"52 tuổi rồi mà kết quả khám sức khỏe của anh còn tốt hơn năm ngoái nữa chứ!". Ông Lý ở Thường Châu, Giang Tô, mỉm cười nhìn kết quả khám sức khỏe. Bác sĩ lật giở hồ sơ, không khỏi cảm thán: "Thể trạng của anh cứ như người ngoài 40 vậy".

Điều gì khiến một người đàn ông trung niên ngoài 50 tuổi trông vẫn khỏe mạnh như vậy? Ông Lý mỉm cười nói: "Tôi không có bí quyết gì cả. Tôi chỉ ăn 2 quả cà chua mỗi ngày trong 1 năm".

Cà chua không phải là một loại thuốc thần kỳ, nhưng chúng thực sự là một kho báu

Cà chua được sử dụng ở hầu hết mọi gia đình, nhưng bạn có biết rằng chúng không chỉ là một loại rau thông thường không?

Theo Healthline, cà chua rất giàu lycopene, vitamin C, kali , axit folic và các chất dinh dưỡng khác. Trong số đó, lycopene là một chất chống oxy hóa mạnh, có thể giúp loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể và làm chậm quá trình lão hóa tế bào.

Lycopene là một chất chống oxy hóa tan trong chất béo, hoạt động mạnh hơn beta-carotene trong cơ thể con người. Nhiều nghiên cứu đã xác nhận rằng việc bổ sung lycopene lâu dài có liên quan chặt chẽ đến sức khỏe tim mạch, bảo vệ tuyến tiền liệt và chống lão hóa da.

Các bác sĩ đồng ý phương pháp chăm sóc sức khỏe từ cà chua giúp "chống giặc già", giữ gìn phong độ của ông Lý

Chế độ ăn cà chua của ông Lý rất đơn giản: Ông ăn một quả cà chua sống mỗi sáng và một quả trứng rán cà chua vào buổi tối. Ông nói: "Không phải để giảm cân hay làm đẹp, mà chỉ để dạ dày tôi dễ chịu hơn thôi".

Ông vẫn kiên trì trong năm nay và kết quả thật đáng ngạc nhiên:

Huyết áp giảm từ 140/90 xuống 125/80

Triglyceride giảm gần 30%

Tình trạng da được cải thiện đáng kể, làn da hồng hào

Các bác sĩ giải thích rằng những thay đổi này có liên quan chặt chẽ đến lượng lycopene hấp thụ. Lycopene có thể giúp cải thiện lipid máu, giảm stress oxy hóa và làm chậm quá trình xơ vữa động mạch. Hơn nữa, kali trong cà chua có thể giúp điều hòa huyết áp và ngăn ngừa tăng huyết áp.

Khoa học từ lâu đã công nhận lợi ích của cà chua

Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà là sự xác minh khoa học.

Bệnh viện Trung Sơn trực thuộc Đại học Phục Đán (Trung Quốc) đã từng công bố một nghiên cứu trên "Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Trung Quốc". Họ chỉ ra rằng, tiêu thụ hơn 30mg lycopene mỗi ngày có thể làm giảm đáng kể các chỉ số xơ vữa động mạch.

Ngoài ra, một nghiên cứu đoàn hệ từ Đại học Harvard ở Hoa Kỳ cũng phát hiện, nam giới tiêu thụ nhiều lycopene có tỷ lệ mắc ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn 21% . Đây rõ ràng là một "hàng rào phòng thủ" quan trọng đối với nam giới trung niên.

Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là phải kiên trì lâu dài, thay vì bỏ cuộc giữa chừng.

Ăn cà chua: Không phải ai cũng thích hợp để ăn sống, hầu hết mọi người đều thích ăn chín

Nhiều người nghe nói cà chua tốt nên ăn sống mỗi ngày. Nhưng thực tế điều này còn tùy thuộc vào thể trạng của bạn.

Theo Y học cổ truyền Trung Quốc, cà chua có tính hàn, vì vậy những người tỳ vị hư hàn hoặc dễ bị tiêu chảy nên tránh ăn sống khi bụng đói. Hơn nữa, lycopene tan trong chất béo và dễ được cơ thể hấp thụ hơn khi được làm nóng. Nói cách khác, cà chua nấu chín thực sự bổ dưỡng hơn .

Cách ăn đúng được khuyến nghị:

Thêm một ít dầu ô liu khi chiên cà chua để giúp hấp thụ lycopene dễ dàng hơn;

Không nên hầm ở nhiệt độ cao trong thời gian dài để tránh mất chất dinh dưỡng;

Nó được hấp thụ hiệu quả hơn khi kết hợp với thực phẩm giàu protein (như trứng và đậu phụ).

Ngoài việc ăn cà chua sống, ông Lý còn làm những việc này để khỏe mạnh dẻo dai

Ngoài việc ăn cà chua mỗi ngày, Sư phụ Lý còn có thói quen đi bộ nhanh 40 phút mỗi ngày.

Nhiều người cho rằng chế độ ăn uống là chìa khóa thành công, nhưng dinh dưỡng cộng với luyện tập mới là "bảo hiểm kép" mở ra cánh cửa sức khỏe.

Nghiên cứu hiện đại cho thấy, tập thể dục nhịp điệu có thể cải thiện chức năng tim phổi, cải thiện độ nhạy insulin và thúc đẩy quá trình chuyển hóa cholesterol. Là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa, cà chua có thể đóng vai trò hiệp đồng khi kết hợp với tập thể dục.

(Ảnh minh họa: Internet)