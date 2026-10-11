Căn hộ thuê cũ kỹ “lột xác” sau vài thay đổi không cần đập sửa: Nhìn xong mới hiểu vì sao nhà thuê vẫn có thể rất sang

“Ngôi nhà có thể thuộc về người khác, nhưng cuộc sống là của mình” - đó cũng là tinh thần xuyên suốt trong cách blogger @Bluememo cải tạo căn hộ thuê của mình.

Thay vì chấp nhận một không gian tạm bợ chỉ vì “không phải nhà mình”, cô dành thời gian dọn dẹp, che bớt những khuyết điểm, tổ chức lại đồ đạc và bổ sung những món trang trí vừa đủ. Điểm đáng chú ý là phần lớn các thay đổi đều có thể tháo ra khi chuyển nhà, hạn chế can thiệp vào hiện trạng căn hộ.

Theo chia sẻ của cô, toàn bộ quá trình có thể gói gọn trong 4 bước.

1. Dọn sạch trước khi nghĩ đến chuyện trang trí

Sai lầm nhiều người mắc phải khi muốn làm đẹp nhà thuê là vội mua thảm, rèm, đèn hay đồ trang trí ngay từ đầu. Nhưng với Bluememo, việc đầu tiên luôn là vệ sinh thật kỹ.

Cô làm sạch gần như toàn bộ căn hộ, từ trần, tường, sàn cho đến cửa sổ, khung cửa, chân tường và các bề mặt tủ.

Đặc biệt ở khu vực bếp, những chi tiết dễ bị bỏ qua như ron gạch, góc tường, máy hút mùi, bồn rửa và các lớp keo dán cũ đều được xử lý trước.

Các miếng decal cũ, lớp keo bị đen hay những phụ kiện đã xuống cấp được tháo bỏ. Những vết bẩn có thể lau được thì làm sạch hoàn toàn; phần nào quá cũ hoặc khó xử lý mới tính đến phương án che phủ.

Chẳng hạn, mặt tủ hoặc mặt bàn bếp không còn đẹp có thể dùng decal để cải thiện. Một số mảng tường gạch xuống màu có thể che bằng vật liệu dán tháo được.

Cách làm này có một ưu điểm lớn: khi chuyển nhà, người thuê có thể tháo bỏ để trả lại hiện trạng ban đầu.

Sau khi hoàn thiện, Bluememo vẫn duy trì thói quen phủi bụi và lau nhà thường xuyên. Với cô, một căn nhà sạch đã tạo ra hơn một nửa cảm giác “đắt tiền”, ngay cả khi nội thất thực tế không hề mới.

2. Không sửa được thì che khéo

Nhà thuê thường có những nhược điểm khó giải quyết triệt để: tường ố vàng, sàn cũ, màu gỗ lỗi thời hoặc cửa sổ thiếu thẩm mỹ. Thay vì sửa chữa lớn, Bluememo chọn cách “che nhưng không giấu”.

Cô sử dụng rèm cửa, thảm, tranh treo, ánh sáng, cây xanh và những món đồ nhỏ để trung hòa các chi tiết cũ kỹ.

Phòng ngủ là ví dụ rõ nhất.

Trước khi cải tạo, không gian khá đơn điệu, màu sắc cũ và thiếu cảm giác ấm áp. Sau khi vệ sinh kỹ máy điều hòa, tường, sàn và cửa sổ, cô bắt đầu thêm từng lớp mềm mại hơn.

Những mảng tường có khuyết điểm được che bằng tranh hoặc xử lý cục bộ. Sàn được trải thêm thảm. Cửa sổ có thêm rèm voan mỏng kết hợp rèm dày hai lớp.

Giường ngủ được bổ sung đệm đầu giường, nệm mới, gối tựa và đèn ngủ ánh sáng dịu.

Không có chi tiết nào quá cầu kỳ, nhưng khi đặt cạnh nhau, toàn bộ căn phòng trở nên ấm áp và có cảm giác “được chăm sóc”.

Điều quan trọng hơn là phần lớn những món đồ này đều có thể mang theo sang căn nhà tiếp theo.

