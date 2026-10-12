Căn hộ 28m² vẫn có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách: Nhìn cách cô gái xử lý nhà dài và hẹp mới thấy từng mét vuông đều có giá trị

Nhắc tới một căn hộ rộng vỏn vẹn 28m², phần lớn mọi người sẽ hình dung đến kiểu studio chỉ đủ đặt một chiếc giường, góc bếp nhỏ và phòng tắm. Nếu mặt bằng còn dài và hẹp thì bài toán bố trí lại càng khó hơn: thiếu ánh sáng, giao thông trong nhà bất tiện và rất dễ rơi vào cảnh đồ đạc chất kín hai bên tường.

Thế nhưng căn hộ của một cô gái trẻ sống tại quận Baoshan, Thượng Hải lại cho thấy diện tích nhỏ chưa chắc đồng nghĩa với việc phải hy sinh quá nhiều công năng.

Sau khi cải tạo, căn hộ 28m² được bố trí thành 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, bếp, phòng tắm cùng hệ thống lưu trữ tương đối đầy đủ. Điểm đáng chú ý không nằm ở việc cố nhồi thật nhiều đồ vào nhà, mà là cách chủ nhân liên kết các khu vực, sử dụng nội thất đa chức năng và dành khoảng trống vừa đủ để ngôi nhà vẫn có cảm giác thoáng.

Nhà dài và hẹp nhưng không chia phòng theo cách thông thường

Khó khăn lớn nhất của căn hộ nằm ở hình dạng mặt bằng.

Không gian kéo dài theo chiều sâu, chiều ngang hạn chế. Với kiểu nhà này, nếu dựng quá nhiều vách ngăn kín, khu vực phía trong rất dễ thiếu ánh sáng và trở nên bí bách.

Sau cải tạo, khu vực gần cửa ra vào được dành cho bếp, phòng tắm và hệ tủ lưu trữ. Phần giữa là phòng khách nhỏ, còn không gian phía trong cùng được chia thành hai phòng ngủ.

Cách phân chia này giúp các khu vực sinh hoạt chính nối tiếp nhau theo chiều dài căn nhà, hạn chế hành lang thừa – một chi tiết cực kỳ quan trọng với những căn hộ dưới 30m².

Thay vì dành vài mét vuông chỉ để đi lại, gần như toàn bộ diện tích đều có một chức năng rõ ràng.

Lối vào nhỏ nhưng có đủ chỗ để giày dép, áo khoác

Ngay sau cửa chính là một khoảng chuyển tiếp nhỏ.

Chủ nhà sử dụng vật liệu lát sàn khác với khu vực bên trong để tạo ranh giới thị giác. Nhờ vậy, dù không dựng thêm vách, người bước vào vẫn cảm nhận được đây là một khu vực riêng biệt.

Một hệ tủ được đặt sát tường, chia thành nhiều ngăn để cất giày dép, áo khoác, mũ và những món đồ thường dùng khi ra khỏi nhà.

Đây là một chi tiết nhỏ nhưng rất đáng học ở nhà diện tích hạn chế. Nếu không có khu vực cất đồ ngay cửa, giày dép, túi xách và quần áo rất dễ tràn sang phòng khách, khiến căn nhà vốn nhỏ càng nhanh trở nên lộn xộn.

Phần cửa chuyển tiếp được xử lý bằng đường cong thay vì những góc vuông cứng nhắc. Chi tiết này vừa làm không gian mềm mại hơn, vừa giúp lối đi có cảm giác rộng hơn về mặt thị giác.

Bếp chữ L tận dụng toàn bộ phần tường sát cửa sổ

Bếp nằm ngay cạnh lối vào và được bố trí theo hình chữ L.

Một điểm thuận lợi của căn hộ là có cửa sổ ở khu vực bếp, nhờ đó ánh sáng và khả năng thông gió tốt hơn nhiều so với những căn hộ nhỏ có bếp hoàn toàn kín.

Bồn rửa và khu vực nấu nướng được bố trí gần cửa sổ. Tủ lạnh nằm giữa hai khu vực, đồng thời đóng vai trò như một điểm chuyển tiếp tới hệ tủ phía ngoài.

Ở đầu còn lại, chủ nhà tạo thêm một khu vực giống quầy đồ uống nhỏ. Máy pha cà phê, lò nướng mini, máy lọc nước và những thiết bị thường dùng được đặt tập trung tại đây.

Thay vì để thiết bị gia dụng rải rác trên mặt bếp, cách gom chúng về một khu vực giúp phần bếp nấu chính gọn hơn và dễ vệ sinh.

Tủ trên, tủ dưới cùng các khoang chứa đồ được thiết kế liền mạch, nhờ đó căn bếp nhỏ vẫn có khá nhiều không gian lưu trữ.

Phòng khách bé đến mức chỉ vừa sofa 2 chỗ nhưng không hề thừa đồ

Phòng khách nằm ở giữa căn hộ.

Không gian này không lớn. Sau khi dành diện tích cho hai phòng ngủ phía trong, chiều ngang phòng khách chỉ còn đủ đặt một chiếc sofa nhỏ.

Chủ nhà vì thế không dùng bộ sofa lớn hay bàn trà cố định như cách bố trí truyền thống.

