Cận Tết, nhiều bà nội trợ Việt mua cùi dừa non 70 ngàn đồng/kg làm mứt, tiểu thương ngày bán cả tạ

Năm nào cũng vậy, cứ đến thời điểm trước Tết Nguyên Đán nửa tháng là sức mua dừa non, dừa bánh tẻ của cửa hàng chuyên cung cấp dừa nhà chị Vân ở Hoàng Mai, Hà Nội lại tấp nập khách ra vào. Cứ thế, cửa hàng bán dừa nhà chị đông khách cho tới tận ngày 30 Tết.



Theo chị Vân chia sẻ, nhà chị bán dừa non, dừa bánh tẻ theo yêu cầu quanh năm cho đủ đối tượng khách hàng. Đặc biệt, cùi dừa nhà chị phân loại đàng hoàng, đảm bảo hài lòng cả những khách hàng khó tính nhất.

Vào thời điểm bình thường trong năm, dừa non được chị bán với giá chỉ 50 ngàn đồng/kg và mỗi ngày bán lẻ được khoảng 30-50 quả. Tuy nhiên thời điểm giáp Tết âm lịch, cùi dừa non chị đã tăng giá lên 70 ngàn đồng. Thậm chí, vào những ngày giáp Tết, cùi dừa non có năm khan hiếm hàng, chị phải bán với giá 80 ngàn đồng/kg.

"Tết đến những loại cùi dừa non, cùi dừa bánh tẻ sẽ được nhiều bà nội trợ chọn mua. Họ mua về để làm các loại mứt Tết hoặc nạo sợi hoặc làm chè, dừa dầm… ăn vừa ngon miệng, an toàn lại rẻ hơn hẳn so với khi mua bên ngoài", chị Vân kể.

Tại cửa hàng dừa nhà chị Vân thời gian này luôn phải túc trực 2-3 người làm để có thể ship cho khách kịp thời cũng như nhận làm cùi dừa sạch sẽ như bổ dừa, cạo vỏ vàng áo lụa cùi non của dừa. Khách đến mua chỉ việc lấy thành phẩm cùi dừa mang về nhà rửa sạch rồi chế biến tùy món.

"Nhà mình nhận làm sạch sẽ, cạo vỏ vàng áo lụa cùi non. Ngoài ra còn nhận ship từ 5kg bằng thùng xốp đá nên rất tiện lợi cho khách ở xa đặt hàng. Vì bán dừa non, dừa bánh tẻ nhiều năm nay nên nhà mình luôn đảm bảo cùi đẹp, không rách nát vụn để khách dễ dàng xay cốt, nạo sợi, làm chè, dừa dầm, làm mứt", tiểu thương này nói.

Cũng theo tiểu thương này cho hay, với những loại cùi dừa bánh tẻ, chị bán giá mềm hơn khoảng 60-65 ngàn đồng/kg. Những loại nước cốt dừa bán 50 ngàn đồng/lít.

Thông thường từ ngày 15 âm lịch trở đi, mỗi ngày chị Vân thường bán lẻ hàng tạ cùi dừa: "Do thời điểm này ai cũng có nhu cầu mua cùi dừa non, bánh tẻ làm mứt nên mỗi ngày nhà mình bán được cả tạ. Có thời điểm, một ngày phải bổ 300-500 quả dừa mà vẫn chưa đủ sức phục vụ, phải thuê thêm người làm. Càng sát Tết, cùi dừa càng bán chạy và khan hàng, lúc đó người mua phải chịu giá mua cao hơn và đợi lấy cùi về lâu hơn".

Chị Nguyễn Thị Huế - một khách hàng đang có mặt ở nhà chị Vân mua cùi dừa non về làm mứt khoe: "Những năm trước, mình cũng thường mua các loại mứt Tết. Nhưng mấy năm nay, thấy giá mứt cao hơn và vấn đề vệ sinh không đảm bảo nên mình và con gái Tết đến thường tự làm mứt. Mình cứ ra đây chọn mua khoảng 5kg cùi dừa non về làm mứt dừa non. Sau đó, bớt 1 chút làm dừa dầm, nấu chè để Tết ăn chống ngán. Như vậy, mứt Tết vừa thơm ngon, lại tiết kiệm được 1 khoản đáng kể. Bởi nếu mứt dừa non bán lẻ trên thị trường đã khoảng280-380 ngàn đồng/kg. Trong khi mình làm chỉ khoảng 80 ngàn đồng/lkg".