Đây cũng là nguyên tắc khá thực tế với người ở thuê: thay vì bỏ nhiều tiền sửa những thứ thuộc về căn nhà, hãy ưu tiên mua những món thuộc về chính mình.

3. Muốn nhà đẹp, trước hết phải bớt đồ

Một căn hộ cũ sẽ càng dễ lộ khuyết điểm nếu chứa quá nhiều đồ đạc. Vì vậy, sau khi dọn sạch, Bluememo tiến hành phân loại những vật dụng không còn sử dụng.

Tất nhiên, với đồ đạc có sẵn của chủ nhà, cô luôn trao đổi trước thay vì tự ý bỏ đi.

Sau đó, tủ và kệ được chia thành từng khu vực lưu trữ riêng. Đồ dùng nhỏ được cất gọn theo nhóm, sử dụng xong trả về đúng vị trí.

Ngược lại, những món có tính thẩm mỹ như sách, lọ hoa, đèn nhỏ hay đồ trang trí được phép xuất hiện bên ngoài như một phần của không gian.

Cách làm này giúp căn nhà vẫn có cảm giác sống động mà không trở nên lộn xộn.

Đây cũng là điểm rất đáng tham khảo: không phải cứ giấu hết đồ đi thì nhà mới đẹp. Quan trọng hơn là phải phân biệt được món nào cần cất và món nào có thể trở thành một phần của trang trí.

4. Trang trí chậm, đừng thấy đẹp là mua

Sau khi dọn dẹp và tổ chức lại không gian, Bluememo mới bắt đầu bước cuối cùng: mua đồ trang trí. Cô không khuyến khích việc thấy một món đồ đẹp trên mạng rồi lập tức đặt hàng.

Theo kinh nghiệm của cô, một món đồ đẹp riêng lẻ chưa chắc đã đẹp khi đặt trong chính căn nhà của mình. Thay vào đó, cô thường tham khảo ảnh của những căn phòng có phong cách tương tự, sau đó xác định những yếu tố mình thực sự thích: kiểu đèn, chất liệu vải, cây xanh, hoa, màu gỗ hay kiểu rèm.

Khi đã tìm được món ưng ý, cô vẫn tiếp tục tìm các sản phẩm tương tự và so sánh thêm trước khi mua. Cách này giúp hạn chế tình trạng mua theo cảm xúc rồi phát hiện món đồ không hợp với không gian. Dù vậy, Bluememo cũng thừa nhận chi phí cải tạo căn hộ của cô không hẳn thấp.

Do không quá giỏi DIY, phần lớn vật dụng cô sử dụng là đồ hoàn thiện sẵn hoặc đặt mua trực tuyến. Khi cộng lại, tổng chi phí vẫn là một con số đáng kể.

Nếu khéo tay hơn, người ở thuê hoàn toàn có thể tận dụng đồ cũ, săn đồ second-hand hoặc tự làm một số phụ kiện để giảm chi phí.

Nhà thuê không đồng nghĩa với sống tạm

Điều khiến căn hộ của Bluememo được nhiều người chú ý có lẽ không chỉ nằm ở việc “trước và sau” khác nhau đến mức nào.

Điểm đáng giá hơn là cách cô nhìn nhận về không gian sống.

Ở nhà thuê không có nghĩa mọi thứ phải tạm bợ. Nhưng cũng không cần bỏ quá nhiều tiền để biến căn nhà của người khác thành một dự án cải tạo lớn.

Có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ: dọn sạch căn bếp, thay một tấm rèm, bỏ bớt vài món đồ không dùng, sắp lại góc ngủ hay thêm một chiếc đèn có ánh sáng dễ chịu hơn.

Một căn nhà đẹp đôi khi không bắt đầu bằng tiền, mà bắt đầu từ việc người sống trong đó có thực sự quan tâm đến từng mét vuông quanh mình hay không.

Và với người đang thuê nhà, nguyên tắc đáng nhớ nhất có lẽ là: đầu tư nhiều hơn vào những thứ có thể mang theo, ít hơn vào những thứ phải để lại.