Căn hộ 39m² mà nhìn như 60m²: Không phải nhờ ít đồ, mà nhờ cách sắp xếp quá thông minh

Chủ nhân căn hộ là Xiao Qian, một cô gái đến từ Thượng Hải, Trung Quốc. Từ nhỏ cô đã yêu thích hội họa và kiến trúc, sau đó theo học ngành kiến trúc tại Đại học Đồng Tế. Sau khi tốt nghiệp, Xiao Qian tiếp tục học cao học tại Đại học Tohoku ở Nhật Bản rồi làm việc trong lĩnh vực thiết kế, tham gia các dự án văn phòng, khách sạn và công trình công cộng.

Sau nhiều năm sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, cô mua một căn hộ nhỏ khoảng 39m² gần nơi làm việc. Với kinh nghiệm nghề nghiệp, Xiao Qian tự lên phương án từ bố trí mặt bằng, lựa chọn vật liệu đến nội thất. Thành quả là một căn hộ có diện tích khiêm tốn nhưng hầu như không tạo cảm giác chật chội. Thay vì cố biến nhà nhỏ thành một không gian "đầy đủ mọi thứ", cô tập trung vào những nhu cầu thực tế của một người sống một mình.

Lối vào chỉ khoảng 1m² nhưng không bỏ phí centimet nào

Khu vực tiền sảnh có diện tích chỉ khoảng 1m², tuy nhiên vẫn đảm bảo đầy đủ chức năng cần thiết. Ngay bên phải cửa ra vào là hệ tủ lưu trữ treo tường giúp cất giày dép và những vật dụng thường xuyên sử dụng.

Phía dưới tủ được bố trí đèn cảm biến có nhiệt độ màu khoảng 4.000K. Khi chủ nhà mở cửa bước vào, đèn tự động sáng mà không cần tìm công tắc trong bóng tối. Đây là một chi tiết nhỏ nhưng đặc biệt hữu ích với căn hộ của người thường xuyên về nhà muộn.

Thay vì phá bỏ toàn bộ lớp gạch lát sàn cũ, Xiao Qian phủ trực tiếp vật liệu Mortex lên bề mặt. Loại vật liệu hoàn thiện này tạo bề mặt liền mạch, có khả năng chống nước và chống mài mòn tương đối tốt, đồng thời giúp giảm bớt khâu tháo dỡ trong quá trình cải tạo.

Phòng khách nhỏ nhưng tạo cảm giác ấm áp nhờ vật liệu tự nhiên

Bước vào không gian sinh hoạt chung, cảm giác đầu tiên không phải sự sang trọng mà là sự dễ chịu. Sàn gỗ, bề mặt tường mang hiệu ứng vải lanh và trần có kết cấu thô nhẹ tạo nên một tổng thể gần gũi, tự nhiên.

Điểm nhấn chính của phòng khách là bộ sofa da màu nâu hạt dẻ. Thay vì mua sofa sản xuất đại trà rồi cố tìm vị trí đặt phù hợp, Xiao Qian đo đạc căn hộ và tự thiết kế sofa theo đúng kích thước cần thiết, sau đó gửi bản vẽ cho đơn vị sản xuất. Cách làm này giúp món đồ lớn nhất trong phòng vừa vặn với mặt bằng mà không làm lối đi bị thu hẹp.

Bàn trà tròn cũng được lựa chọn theo tiêu chí thực dụng. Phần mép bàn hơi nhô cao giúp hạn chế nước hoặc cà phê chảy xuống sàn khi vô tình làm đổ. Xung quanh là những chiếc gối mang họa tiết thực vật, kết hợp cùng tranh nghệ thuật trên tường, tạo cảm giác căn phòng có cá tính nhưng không bị phô trương.

Không gian này cũng cho thấy quan điểm sống khá rõ của chủ nhà: nhà nhỏ không đồng nghĩa với việc phải loại bỏ tất cả những món đồ mang tính hưởng thụ. Cô vẫn giữ những vật dụng tạo cảm giác thư giãn như đồ trang trí, sách và hương thơm. Điều quan trọng là số lượng vừa đủ và mỗi món đều có vị trí riêng.

