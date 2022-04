Cải xoăn kale "siêu thần thánh" nhưng không biết cách ăn thì tác dụng chẳng đáng là bao, chị em phải tham khảo ngay cách nấu này!

5 lợi ích tuyệt vời khi ăn cải kale có thể bạn chưa biết?

Giàu chất chống oxy hóa

Cải kale giống như các loại rau lá xanh khác. Chúng rất giàu chất chống oxy hóa. Cải kale chứa cả beta-carotene và vitamin C, cũng như các flavonoid và polyphenol khác nhau. Các chất chống oxy hóa này giúp hạn chế sự phát triển của các gốc tự do trong cơ thể.

Tế bào bị oxy hóa tổn thương là một trong những nguyên nhân gây ra lão hóa và nhiều bệnh. Trong đó có bệnh ung thư.

Dồi dào vitamin C, tăng sức đề kháng cho cơ thể

Vitamin C là một chất chống oxy hóa hòa tan trong nước. Chất này hỗ trợ nhiều chức năng của tế bào trong cơ thể. Vitamin C cần thiết cho việc tổng hợp collagen. Trong nhiều nghiên cứu cho thấy, cải kale chứa lượng vitamin C gấp 4,5 lần so với rau chân vịt.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Cải kale có thể giúp giảm cholesterol. Điều này có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Cung cấp vitamin K hiệu quả

Cải xoăn là một trong những nguồn cung cấp vitamin K tốt. Chỉ với một cốc cải xoăn thô chứa gần 7 lần vitamin K lượng khuyến nghị hàng ngày. Vitamin K được dùng để thúc đẩy nhanh quá trình lành da, giảm sưng, kháng viêm.

Cung cấp nhiều khoáng chất

Cải xoăn kale là nguồn cung cấp khoáng chất dồi dào. Cải xoăn là nguồn canxi thực vật tốt, cũng chứa nhiều magie, kali cần thiết cho quá trình chuyển đổi năng lượng.