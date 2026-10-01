Căn hộ cũ 37m² ở trung tâm thành phố: Chia đôi phòng khách làm thêm phòng ngủ, gia đình 3 người vẫn sống thoải mái

Với những căn hộ cũ diện tích dưới 40m², bài toán khó nhất thường không phải chọn phong cách nội thất nào, mà là làm sao đủ chỗ cho các thành viên cùng sinh hoạt mà không khiến ngôi nhà trở nên bí bách.

Căn hộ rộng 37m² của một gia đình 3 người tại Thượng Hải là một ví dụ khá thú vị.

Trước khi cải tạo, đây là một căn hộ cũ với cách chia phòng thiếu hợp lý, nhiều vách ngăn và tủ khiến không gian vốn nhỏ lại càng chật. Sau khi sắp xếp lại toàn bộ mặt bằng, gia chủ tạo được 2 phòng ngủ, giữ lại phòng khách, mở rộng cảm giác không gian cho bếp và bố trí thêm khu ăn uống đủ dùng.

Điều đáng học hỏi không nằm ở việc cố “nhồi” thật nhiều chức năng vào 37m², mà ở cách gia chủ chấp nhận thu nhỏ một số khu vực để ưu tiên nhu cầu thực tế của cả gia đình.

Đổi lại mặt bằng để căn hộ nhỏ bớt bí

Lối vào nhà là một hành lang tương đối hẹp. Bên trái là khu bếp, bên phải là phòng tắm, phía trong mới dẫn tới khu sinh hoạt chung và phòng ngủ.

Trước khi cải tạo, cách bố trí khiến không gian bị chia cắt khá mạnh. Một số khu vực có quá nhiều tủ treo, cửa ngăn và vách kín. Dù mục đích ban đầu là tăng chỗ chứa đồ và tạo sự riêng tư, chúng lại vô tình làm căn nhà tối và nhỏ hơn.

Sau cải tạo, gia chủ quyết định điều chỉnh lại vị trí các không gian sinh hoạt.

Phòng khách và phòng ngủ được sắp xếp lại, đồng thời diện tích phòng khách mới được chia thành hai phần. Một phần tiếp tục làm nơi sinh hoạt chung, phần còn lại trở thành phòng ngủ thứ hai cho trẻ.

Đây cũng là thay đổi quan trọng nhất của căn hộ.

Với gia đình 3 người, thay vì giữ một phòng khách rộng nhưng chỉ có một phòng ngủ, gia chủ ưu tiên tạo không gian riêng cho con. Phòng khách vì vậy nhỏ hơn đáng kể, nhưng đổi lại mỗi thành viên có khu vực nghỉ ngơi riêng.

Bếp bán mở giúp căn nhà 37m² trông rộng hơn

Ngay cửa ra vào, gia chủ bố trí một tủ giày rất hẹp nhằm tận dụng phần diện tích ít ỏi của hành lang.

Phần dưới tủ được dùng để đặt giày theo chiều đứng. Phía trên không làm hệ tủ kín mà sử dụng bảng đục lỗ, thuận tiện treo chìa khóa, mũ bảo hiểm và một số đồ dùng thường xuyên mang theo khi ra ngoài.

Cách bố trí này khá phù hợp với nhà nhỏ bởi đồ vật có vị trí rõ ràng nhưng không tạo thêm những khối tủ lớn ngay lối vào.

Thay đổi đáng chú ý hơn nằm ở gian bếp.

Căn bếp cũ vốn nằm gọn trong một góc và tương đối kín. Khi cải tạo, phần tường ngăn được tháo bỏ, thay bằng hệ cửa kính trượt.

Nhờ vậy, khi không nấu ăn, cửa có thể mở để bếp kết nối với khu ăn uống, giúp tầm nhìn trong nhà được kéo dài. Khi cần nấu các món nhiều dầu mỡ hoặc khói, cửa kính lại có thể đóng kín.

Đây là giải pháp khá thực tế với căn hộ nhỏ: có được cảm giác của bếp mở nhưng vẫn giải quyết phần nào vấn đề mùi thức ăn.

Gia chủ cũng tận dụng tủ bếp như một phần vách ngăn thay vì xây thêm tường. Với mỗi mét vuông đều đáng giá, một món nội thất vừa lưu trữ vừa phân chia không gian rõ ràng hiệu quả hơn một bức tường chỉ có một chức năng.

Ngay bên ngoài bếp là chiếc bàn vuông nhỏ dành cho 3 người.

Ngày thường, bàn đủ cho cả gia đình ăn uống. Khi có khách, gia chủ chỉ cần bổ sung ghế, không gian vẫn có thể phục vụ một nhóm nhỏ khoảng 5-6 người.

Phòng khách bị chia đôi nhưng vẫn đủ dùng

Nếu nhìn theo tiêu chuẩn của những căn nhà rộng, phòng khách này có thể bị xem là khá chật. Một sofa ba chỗ được đặt sát tường, tủ lạnh nằm ngay gần đó và khoảng trống trung tâm không nhiều.

