phẫu thuật thẩm mỹ như lời đồn thổi.

Ảnh xinh xắn của Cảnh Điềm khi còn nhỏ.

Chưa dừng lại ở đó, Sina còn so sánh Cảnh Điềm với Dương Mịch để xem lúc bé ai nổi bật hơn ai. Dương Mịch lớn hơn Cảnh Điềm 2 tuổi, và thời điểm Dương Mịch gia nhập showbiz cũng sớm hơn Cảnh Điềm. Khi mới 4 tuổi, Dương Mịch đã được chọn đóng vai Hàm Nghi công chúa trong bộ phim Đường Minh Hoàng. Đến nay, Dương Mịch có hơn 25 năm hoạt động nghệ thuật và ngồi chễm chệ ở vị trí một trong những minh tinh Hoa ngữ có sức ảnh hưởng lớn nhất.

Dương Mịch lúc 4 tuổi cũng chẳng hề kém cạnh.

Trên mạng xã hội, khán giả rộn ràng bình luận về việc Dương Mịch - Cảnh Điềm được gia đình ủng hộ theo nghệ thuật từ khi còn rất bé. Và nếu chỉ dựa vào 1 vài bức ảnh, quả là khó phân định xem ai xinh đẹp hơn ai bởi lẽ, mỗi người đều đều đại mỹ nhân nức tiếng gần xa.

Cảnh Điềm sinh năm 1988 ở Tây An, Thiểm Tây. Từ nhỏ vì sức khỏe yếu nên gia đình quyết định cho cô đi học khiêu vũ ở Đoàn nghệ thuật Tiểu Thiên Nga tỉnh Thiểm Tây. Năm 2000, Cảnh Điềm theo học tại Học viện vũ đạo Bắc Kinh, ngành múa dân gian Trung Quốc. Tháng 12 năm 2006, Cảnh Điềm cho ra album nhạc đầu tay có tựa đề "Who are you". Nhờ đó mà cô được nhiều khán giả biết đến.

Cảnh Điềm được truyền thông săn đón nhờ vai Tư Đằng trong bộ phim cùng tên.

Tháng 6/2007, Cảnh Điềm được mời làm người phát ngôn cho hoa anh đào Tây Bắc. Cùng năm này, cô trở thành sinh viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Danh xưng "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" cũng theo Cảnh Điềm từ giai đoạn này.

Đầu năm 2021, bộ phim Tư Đằng do Cảnh Điềm đóng chính tạo nên một cơn sốt nhờ nội dung hấp dẫn, kịch tính dù mức đầu tư kinh phí cho dự án khá ít ỏi. Thành công của bộ phim đã đẩy danh tiếng của Cảnh Điềm lên cao, đồng thời đánh bật danh xưng "thuốc độc phòng vé" đã đeo bám suốt nhiều năm dài.

Truyền thông Hoa ngữ viện dẫn câu chuyện vui rằng, trước đây, khi Cảnh Điềm ra sân bay chẳng có fan nào săn đón, còn hiện tại, sự kiện có cô tham gia đã đông nghẹt những người là người, thậm chí còn gây tắc nghẽn giao thông. Tất cả những điều tích cực mà Cảnh Điềm có trong thời gian này cũng là nhờ phim Tư Đằng mang lại.