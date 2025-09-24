Một nam sinh viên đại học ở Trung Quốc đã trải qua tình trạng tê liệt nửa người sau khi dành hàng giờ liền cúi đầu nhìn điện thoại. Sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về tác hại của việc sử dụng điện thoại quá mức.

Theo tờ Trùng Khánh Nhật báo và các phương tiện truyền thông địa phương khác, trong kỳ nghỉ hè, nam sinh viên 19 tuổi này đã làm thêm tại một nhà hàng, rửa bát và dọn bàn 4 tiếng mỗi ngày. Sau giờ làm, anh lại về ký túc xá và tiếp tục cúi gằm mặt xuống điện thoại để chơi game hoặc xem video trong khoảng 2-3 tiếng.

Một thời gian sau, nam sinh này bắt đầu cảm thấy tê ở tay, chân và sau gáy. Tình trạng ngày càng nặng hơn khiến anh không thể cử động chân. Khi nhập viện, bệnh nhân đã mất hoàn toàn cảm giác ở hai chân, bị liệt từ ngực trở xuống và cơ bắp tay cũng yếu đi rõ rệt. Kết quả kiểm tra cho thấy một cục máu đông lớn đã hình thành từ đốt sống cổ thứ 4 đến đốt sống ngực thứ 1, chèn ép tủy sống và gây ra tình trạng liệt nửa người.

Các bác sĩ đã phẫu thuật loại bỏ cục máu đông, giúp nam sinh viên tránh được nguy cơ bị liệt vĩnh viễn. Hiện tại, anh đang trong quá trình phục hồi chức năng và dần lấy lại khả năng vận động của nửa người dưới.

Các bác sĩ cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng của nam sinh viên là do thói quen sinh hoạt. Anh thường xuyên cúi đầu trong thời gian dài khi sử dụng điện thoại để chơi game và lướt mạng xã hội. Thói quen này cộng thêm công việc lặp đi lặp lại trong kỳ nghỉ hè càng làm trầm trọng thêm tình trạng.

Bác sĩ Hoàng Kiệt Khang (Bệnh viện Số 1 Tuyền Châu, Trung Quốc) giải thích: "Khi cúi đầu trong thời gian dài, áp lực lên các cơ ở phía sau cổ có thể gấp 3 đến 5 lần trọng lượng của đầu. Nếu trước đó đã có dị dạng mạch máu, nguy cơ vỡ và xuất huyết sẽ cao hơn, dẫn đến chèn ép tủy sống cấp tính và thậm chí là liệt vĩnh viễn".

Các bác sĩ cũng cảnh báo rằng đốt sống cổ là một bộ phận tương đối yếu của cơ thể. Việc duy trì tư thế sai trong thời gian dài có thể dễ dàng dẫn đến chứng thoái hóa đốt sống cổ. Đây là một bệnh lý do tủy sống ở vùng cổ bị chèn ép, gây ra các triệu chứng như co cứng cơ, đau, tê bì tay chân, rối loạn vận động và thậm chí là liệt.

Các bác sĩ khuyến cáo khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như đau cổ, tê bì và yếu cơ ở tay chân, người bệnh cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa ngay lập tức. Đồng thời, việc duy trì tư thế ngồi và nằm ngủ đúng, tránh cúi đầu trong thời gian dài và tập thể dục thường xuyên cũng rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe đốt sống cổ.