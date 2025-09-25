Cắn 1 quả táo nguyên mỗi ngày, 3 tháng bé gái khỏi hẳn bệnh

Một thông tin bất ngờ từ Đài Loan (Trung Quốc) khiến nhiều phụ huynh giật mình rằng trẻ nhỏ nếu ăn quá nhiều thực phẩm tinh chế, mềm nhuyễn không chỉ dễ sâu răng mà còn có nguy cơ mặt bị lệch, thậm chí ngủ ngáy. Nha sĩ Triệu Triết Dương khẳng định, việc ăn sai loại thức ăn mới chính là “thủ phạm” chứ không phải do cách chải răng.

Ông dẫn chứng, trong nha khoa chuyên về bệnh lý nha chu, thậm chí kem đánh răng còn bị cấm sử dụng. Lý do là các chất tạo ngọt và hương liệu trong kem đánh răng khiến miệng thơm tho tức thì, tạo cảm giác đã sạch mà thực chất lại làm giảm động lực và hiệu quả chải răng. Theo ông, tốt nhất chỉ cần dùng nước sạch để chải răng, qua đó xây dựng lại thói quen chăm sóc răng miệng đúng đắn.

Bác sĩ Triệu cho rằng, từ xa xưa con người vốn ít cần đánh răng, bởi tổ tiên chúng ta ăn toàn thực phẩm dạng khối, cứng, cần nhai nhiều. Chính động tác “nhai thật sự” đã giúp răng tự làm sạch và sắp xếp ngay ngắn. Vì thế, ông khuyến cáo phụ huynh nên cho trẻ ăn nhiều thực phẩm dạng nguyên khối như táo, ổi… để kích hoạt “chu trình nhai”. Quá trình này giúp lưỡi, má và răng cùng tham gia làm sạch tự nhiên, giảm hẳn nguy cơ sâu răng hay phải niềng răng.

Thực tế, ăn quá nhiều đồ tinh chế, mềm nhuyễn lại gây ra nhiều hệ lụy như xương hàm phát triển không đầy đủ, mặt lệch, dễ ngạt mũi, ngáy khi ngủ, răng mọc lộn xộn. Bác sĩ Triệu chia sẻ một trường hợp điển hình là bé gái này bị ngáy và mặt lệch, chỉ cần mỗi ngày cắn và nhai một quả táo nguyên vẹn, sau 3 tháng, tình trạng ngáy biến mất, khuôn mặt trở nên cân đối hơn, số lượng sâu răng cũng giảm rõ rệt.

Không chỉ trẻ nhỏ, ngay cả người lớn cũng cần điều chỉnh thói quen chăm sóc răng. Bác sĩ khuyến nghị nên dùng bàn chải đầu nhỏ, thậm chí là bàn chải dành cho trẻ em, bởi dễ len sâu vào kẽ răng. Khi chải, chỉ cần tưởng tượng “đang chải nhẹ trên da mặt” để tránh làm tổn thương nướu. Quy tắc đúng là chải tại chỗ, hai răng một lần, chải khoảng 20 nhịp. Với những vùng khó tiếp cận, cần thêm bàn chải một chùm lông bàn chải hoặc kết hợp sử dụng chỉ nha khoa để phòng bệnh nha chu hiệu quả.

Nguồn và ảnh: HK01