Căn hộ cũ chỉ 49m² nhưng bước vào ai cũng bất ngờ: Không thừa nổi 10cm mà vẫn đủ phòng cho cả gia đình

Một cặp vợ chồng ở Bắc Kinh đã mua lại căn hộ cũ rộng chỉ 49m² và cải tạo theo hướng tận dụng tối đa diện tích. Điều đáng chú ý là căn nhà không chạy theo những chi tiết trang trí cầu kỳ mà tập trung giải quyết hàng loạt vấn đề thường gặp ở căn hộ nhỏ: thiếu chỗ lưu trữ, phòng khách chật, bếp bí, lối vào bất tiện và các khu chức năng dễ chồng chéo lên nhau.

Sau cải tạo, gần như từng khoảng tường, góc hành lang hay phần diện tích tưởng như bỏ đi đều được tính toán để đảm nhiệm một chức năng cụ thể. Nhờ vậy, 49m² vẫn có đủ không gian cho phòng ngủ chính, phòng trẻ em, khu bếp – ăn, phòng khách kiêm phòng làm việc cùng hệ thống lưu trữ tương đối lớn.

Vách ngăn 1m ở lối vào giải quyết cùng lúc nhiều vấn đề

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất nằm ngay tại cửa ra vào. Căn hộ ban đầu có nhược điểm là từ cửa chính có thể nhìn thẳng về phía nhà vệ sinh, vừa thiếu riêng tư vừa khiến không gian có cảm giác lộn xộn.

Gia chủ xử lý bằng cách bổ sung một vách ngăn rộng khoảng 1m. Tuy diện tích không lớn, khu vực này lại được tích hợp tủ giày cao sát trần, móc treo áo khoác và ghế thay giày có thể gấp gọn. Khi bước vào nhà, túi xách, áo khoác và giày dép đều có vị trí riêng thay vì bị đặt tạm trên ghế hoặc dưới sàn.

Phía sau vách ngăn là khu vực rửa tay, giúp việc vệ sinh sau khi từ bên ngoài trở về thuận tiện hơn. Ngay khoảng trống nhỏ chỉ khoảng 10cm bên cạnh cũng được biến thành ngăn lưu trữ cho khăn giấy, chai lọ hoặc một số vật dụng thường xuyên sử dụng.

Đây là cách xử lý đáng tham khảo với những căn hộ nhỏ: thay vì dành riêng diện tích cho một món nội thất, mỗi khu vực được thiết kế để đảm nhiệm nhiều công năng cùng lúc.

Phá tường ngăn, biến căn bếp nhỏ thành không gian bếp – ăn hình chữ L

Khu bếp cũ vốn khá chật do bị giới hạn bởi tường ngăn. Khi cải tạo, bức tường này được tháo bỏ để kết nối không gian bếp với khu ăn uống, từ đó tạo thành bố cục hình chữ L thông thoáng hơn.

Hệ tủ bếp màu gỗ sáng dài khoảng 4,1m cung cấp lượng lưu trữ khá lớn cho nồi, chảo, bát đĩa, thực phẩm khô và các thiết bị nhà bếp. Phần gạch ốp tường màu xanh đậm tạo điểm nhấn, giúp căn bếp bớt đơn điệu dù tổng thể vẫn sử dụng những gam màu sáng.

Bàn ăn được đặt ngay cạnh khu nấu nướng. Cách bố trí này rút ngắn quãng đường di chuyển khi chuẩn bị và dọn bữa. Sau khi nấu xong, người đứng bếp chỉ cần xoay người là có thể đặt món ăn lên bàn.

Với những gia đình thường xuyên cùng nhau nấu nướng, làm bánh hoặc chuẩn bị bữa ăn, khoảng bàn này đồng thời trở thành mặt bàn thao tác bổ sung. Đây cũng là giải pháp phù hợp hơn so với việc cố giữ một gian bếp tách biệt nhưng quá chật.

Phía sau bàn ăn, một giá đựng sách và tạp chí được treo trực tiếp lên tường. Thay vì đặt thêm tủ đứng chiếm diện tích sàn, phần tường trống được tận dụng làm nơi lưu trữ.

Phòng khách chỉ 5m² nhưng không cố nhồi nhét tivi và đồ trang trí

Phòng khách của căn hộ chỉ rộng khoảng 5m². Thay vì bố trí theo công thức quen thuộc gồm sofa lớn, bàn trà, kệ tivi và tường trang trí, gia chủ mạnh dạn bỏ gần như toàn bộ những món đồ này.

Không gian chỉ giữ lại một sofa giường màu xanh, giá sách và bàn làm việc. Khi gia đình sinh hoạt hàng ngày, đây là phòng đọc sách hoặc nơi làm việc. Khi có người thân đến chơi, sofa có thể mở thành giường ngủ tạm.

Phòng khách được ngăn với phòng ngủ chính bằng vách kính để ánh sáng có thể xuyên qua giữa hai khu vực. Khi cần riêng tư, rèm được kéo lại.

Đây là một trong những điểm đáng chú ý nhất trong cách cải tạo căn hộ nhỏ. Thay vì cố tạo cảm giác “phòng khách rộng” bằng những món đồ cồng kềnh, gia chủ ưu tiên công năng thực tế. Một căn phòng nhỏ được sử dụng cho nhiều mục đích sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc dành phần lớn diện tích chỉ để đặt một bộ sofa và tivi ít sử dụng.