Tuy nhiên, xét trên diện tích toàn căn hộ chỉ 37m², đây lại là một sự đánh đổi hợp lý.

Gia chủ không cố tạo một phòng khách lớn để tiếp khách đông người. Không gian này chủ yếu phục vụ nhu cầu của 3 thành viên: ngồi nghỉ, trò chuyện và xem TV.

Phần diện tích còn lại của phòng khách được ngăn thành phòng riêng cho trẻ.

Dù nhỏ, căn phòng vẫn có đủ giường ngủ và bàn học. Khoảng trống dưới gầm giường tiếp tục được tận dụng đặt hộp lưu trữ.

Điểm đáng nói là gia đình không cố nhồi thêm quá nhiều đồ nội thất. Khi diện tích phòng đã nhỏ, việc giữ số lượng đồ ở mức vừa đủ giúp căn phòng vẫn có khoảng thở.

Đây cũng là chi tiết khiến cách cải tạo này đáng tham khảo với những gia đình có con nhưng đang sống trong căn hộ một phòng ngủ.

Thay vì ngay lập tức đổi sang căn nhà lớn hơn, nếu mặt bằng phù hợp, việc thu nhỏ phòng khách để tạo phòng ngủ phụ đôi khi có thể giải quyết được nhu cầu trong một giai đoạn tương đối dài.

Phòng ngủ chính rộng rãi hơn tưởng tượng

So với những khu vực khác, phòng ngủ chính là không gian có cảm giác thoáng nhất trong căn hộ.

Giường đôi được đặt ở trung tâm, hai bên vẫn có chỗ bố trí bàn đầu giường. Một hệ tủ quần áo lớn đáp ứng nhu cầu lưu trữ của hai người lớn.

Đặc biệt, phòng ngủ kết nối trực tiếp với ban công.

Thay vì để ban công trở thành khu vực ít sử dụng, gia chủ biến nơi này thành không gian sinh hoạt thực tế với máy giặt, tủ và chỗ phơi đồ.

Máy giặt cùng một số hệ tủ được đưa vào các hốc hai bên, giúp phần giữa ban công vẫn tương đối gọn.

Nhờ kết nối trực tiếp với ban công, phòng ngủ cũng nhận được nhiều ánh sáng hơn, giảm cảm giác bí bách thường thấy ở những căn hộ diện tích nhỏ.

Đưa lavabo ra ngoài phòng tắm để 3 người dùng thuận tiện hơn

Phòng tắm cũng được xử lý theo hướng ưu tiên hiệu quả sinh hoạt.

Lavabo được đưa ra bên ngoài khu vệ sinh và tắm. Nhờ vậy, một người có thể đánh răng, rửa mặt trong khi người khác đang sử dụng phòng tắm phía trong.

Với nhà chỉ có một phòng vệ sinh nhưng có 3 thành viên, đặc biệt vào buổi sáng, cách phân chia này giúp giảm đáng kể tình trạng phải chờ nhau.

Bên trong, khu vệ sinh và khu tắm được bố trí sát nhau và ngăn bằng rèm để hạn chế nước bắn ra ngoài.

Diện tích không lớn nhưng phòng tắm có cửa sổ thông gió, đây là một lợi thế đáng kể. Ánh sáng và thông gió tự nhiên giúp không gian nhỏ bớt ẩm, đồng thời việc dọn dẹp cũng dễ dàng hơn.

Nhà nhỏ không nhất thiết phải cố làm mọi thứ thật nhỏ

Điểm thú vị nhất của căn hộ 37m² này không nằm ở món đồ nội thất đặc biệt nào.

Gia chủ đơn giản chỉ xác định rất rõ thứ gì quan trọng hơn.

Họ chấp nhận phòng khách nhỏ để có thêm một phòng ngủ. Họ mở bếp để không gian thoáng nhưng vẫn giữ cửa kính nhằm ngăn mùi. Họ tận dụng ban công làm khu giặt phơi thay vì cố biến nó thành một góc trang trí. Họ đưa lavabo ra ngoài phòng tắm để nhiều người có thể sử dụng các chức năng cùng lúc.

Không gian vì thế không quá cầu kỳ nhưng vận hành khá hợp lý.

Với căn hộ nhỏ, đôi khi cách thiết kế hiệu quả nhất không phải cố khiến căn nhà trông giống một căn hộ lớn thu nhỏ, mà là sắp xếp lại thứ tự ưu tiên.

37m² chắc chắn không rộng. Nhưng khi từng khu vực được tính toán dựa trên nhu cầu thật của người sống trong đó, một gia đình 3 người vẫn có thể sở hữu 2 phòng ngủ, một phòng khách đủ dùng và những khoảng sinh hoạt tương đối thoải mái.

Và có lẽ đây cũng là điều đáng tham khảo nhất từ căn hộ nhỏ này: diện tích có thể khó thay đổi, nhưng cách sử dụng diện tích thì hoàn toàn có thể.