Hành trình niềng răng là một khoản đầu tư lớn cho nụ cười mơ ước, nhưng kết quả cuối cùng lại phụ thuộc rất nhiều vào cách bạn chăm sóc răng miệng trong suốt quá trình này.

Niềng răng – Đầu tư cho nụ cười, đừng quên chăm sóc

Nhiều người lầm tưởng chỉ cần đến tái khám định kỳ là đủ, mà không biết rằng việc vệ sinh răng miệng không đúng cách có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng, đe dọa không chỉ sức khỏe răng miệng mà còn cả kết quả niềng.

Nếu không được chăm sóc kỹ lưỡng, thức ăn thừa sẽ mắc kẹt vào mắc cài và dây cung, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Từ đó, các vấn đề như sâu răng, viêm nướu, chảy máu chân răng và hôi miệng sẽ xuất hiện, khiến quá trình niềng trở nên khó khăn hơn. Thậm chí, việc mắc cài bị bung do ăn uống sai cách cũng có thể ảnh hưởng đến phác đồ điều trị và kéo dài thời gian niềng.

Chuyên gia chỉ ra các bước chăm sóc răng miệng đúng cách

Để tránh những sai lầm trên, việc nắm rõ các bước chăm sóc răng miệng đúng cách là vô cùng quan trọng. Khi bước vào hành trình niềng răng, việc chăm sóc răng miệng đúng cách không chỉ giúp hạn chế các bệnh lý răng miệng mà còn đảm bảo hiệu quả chỉnh nha tối ưu.

Tại Khoa Răng Hàm Mặt Hồng Ngọc, mỗi khách hàng đều được bác sĩ hướng dẫn cách chăm sóc răng miệng chi tiết khi niềng răng bước vệ sinh răng miệng phù hợp với tình trạng cá nhân, bao gồm: Sử dụng bàn chải chuyên dụng cho người niềng, bàn chải kẽ, chỉ nha khoa, máy tăm nước, và hướng dẫn chải răng đúng cách để làm sạch kỹ các vị trí quanh mắc cài và dây cung.

Hành trình chăm sóc răng miệng khi niềng đòi hỏi sự hỗ trợ của những "trợ thủ" đặc biệt. Bạn cần chuẩn bị một bộ dụng cụ đầy đủ để làm sạch răng một cách hiệu quả nhất:

Bàn chải chuyên dụng: Ưu tiên bàn chải lông mềm, đầu nhỏ để dễ dàng len lỏi vào các vị trí khó. Bàn chải kẽ (có hình dáng như cây thông nhỏ) là "vũ khí" đắc lực để làm sạch dưới dây cung và giữa các mắc cài.

Chỉ nha khoa và dụng cụ hỗ trợ: Bạn có thể dùng chỉ nha khoa chuyên dụng (Super Floss) có đầu cứng để luồn qua dây cung dễ dàng. Một lựa chọn khác là sử dụng dụng cụ xỏ chỉ (Floss Threader) để luồn chỉ nha khoa thông thường.

Máy tăm nước: Đây là một công cụ cực kỳ hiệu quả để loại bỏ mảng bám và thức ăn thừa ở những vùng khó tiếp cận, giúp quá trình vệ sinh nhanh chóng và sạch hơn.

Nước súc miệng: Nên chọn loại không chứa cồn để tránh làm khô miệng và kích ứng. Nước súc miệng có chứa Fluoride sẽ giúp củng cố men răng, ngăn ngừa sâu răng hiệu quả.

Sáp nha khoa: Dùng để che các cạnh sắc của mắc cài hoặc dây cung gây cọ xát vào má, môi, giúp giảm cảm giác khó chịu.

Theo BS. Phạm Thị Bích Ngọc, bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt - Bệnh viện Hồng Ngọc, sau khi niềng răng, giữ được thói quen vệ sinh răng miệng tốt là vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, về chế độ ăn uống nên ưu tiên thực phẩm mềm, hạn chế ăn đồ quá cứng. Đồ dai nên cắt nhỏ thức ăn để tranh việc bong mắc cài. Và nếu mắc cài bị bung, cần giữ lại mắc cài và liên hệ ngay với bác sĩ để được gắn lại sớm nhất có thể.

Khách hàng hoàn toàn có thể an tâm khi niềng răng tại Răng Hàm Mặt Hồng Ngọc, bởi mỗi ca điều trị đều được theo dõi 1:1 bởi bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt giàu kinh nghiệm; phác đồ được cá nhân hóa, đảm bảo an toàn, hiệu quả và tối ưu thời gian thực hiện, giúp trải nghiệm chỉnh nha nhẹ nhàng và đạt kết quả thẩm mỹ, khớp cắn chuẩn hạng I và răng không chạy lại sau khi tháo niềng.

Niềng răng là một khoản đầu tư xứng đáng cho nụ cười và sức khỏe của bạn. Việc chăm sóc răng miệng cẩn thận chính là yếu tố then chốt để đạt được kết quả niềng tốt nhất. Sự kiên trì và tỉ mỉ của bạn trong việc vệ sinh mỗi ngày sẽ được đền đáp xứng đáng bằng một nụ cười rạng rỡ và khỏe mạnh.