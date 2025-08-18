Niềng răng là phương pháp giúp sắp xếp răng đều, cải thiện khớp cắn và thẩm mỹ khuôn mặt. Tuy nhiên, quá trình này thường kéo dài từ 1–3 năm, đòi hỏi người bệnh phải kiên trì và tuân thủ chế độ chăm sóc răng miệng cũng như ăn uống hợp lý. Một chế độ dinh dưỡng đúng cách không chỉ giúp giảm khó chịu khi niềng răng mà còn đảm bảo sức khỏe toàn thân và hiệu quả chỉnh nha.

Theo BS. Hồ Ngọc Hải Châu - Hệ thống Nha khoa Tấm Dentist, sau mỗi lần gắn mắc cài hoặc siết dây cung, răng thường đau và nhạy cảm, khiến việc ăn uống trở nên khó khăn.

"Ở giai đoạn này, người niềng răng nên ưu tiên các thực phẩm mềm, dễ nhai như cháo, súp, khoai tây nghiền, sữa chua, sinh tố, trứng hấp, bún phở… để giảm áp lực lên răng và tránh làm bung khí cụ" - BS. Hải Châu đưa ra lời khuyên.

Sau mỗi lần gắn mắc cài hoặc siết dây cung, nên ưu tiên các thực phẩm mềm

Thực phẩm nên ăn

Nhóm giàu canxi và vitamin D: Sữa, phô mai, sữa chua, cá hồi, tôm, trứng… giúp xương và răng chắc khỏe.

Nhóm giàu protein: Thịt gà, thịt bò băm, cá, đậu phụ… nên chế biến dạng mềm, xé nhỏ hoặc hầm nhừ.

Trái cây và rau củ mềm: Chuối, bơ, xoài chín, bí đỏ, cà rốt luộc mềm, khoai lang hấp… cung cấp vitamin, khoáng chất cần thiết.

Ngũ cốc mềm: Cháo yến mạch, cơm mềm, mì, nui luộc kỹ.

Thực phẩm cần tránh

Đồ ăn cứng hoặc dai: Các loại hạt cứng, mía, thịt khô, bánh mì vỏ giòn, kẹo cứng… có thể làm bong mắc cài.

Thực phẩm dính: Kẹo caramel, kẹo kéo, bánh dẻo dễ mắc vào khí cụ, gây khó vệ sinh.

Đồ ăn nhiều đường, đồ uống có ga: Dễ gây sâu răng, viêm lợi, đặc biệt khi việc chải răng gặp khó khăn do mắc cài.

Không nên dùng đồ ăn, uống nhiều đường

Bác sĩ nhấn mạnh: Khi ăn, nên cắt nhỏ thức ăn, nhai chậm và tránh cắn trực tiếp bằng răng cửa. Điều này vừa giảm áp lực lên răng, vừa hạn chế làm hỏng khí cụ.

Bệnh nhân cần lưu ý thêm, chộ ăn uống khi niềng răng đi kèm với việc chăm sóc răng miệng kỹ lưỡng. Người niềng răng nên đánh răng sau mỗi bữa ăn bằng bàn chải chuyên dụng, dùng chỉ nha khoa và nước súc miệng để loại bỏ mảng bám quanh mắc cài.

‎‎"Nếu vệ sinh không tốt, mảng bám tích tụ sẽ gây sâu răng, viêm lợi, thậm chí làm chậm quá trình dịch chuyển răng", bác sĩ cảnh báo.

Ngoài ra, người niềng răng cần duy trì tái khám đúng hẹn để bác sĩ điều chỉnh khí cụ, kiểm tra tình trạng răng và hướng dẫn chế độ ăn uống phù hợp ở từng giai đoạn.

‎Theo BS. Hồ Ngọc Hải Châu, niềng răng không có nghĩa là phải ăn uống kham khổ. Cần biết lựa chọn thực phẩm phù hợp và vệ sinh răng miệng đúng cách vẫn hoàn toàn duy trì sức khỏe, vóc dáng và đảm bảo kết quả chỉnh nha tối ưu.

Ngoài ra, cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng trong suốt quá trình niềng răng, đảm bảo được bổ sung đầy đủ dưỡng chất, đặc biệt là canxi và vitamin D, sẽ giúp quá trình phát triển xương và răng diễn ra thuận lợi, đồng thời giảm thiểu khó chịu khi chỉnh nha.

"Chế độ dinh dưỡng khoa học đóng vai trò quan trọng trong suốt hành trình niềng răng. Việc tuân thủ lời khuyên của bác sĩ và lựa chọn thực phẩm thông minh sẽ giúp quá trình điều trị nhẹ nhàng, an toàn và đạt kết quả như mong muốn", BS Châu lưu ý.