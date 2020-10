Cách trồng cải xoăn Kale tốt tươi ngập tràn sân thượng của nữ bác sĩ ở Quảng Ninh

Hàng ngày, ngoài công việc chính, chị Thêu trồng đủ loại rau quả sạch. Nhiều năm nay, chị Thêu rất vui khi các loại rau quả luôn tươi tốt, phủ kín sân thượng. Ngoài ra, chị còn điểm xuyết nhẹ nhàng khu vườn bằng các loại hoa yêu thích theo mùa.

Vì thế, sau một ngày làm việc căng thẳng tại Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả, chị lại trở về nhà với niềm vui giản dị, ngắm nhìn và chăm sóc các loại rau trên sân thượng.

Trồng cây trên sân thượng, theo kinh nghiệm của chị Thêu, sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với trồng ở vườn. Trồng trên cao thường có gió to, các loại cây leo giàn như bầu, bí, mướp rất dễ bị tổn thương do va đập dẫn đến dập lá, héo dây.

Mùa hè nắng to cũng là thách thức lớn khi cây dễ bị thiếu nước dẫn tới héo rũ và chết. Tùy vào từng trường hợp, hoàn cảnh để chị Thêu tìm ra các giải pháp hợp lý cho khu vườn trên cao của mình.

Không gian sân thượng nhà chị Thêu (Quảng Ninh) rộng khoảng 40m2.

Vì nhà chỉ có 5 người nên chị Thêu chỉ trồng vài cây là đủ thu hoạch để thưởng thức hàng ngày.

Góc sân vườn đẹp mắt với những loại rau quả mùa đông.

Một góc nhỏ trồng cải xoăn Kale tốt tươi.

Chủ nhân của khu vườn sân thượng.

Ngoài việc trồng các loại cây theo mùa, năm nay chị Thêu trồng thêm cải xoăn Kale. Sân thượng được chị Thêu trồng hai loại cải, cải Kale xoăn và cải Kale khủng long. Cả hai loại cải Kale đều là những loại cây họ thân thảo. Cải Kale xoăn thường mọc thành dạng chùm, cây phát triển thấp. Cải Kale khủng long lá dày, nhỏ, dài, cây cao tới 2 mét.

Chị Thêu dành một góc sân thượng để trồng cải Kale. Những cây kale thường phát triển nhanh, lá tốt tươi nên chị Thêu trồng khá nhiều. Những chiếc lá xoăn tít màu xanh hoặc tím nên chúng thường có tên gọi khác là cải xoăn, cải xoăn xanh, cải xoăn tím. Cải Kale được phát hiện lần đầu ở Mỹ nên khá phù hợp với thời tiết vào mùa lạnh ở Việt Nam.

Không gian sân thượng được chị Thêu trồng 2 loại, cải Kale xoăn phát triển dạng chùm, lá xoăn nhìn đẹp mắt. Bên cạnh là cải Kale khủng long, cây cao tới 2 mét.



Một góc tốt tươi và đẹp mắt trên sân thượng. Chị trồng và thu hoạch cải Kale trải dài tới 6 tháng trong năm. Khi mùa hè nóng nực, cây mới dừng phát triển.



Những cây cải Kale khủng long đẹp mắt giữa những chậu trồng rau khác.



Thu hoạch rau quả.

Ánh nắng nhẹ nhàng giúp góc trồng cải Kale đẹp như tranh vẽ.



Không gian tốt tươi, xanh mát trên sân thượng nhờ bàn tay chăm sóc của chị Thêu.

Chủ nhân khu vườn sân thượng cho biết: "Mình mua hạt gieo trồng như các loại rau quả thông thường. Kale hợp với mùa lạnh, gieo cây chậm lớn, sau này tách cây ra trồng sẽ nhanh lớn hơn. Cây rau là giống ưa lạnh nên thời tiết càng lạnh càng xoăn, đất tơi xốp thoát nước tốt sẽ giúp cây lớn nhanh".

Chị Thêu cũng chú ý phần chất dinh dưỡng trồng cây. Chị trồng bằng phân hữu cơ hoai mục và tưới tuần 2 lần phân đậu tương, phân rác, phân chuối luân phiên.

Những cây cải trong quá trình phát triển.

Kale khủng long tạo điểm nhấn bên cạnh xà lách.

Khu vườn sân thượng nhà chị có diện tích hạn chế. Ngoài việc trồng cây theo mùa, chị Thêu thường ưu tiên các loại cây rau thu hoạch được nhiều lần như cải Kale. Chị trồng từ thời điểm mùa thu đến giữa hè nắng nóng, cây không phát triển nữa thì chị sẽ thay thế bằng các loại rau quả khác.

Chị thường thu hoạch khi lá còn non để chế biến nhiều món ngon cho bữa cơm gia đình như ninh xương, nấu canh tôm, xào nấm hương, luộc, ăn lẩu, thái nhỏ chiên trứng, rang cơm, ép nước uống…

Vì nhà có ít người nên chị trồng khoảng 5 cây là đủ nhu cầu thưởng thức của gia đình mình.

Chị Thêu thường chế biến nhiều món ngon với cải Kale.

Kale xoăn xanh tốt chuẩn bị thu hoạch.

Chị chăm sóc cẩn thận từng cây với chế độ dinh dưỡng phù hợp cho giá thể cũng như tưới nước giữ độ ẩm cho đất giúp các loại cây trên sân thượng luôn tốt tươi, thu hoạch mỏi tay không hết.

Khu vườn xanh tươi vào mùa thu đông lại có thêm điểm nhấn của những cây cải Kale. Góc nhỏ trên cao này giúp mọi người trong gia đình có thêm không gian để gần gũi với thiên nhiên, để thư giãn và luôn cảm thấy yêu đời nhiều hơn.

Nguồn ảnh: NVCC