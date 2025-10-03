Nóng: Lộ bằng chứng chứng minh cô Dung Ấm Ớ bị Hồng Thơ thao túng tâm lý, đánh lạc hướng dư luận?

Thời gian vừa qua, drama tình ái giữa cô Dung Ấm Ớ, chú Đỗ Hùng và cô Hồng Thơ trên kênh Tiktok Con Cò Đây thu hút sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Các clip cả nhóm U50 đi chơi, đi du lịch khiến nhiều người chú ý.

Điều gây nên drama là mối quan hệ bất thường giữa chú Đỗ Hùng và cô Hồng Thơ. Dù chú Hùng và cô Dung là vợ chồng đã 30 năm nhưng trong chuyến đi, chú thường xuyên dành ánh mắt, hành động thể hiện tình cảm trìu mến dành cho cô Hồng Thơ. Trong khi đó, cô Dung Ấm Ớ lại không nhận ra điều này.

Chuyện tình của bộ ba U50 chiếm sóng cõi mạng.

Mới đây, drama của bộ ba U50 lại có thêm tình tiết mới khi cô Hồng Thơ khẳng định mối quan hệ cực kỳ tốt đẹp với cô Dung. Bằng chứng ở chỗ cô Thơ đã liều lĩnh đến tận cửa khẩu để chuộc cô Dung về. Điều này hoàn toàn trái với những đồn đoán, thêu dệt từ dân mạng về cô Hồng Thơ và mối quan hệ với vợ chồng cô Dung - chú Hùng.

Cô Dung khẳng định mối quan hệ giữa cô và cô Thơ hoàn toàn tốt đẹp.

Tuy vậy, chỉ vài tiếng sau đó, dân mạng đã phát hiện ra bằng chứng cô Dung Ấm Ớ bị cô Hồng Thơ thao túng tâm lý, ép buộc nhắn tin để đánh lạc hướng dư luận.

Cụ thể ở chỗ, dòng status dường như không phải tự cô Dung Ấm ớ viết. Cụ thể trên trang của cô Dung có dòng trạng thái "lạ": " Bà phải ghi rõ như này cho tôi: Cảm ơn em gái Hồng Thơ đã can thiệp kịp thời giúp chị, em không làm gì sai nhưng vì chị mà mang tai tiếng với đời, chị thấy mình kém cỏi quá ".

Cô Thơ vướng nghi vấn "thao túng tâm lý" cô Dung để đánh lạc hướng dư luận.

Tiếp theo đó, cô Dung Ấm Ớ đăng ảnh tình cảm "chị chị em em " với cô Hồng Thơ. Điều này làm dấy lên nghi vấn cô Hồng Thơ đang cố tình đánh lạc hướng dư luận. Nhiều người cho rằng, tình chị em của cô Dung và cô Thơ không thể tốt đẹp trong bối cảnh cô Thơ đang có mối quan hệ "mập mờ" với chú Hùng - chồng của cô Dung.

Không những thế, cô Dung còn đăng tải đoạn clip "2 mặt một nhời" với cô Thơ và có đoạn cả hai thống nhất với nhau: " Thơ với anh Hùng là tri kỷ, là bạn thân mà. " Điều này khiến cộng đồng mạng không thể tin nổi và càng xót thương cho cuộc đời, số phận của cô Dung.

Cô Dung lên tiếng đính chính: "Thơ và anh Hùng không có gì".

Cộng đồng mạng "sôi sục" vì sự "ấm ớ" của cô Dung.

Trước đó, cộng đồng mạng phát hiện nhiều chi tiết cho thấy chú Đỗ Hùng với cô Hồng Thơ có mối quan hệ "bạn bè nhưng trên cả bạn bè". Bắt đầu từ việc chú Hùng mua Iphone 17 Pro Max tặng cô Thơ nhưng chỉ để cô Dung dùng Iphone 11.

Cô Hồng Thơ được chú Hùng tặng Iphone 17 Pro Max.

Không chỉ nổi bật với tên gọi đặc biệt, cô Dung Ấm Ớ vẫn giữ tinh thần lạc quan khi kỷ niệm ngày cưới bên người chồng Đỗ Hùng. Tuy nhiên, hiện tại, sự hiện diện bên Đỗ Hùng lại là cô Hồng Thơ, khiến câu chuyện tình ái giữa Đỗ Hùng, Hồng Thơ và Dung Ấm Ớ trở thành tâm điểm chú ý. Sự việc đang thu hút lượng lớn quan tâm trên mạng xã hội, tạo nên cơn “sóng dư luận” không nhỏ.

Cô Dung Ấm Ớ kỷ niệm ngày cưới bên chú Hùng và cô Hồng Thơ.

Thực tế, “drama tình ái” giữa Dung Ấm Ớ, Đỗ Hùng và Hồng Thơ chỉ là một tiểu phẩm do bộ ba TikToker Quân Trương (Hồng Thơ), Mai Hương (Đỗ Hùng) và Ngọc Thiệp (Dung Ấm Ớ) dàn dựng.

Dù chỉ là màn kịch, nhưng cảm xúc của cư dân mạng lại hoàn toàn thật. Nhiều netizen bày tỏ sự đồng cảm, tiếc nuối khi thấy Dung Ấm Ớ chịu cảnh “bị phản bội” trong tiểu phẩm, trong khi một số khác hy vọng cô sớm nhận ra sự thật để không phải chịu thiệt thòi trong hôn nhân.