Thay vào đó là sofa hai chỗ có thể mở thành giường khi cần. Bình thường đây là chỗ ngồi xem TV, nghỉ ngơi; khi có người thân hoặc bạn bè ở lại, sofa có thể trở thành một chỗ ngủ tạm.

Bàn trà cũng được bỏ.

Một chiếc bàn nhỏ có thể di chuyển và thay đổi công năng được sử dụng thay thế. Khi ăn uống, làm việc hoặc uống cà phê, bàn được kéo ra; khi không cần, nó có thể dịch chuyển sang bên để trả lại khoảng trống cho phòng khách.

Chính việc loại bỏ những món nội thất “mặc định phải có” này giúp căn phòng tránh cảm giác chật.

Ở phía thiếu ánh sáng tự nhiên, chủ nhà bổ sung đèn tường và một vài kệ mở. Thay vì tiếp tục đóng tủ kín từ sàn tới trần, một phần tường được để thoáng.

Đây cũng là điểm khá thông minh.

Trong nhà nhỏ, tăng không gian lưu trữ là cần thiết, nhưng nếu bức tường nào cũng phủ kín tủ, người ở rất dễ có cảm giác bị bao vây bởi đồ đạc.

Một hệ tủ chạy xuyên suốt giúp nhà nhỏ bớt rối

Điểm dễ nhận thấy trong căn hộ là phần lớn hệ tủ đều có cùng phong cách và được kết nối với nhau.

Từ tủ bếp, tủ giày ở lối vào, khu vực đặt tủ lạnh, tủ đồ uống cho tới tủ TV trong phòng khách, tất cả tạo thành một chuỗi lưu trữ chạy dọc theo một phía căn nhà.

Nhờ vậy, thay vì xuất hiện hàng loạt chiếc tủ độc lập với kích thước, màu sắc khác nhau, hệ lưu trữ trở thành một phần của kiến trúc.

Đây là một mẹo đặc biệt hữu ích với nhà dài và hẹp: tập trung đồ đạc về một phía, hạn chế để cả hai bên lối đi đều có tủ lớn.

Khi mặt sàn liên tục và tầm nhìn ít bị cắt vụn, căn hộ trông rộng hơn diện tích thực.

Phần đáng chú ý nhất: 28m² nhưng chia được thành 2 phòng ngủ

Khu vực phía trong vốn là một không gian tương đối mở.

Sau cải tạo, chủ nhà chia phần này thành hai phòng ngủ với kích thước khác nhau bằng hệ tủ và cửa, thay vì dựng quá nhiều vách đặc.

Một phòng được sử dụng như phòng ngủ chính.

Thay vì mua giường thông thường, khu vực sát cửa sổ được nâng thành một bệ ngủ kiểu tatami. Bề mặt này đủ rộng để đặt nệm đôi, trong khi phần phía dưới có thể tận dụng làm nơi chứa đồ.

Bên cạnh giường là bàn làm việc và tủ quần áo âm tường. TV được treo trực tiếp lên tường cuối giường để không phải dành thêm diện tích cho kệ TV.

Như vậy, trong một phòng ngủ rất nhỏ vẫn có đủ bốn chức năng: ngủ, làm việc, lưu trữ và giải trí.

Phòng ngủ thứ hai đơn giản hơn nhiều, gần như chỉ đủ chỗ cho giường.

Các vị trí sát tường và quanh cửa được tận dụng để làm thêm tủ. Giường được đẩy về phía cửa sổ nhằm giải phóng lối đi.

Hai khu vực ngủ đều sử dụng rèm voan để tạo sự riêng tư nhưng không cản hoàn toàn ánh sáng.

Phòng ngủ thứ hai hiện chưa phải không gian sử dụng thường xuyên, nhưng theo chia sẻ của chủ nhà, cách bố trí này cũng nhằm chuẩn bị cho nhu cầu gia đình trong tương lai.

Điều đáng học ở căn hộ này không phải là “nhồi” được bao nhiêu phòng

Nếu chỉ nhìn vào con số, việc biến 28m² thành căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách nghe có vẻ giống một cuộc thi tận dụng diện tích.

Nhưng điểm đáng chú ý hơn là chủ nhà biết mình cần gì và sẵn sàng bỏ những thứ không thực sự cần thiết.

Phòng khách không có bàn trà lớn. Sofa nhỏ nhưng có thể biến thành giường. Giường ngủ được kết hợp với bục lưu trữ. TV treo tường. Các hệ tủ được gom về một phía thay vì đặt rải rác. Những khoảng tường có thể đóng tủ vẫn được chủ động để trống ở một số vị trí.

Nhờ vậy, căn hộ có nhiều chức năng nhưng không tạo cảm giác mọi centimet đều bị ép phải chứa đồ.

Tất nhiên, 28m² vẫn là 28m². Hai phòng ngủ trong diện tích này chắc chắn không thể rộng rãi như một căn hộ thông thường và cũng không phù hợp với mọi gia đình.

Nhưng căn nhà cho thấy một nguyên tắc rất đáng tham khảo khi cải tạo nhà nhỏ: đừng bắt đầu bằng câu hỏi “làm sao nhét thêm đồ vào đây”, mà hãy bắt đầu bằng câu hỏi “mình thực sự cần những không gian nào”.

Khi công năng được xác định đúng, nội thất càng đơn giản và linh hoạt, những căn nhà nhỏ đôi khi lại dễ sống hơn rất nhiều so với tưởng tượng.