Bàn ăn kiêm bàn làm việc, một không gian phục vụ hai nhu cầu

Với diện tích 39m², việc dành riêng một phòng làm việc gần như không khả thi. Vì vậy, khu vực cạnh cửa sổ được Xiao Qian thiết kế để vừa làm phòng ăn, vừa trở thành góc làm việc hàng ngày.

Bàn ăn tiếp tục là một món đồ được đặt làm riêng. Thiết kế chân thanh mảnh giúp chiếc bàn trông nhẹ hơn về thị giác, tránh cảm giác nặng nề thường gặp ở những căn hộ nhỏ. Mặt bàn bằng thép không gỉ có ưu điểm bền, dễ vệ sinh và tạo hiệu ứng phản chiếu ánh sáng khá thú vị.

Vào những ngày trời đẹp, ánh sáng và màu trời hắt lên bề mặt kim loại khiến khu vực này trở nên sáng và thoáng hơn. Đây cũng là vị trí Xiao Qian có thể vừa ăn uống, vừa đọc sách hoặc làm việc mà vẫn nhìn được khung cảnh bên ngoài.

Sát tường là hệ tủ gỗ thấp với nhiều ngăn chứa. Bát đĩa, tài liệu, hộp lưu trữ, đồ trang trí và các vật dụng nhỏ đều có thể gom về một khu vực. Nhờ vậy, mặt bàn và lối đi luôn giữ được vẻ gọn gàng dù căn hộ không có nhiều diện tích lưu trữ.

Một chiếc ghế thiết kế cổ điển được sử dụng cho góc làm việc, giúp không gian bớt cảm giác giống văn phòng. Thay vào đó, khu vực này vẫn hòa vào tổng thể ấm áp của ngôi nhà.

Bếp thẳng một hàng, càng đơn giản càng dễ sử dụng

Nhà bếp được bố trí theo dạng một hàng dọc theo tường, phù hợp với căn hộ có chiều ngang hạn chế. Tủ bếp, mặt bàn và một phần tường tiếp tục sử dụng bề mặt hoàn thiện liền mạch, giúp giảm các đường ron và thuận tiện khi lau dầu mỡ.

Do chỉ sống một mình, Xiao Qian không chọn tủ lạnh dung tích quá lớn. Một chiếc tủ lạnh nhỏ đáp ứng đủ nhu cầu, phía trên được tận dụng làm kệ để đồ. Cách lựa chọn này cho thấy một nguyên tắc rất đáng tham khảo với nhà nhỏ: thiết bị nên được chọn theo số người sử dụng thực tế, thay vì luôn ưu tiên kích thước lớn với suy nghĩ "sau này có thể cần".

Đối diện khu bếp là một giá sách chứa đầy sách và những vật dụng cá nhân. Đây cũng là một trong những điểm khiến căn hộ dù tối giản nhưng không lạnh lẽo. Chủ nhà không cố giấu toàn bộ đồ đạc sau những cánh tủ kín; một số thứ được để lộ có chủ đích để tạo cảm giác căn nhà thực sự đang được sống trong đó.

Dùng cửa trượt để căn hộ 39m² không bị chia vụn

Một trong những giải pháp đáng chú ý nhất là hệ cửa trượt được sử dụng giữa phòng khách và phòng ngủ cũng như khu vực ăn uống với nhà bếp.

Trong căn hộ nhỏ, cửa mở quay có thể chiếm một khoảng diện tích đáng kể. Mỗi cánh cửa đều cần không gian để đóng mở và dễ ảnh hưởng đến cách bố trí đồ đạc. Cửa trượt giải quyết được vấn đề này, đồng thời giúp các khu vực có thể đóng lại khi cần riêng tư nhưng vẫn dễ dàng kết nối khi chủ nhà muốn mở rộng không gian.