Phòng ngủ chính đưa phần lớn khả năng lưu trữ xuống dưới giường

Trong phòng ngủ chính, giường dạng tatami được thiết kế với hệ ngăn chứa đồ phía dưới. Phần hành lang cạnh giường cũng bố trí thêm các ngăn kéo để đựng quần áo nhỏ, đồ dùng theo mùa hoặc vật dụng ít sử dụng.

Cách làm này giúp giải quyết một trong những vấn đề phổ biến nhất của căn hộ nhỏ: không đủ diện tích đặt nhiều tủ.

Đầu giường sử dụng tấm ốp tạo cảm giác ấm áp, đi kèm giá sách bằng acrylic và đèn đọc sách có thể điều chỉnh. Tủ quần áo cùng bàn trang điểm màu trắng được thiết kế âm vào hệ tủ, nhờ đó tổng thể phòng ngủ vẫn gọn gàng dù có khá nhiều chức năng.

Thay vì mua từng món đồ nội thất rời rồi tìm chỗ đặt, toàn bộ hệ thống được thiết kế theo kích thước thực tế của căn phòng. Đây cũng là yếu tố giúp căn hộ nhỏ giảm đáng kể những khoảng trống khó sử dụng.

Ban công nhỏ nhưng vẫn đủ khu giặt – sấy và phơi quần áo

Ban công được tận dụng làm khu giặt là. Máy giặt và máy sấy được xếp gọn trong cùng một hệ tủ, kết nối với phần bệ cửa sổ để tạo mặt phẳng sử dụng liên tục.

Bên cạnh đó có vị trí riêng cho giỏ quần áo bẩn. Giá phơi được thiết kế dạng gấp, khi không sử dụng có thể thu gọn để giải phóng không gian.

Trong những căn hộ diện tích khiêm tốn, ban công thường rất dễ trở thành nơi chất đồ. Việc quy hoạch ngay từ đầu thành khu giặt – phơi riêng giúp hạn chế tình trạng đồ dùng tích tụ dần theo thời gian.

Phòng trẻ em 10m² vẫn bố trí đủ giường, bàn học, đàn piano và tủ quần áo

Phòng trẻ em là khu vực cho thấy rõ nhất hiệu quả của cách thiết kế theo chiều cao và tận dụng tường.

Trong diện tích khoảng 10m², căn phòng vẫn bố trí được giường rộng khoảng 1,2m, bàn học, đàn piano, giá sách và tủ quần áo. Các món đồ được sắp xếp sát tường, ưu tiên những hệ tủ có kích thước phù hợp thay vì sử dụng nội thất quá lớn.

Nhờ đó, khoảng giữa phòng vẫn giữ được không gian di chuyển tương đối thoải mái. Trẻ có thể học bài, đọc sách, luyện đàn và cất giữ quần áo trong cùng một căn phòng mà không tạo cảm giác bị đồ đạc bao vây.

Đây cũng là điểm khác biệt lớn so với nhiều phòng trẻ em nhỏ nhưng chọn giường hoặc tủ kích thước lớn ngay từ đầu, khiến gần một nửa diện tích phòng bị chiếm dụng.

Căn hộ nhỏ không cần nhiều đồ, mà cần từng món đồ đúng chỗ

Điểm đáng học hỏi trong căn hộ 49m² này không nằm ở việc sử dụng những vật liệu đắt tiền hay tạo ra một không gian giống nhà mẫu. Yếu tố quan trọng hơn là mỗi chi tiết đều xuất phát từ một nhu cầu thực tế.

Một khoảng hẹp 10cm được biến thành ngăn chứa đồ. Bếp hình chữ L tăng mặt bàn và diện tích lưu trữ. Sofa phòng khách có thể chuyển thành giường. Giường phòng ngủ trở thành kho chứa đồ. Vách kính vừa phân chia không gian vừa không ngăn ánh sáng.

Những giải pháp này đều hướng tới cùng một mục tiêu: giảm diện tích bị bỏ phí và để mỗi khu vực có thể đảm nhiệm nhiều hơn một chức năng.

Với căn hộ nhỏ, điều cần tránh nhất có lẽ là cố sao chép cách bố trí của những căn nhà diện tích lớn. Một bộ sofa lớn, bàn trà rộng hay tủ trang trí đồ sộ có thể đẹp trong phòng khách 30m² nhưng lại trở thành gánh nặng trong căn hộ chỉ vài chục mét vuông.

Ngược lại, nếu ưu tiên nhu cầu sinh hoạt thực tế, thiết kế theo kích thước căn nhà và khai thác tốt chiều cao, khoảng tường cũng như những góc nhỏ, diện tích sử dụng có thể được cải thiện đáng kể.

Căn hộ 49m² ở Bắc Kinh là một ví dụ cho thấy nhà nhỏ chưa chắc đồng nghĩa với chật chội. Quan trọng không phải căn nhà có bao nhiêu mét vuông, mà là có bao nhiêu mét vuông thực sự được sử dụng hiệu quả.