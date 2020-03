Cải thiện tâm trạng một cách dễ dàng nhờ những bí quyết đơn giản này

Những thăng trầm trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi. Wilhelm von Humboldt, một triết gia lớn người Đức từng nói: "Hạnh phúc hay bất hạnh phụ thuộc vào cách chúng ta đối mặt với các sự kiện trong cuộc sống". Suy nghĩ tích cực và biết cách kiểm soát cảm xúc bản thân sẽ giúp mọi người vượt qua khó khăn, dù tất cả không diễn ra như mong muốn. Nếu bạn đang cảm thấy buồn và cần tiếp thêm động lực hay cải thiện tâm trạng, hãy tham khảo các biện pháp dưới đây:



Khám phá suy nghĩ và cảm xúc của bản thân

Liệu pháp Nhận thức - Hành vi (CBT) được tiến hành dựa trên quá trình suy nghĩ và trải nghiệm trong quá khứ gây ảnh hưởng tới cảm xúc. Khi nhận thức được suy nghĩ, bạn sẽ hiểu sâu sắc hơn về tâm trạng của mình. Bạn cũng có thể phát hiện ra các yếu tố kích thích bên ngoài khiến tâm lý thay đổi, dẫn tới cảm xúc bực bội khó chịu. Bằng việc tìm hiểu cảm xúc và tâm lý một cách rõ ràng, mọi người sẽ biết cách cải thiện tâm trạng.

Sẵn sàng chấp nhận và bỏ qua

Chúng ta thường suy nghĩ quá nhiều khi phải đối mặt với những tình huống khó khăn. Tình trạng này sẽ khiến não làm việc tích cực để liên tục phân tích và giải quyết vấn đề. Suy nghĩ nhiều dẫn tới những hướng đi tiêu cực, từ đó gây căng thẳng không đáng có. Trên thực tế, tâm trạng có thể thay đổi 360 độ trước khi bạn kịp nhận ra.

Kiểm soát tâm trạng, cảm xúc, hít một hơi thật sâu và thở ra để giải phóng mọi suy nghĩ tiêu cực trong lòng.

Nhằm ngăn ngừa tình trạng này, mọi người hãy dành một chút thời gian để chấp nhận thực tại. Điều này có thể được thực hiện thông qua các bài tập thở, đi bộ hoặc thậm chí chỉ bằng cách ngồi thư giãn một mình. Đồng thời, bạn cần giữ quan niệm: Không phải những gì mình suy nghĩ đều có thể thực sự xảy ra. Kiểm soát tâm trạng, cảm xúc, hít một hơi thật sâu và thở ra để giải phóng mọi suy nghĩ tiêu cực trong lòng.

Tập thiền định

Thiền bao gồm nhiều loại hình khác nhau, mỗi loại đều có lợi ích sức khỏe. Ví dụ, để cải thiện tâm trạng, thiền mở luân xa (Chakra meditation) là lựa chọn tuyệt vời. Phương pháp này giúp người tập cảm nhận sâu sắc các lõi năng lượng của cơ thể và loại bỏ mọi rào cản bên trong ảnh hưởng tới tâm lý.

Theo đạo Hindu, luân xa là bảy lõi năng lượng liên kết với hệ thống thần kinh, chạy dọc theo cột sống của con người. Bất kỳ luân xa nào bị tắc nghẽn cũng sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới tâm trạng. Do đó, cân bằng các luân xa góp phần quan trọng trong việc cải thiện tâm lý, giải tỏa cảm xúc và tránh căng thẳng.

Viết nhật ký

Các chuyên gia tại Trung tâm Y tế trực thuộc Đại học Rochester đã chỉ ra, viết nhật ký như là một phương pháp hiệu quả để kiểm soát sức khỏe tâm lý và cải thiện tâm trạng. Giống thiền, việc làm này giúp bạn thể hiện bản thân bằng cách giải tỏa cảm xúc lên những trang giấy.

Viết nhật ký như là một phương pháp hiệu quả để kiểm soát sức khỏe tâm lý và cải thiện tâm trạng.

Hơn nữa, viết nhật ký tạo điều kiện để chúng ta nhìn nhận lại việc đã làm, cử chỉ hành vi trong ngày. Khi hiểu lý do lại có những cảm xúc như vậy khi thực hiện việc làm đó, bạn có thể kiểm soát tâm trạng một cách dễ dàng hơn.

Dành thời gian cho hoạt động ngoài trời

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh lợi ích sức khỏe của việc tập thể dục trong môi trường thoáng mát và trong lành. Tham gia các hoạt động ngoài trời, đi bộ, tiếp xúc nhiều hơn với thiên nhiên giúp tăng cường tâm trạng và cải thiện cảm xúc không nhỏ. Hơn nữa, bạn cũng có thể hưởng lợi từ việc hít thở không khí trong lành, tận hưởng ánh sáng mặt trời và môi trường tự nhiên tuyệt đẹp.

Tăng cường mối quan hệ xã hội

Thường xuyên giao tiếp với người xung quanh, người cùng sở thích sẽ làm giảm căng thẳng và nâng cao tâm trạng một cách đáng kể. Bạn bè và người thân có thể chia sẻ, thể hiện sự đồng cảm, an ủi mỗi khi bạn gặp khó khăn. Hơn nữa, họ cũng giúp bạn suy nghĩ tích cực và tiếp thêm động lực để vượt qua khó khăn.

Thường xuyên giao tiếp với người xung quanh, người cùng sở thích sẽ làm giảm căng thẳng và nâng cao tâm trạng một cách đáng kể.

Biết ơn

Lòng biết ơn là một chất xúc tác mạnh mẽ để có được hạnh phúc. Theo Amy Collette, tác giả của cuốn sách The Gratitude Connection: Embrace the Positive Power of Thanks, nó như tia lửa thắp lên ngọn lửa niềm vui trong tâm hồn bạn.

Các nghiên cứu cho thấy lòng biết ơn giúp tăng cường tâm trạng và tạo ra những suy nghĩ tích cực. Khi cảm thấy biết ơn về tất cả những gì đang có, bạn nên tập trung hơn vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống và tâm trí chắc chắn sẽ thoải mái hơn.

(Nguồn: Goodnet)