Khi tất cả cửa trượt được mở, phòng ngủ, phòng khách, khu vực ăn uống và ban công gần như tạo thành một trục liên tục. Tầm nhìn kéo dài từ đầu này sang đầu kia khiến căn hộ có cảm giác rộng hơn diện tích thực tế.

Phòng ngủ tối giản nhưng không biến thành căn phòng trống

Phòng ngủ được thiết kế khá đơn giản với một chiếc giường rộng khoảng 1,5m. Thay vì bố trí quá nhiều tủ lớn bao quanh, quần áo sử dụng thường xuyên được treo trên giá đặt cạnh giường.

Cách làm này không phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là những người sở hữu nhiều quần áo, nhưng lại hợp với thói quen của chủ nhà. Khi sống một mình và kiểm soát được lượng đồ dùng, việc giảm bớt hệ tủ cố định giúp phòng ngủ thoáng hơn đáng kể.

Rèm trắng mỏng được sử dụng ở khu vực cửa ban công, vừa tạo sự riêng tư vừa giữ ánh sáng tự nhiên. Khi mở cửa trượt và kéo rèm sang hai bên, tầm nhìn xuyên qua phòng khách, phòng ăn tới ban công gần như không bị cản trở.

Ban công không rộng nhưng đủ để trồng một vài chậu cây, phơi quần áo và tạo khoảng thở cho căn hộ. Với một ngôi nhà 39m², vài mét vuông ngoài trời đôi khi có giá trị hơn một món nội thất đắt tiền.

Phòng tắm chia khu vực theo kiểu Nhật Bản

Khu vệ sinh được tổ chức theo cách thường gặp trong nhiều căn hộ Nhật Bản, với các chức năng được tách tương đối rõ. Khu đặt bồn cầu có không gian riêng và được bố trí thêm một bồn rửa nhỏ, giúp việc sử dụng và vệ sinh thuận tiện hơn.

Khu vực rửa mặt và phòng tắm kết nối với nơi thay đồ. Máy giặt, quần áo và các vật dụng sinh hoạt được bố trí tập trung tại đây thay vì phân tán ra nhiều khu vực trong nhà.

Diện tích phòng tắm không lớn, nhưng nhờ phân khu hợp lý và hạn chế đồ dùng thừa, không gian vẫn tạo cảm giác sạch sẽ và dễ sử dụng.

Nhà nhỏ đẹp không nằm ở việc mua thật nhiều đồ

Điểm đáng học hỏi trong căn hộ 39m² này không phải một món đồ nội thất cụ thể mà là cách chủ nhà hiểu rõ nhu cầu của mình. Sofa được làm đúng kích thước, bàn ăn kiêm bàn làm việc, cửa trượt thay cửa mở quay, tủ lạnh vừa đủ cho một người và hệ lưu trữ tập trung đều xuất phát từ thói quen sinh hoạt thực tế.

Nhiều căn hộ nhỏ trở nên chật chội không hẳn vì thiếu diện tích, mà bởi chủ nhà cố áp dụng tiêu chuẩn của một ngôi nhà lớn vào không gian nhỏ: sofa phải thật lớn, bàn ăn phải đủ sáu người, tủ lạnh phải dung tích lớn, tủ quần áo phải kín tường và mỗi chức năng phải có một khu vực riêng.

Căn hộ của Xiao Qian đi theo hướng ngược lại. Mỗi mét vuông đều được sử dụng, nhưng không gian vẫn có những khoảng trống cần thiết. Đồ đạc đủ dùng nhưng không bị tối giản đến mức thiếu sức sống. Chính sự cân bằng giữa công năng, sở thích và cảm xúc ấy giúp căn hộ 39m² trở thành một nơi ở nhỏ nhưng dễ chịu.

Với nhà có diện tích hạn chế, đôi khi bí quyết không phải tìm cách "nhét thêm" mà là biết thứ gì thực sự cần xuất hiện trong căn nhà. Khi lựa chọn đúng, 39m² vẫn có thể đủ cho một cuộc sống thoải mái, gọn gàng và đầy dấu ấn cá nhân.

Theo Benshe - Toutiao