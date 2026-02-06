Đếm ngược còn 10 ngày nữa là Tết Nguyên Đán, đường đua phim Việt đang nóng hơn bao giờ hết khi các đơn vị sản xuất lần lượt tung ra những lát cắt, poster, teaser hay trailer để đẩy mạnh truyền thông. Giữa loạt dự án đáng gờm, Báu Vật Trời Cho nhận được sự kỳ vọng nhất định nhờ kịch bản hành động - phiêu lưu - tình cảm, tổ hợp chủ đề khá mới cho mùa phim Tết. Ngoài ra, không thể không kể đến sự góp mặt của bộ đôi Phương Anh Đào và Tuấn Trần.

Mới đây, ekip Báu Vật Trời Cho đã tung ra best cut (những cảnh quay đẹp, đáng nhớ...) thứ 3, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đoạn video xoay quanh cảnh Hồng (Tuấn Trần) liều lĩnh đuổi theo Ngọc (Phương Anh Đào). Thứ khiến khán giả bàn tán nhiều hơn cả không nằm ở phân đoạn rượt đuổi, cũng không nằm ở tình huống nguy hiểm được, mà là cảm giác rất rõ ràng: đây là lần đầu tiên, Tuấn Trần và Phương Anh Đào không chọn bỏ lỡ nhau trên màn ảnh.

Best cut 3 của Báu Vật Trời Cho

Cuộc rượt đuổi bắt đầu từ biển, kết thúc ở bến cảng đông người, nhưng về bản chất, đó không phải là một hành trình không gian. Đó là cuộc rượt đuổi giữa hai cách lựa chọn. Một bên là Ngọc, người phụ nữ chấp nhận bước vào nguy hiểm một mình để bảo toàn gia đình. Một bên là Hồng, người đàn ông từ chối đứng yên, kể cả khi cái giá phải trả là thân thể và mạng sống. Cả hai đều hiểu mình đang làm gì, và chính điều đó khiến phân đoạn này vượt khỏi khuôn khổ của một cảnh cao trào thông thường.

Ngọc không bỏ đi vì yếu đuối. Cô đi vì biết quá rõ mối nguy đang chờ phía trước. Những câu nói ngắn gọn, dứt khoát như "biết nên mới đi một mình" hay "không phải có tiền là giải quyết được đâu" cho thấy Ngọc không hề ảo tưởng về cái kết. Đây là lựa chọn của một người mẹ, chứ không phải sự trốn chạy của một người phụ nữ đang sợ hãi. Phương Anh Đào xử lý nhân vật bằng ánh mắt và nhịp thở nhiều hơn thoại, để lộ sự mâu thuẫn nội tâm của một người vừa muốn bảo vệ, vừa sợ phải ở lại.

Ở chiều ngược lại, Hồng không chạy theo vì bốc đồng hay níu kéo tình yêu. Phản ứng của anh sau câu hỏi "lỡ hai đứa cùng chết thì sao?" đã lật rõ bản chất của cuộc rượt đuổi này. Khi Hồng nói về việc Tô cần "đủ cha đủ mẹ", đó không còn là lời van nài cảm xúc, mà là tuyên bố trách nhiệm. Tuấn Trần cho thấy một Hồng không hoàn hảo, thậm chí có phần tuyệt vọng, nhưng chính sự vụng về ấy khiến nhân vật trở nên đáng tin. Anh chạy không phải để giữ Ngọc cho riêng mình, mà để giữ lại một gia đình vừa mới hình thành.

Khoảnh khắc Ngọc đóng sầm cửa xe, tự nhận mình là một người mẹ tệ hại, là điểm kết đau nhất của đoạn best cut. Đó không phải sự chối bỏ tình yêu, mà là sự chối bỏ hạnh phúc – thứ mà Ngọc tin rằng mình không xứng đáng có. Nhưng bộ phim không để cảm xúc rơi vào bi kịch tuyệt đối. Chi tiết người tài xế taxi lặng lẽ mở cửa phía đối diện cho Hồng bước lên xe là một lựa chọn kể chuyện tinh tế. Không lời khuyên, không can thiệp ồn ào, chỉ là một hành động nhỏ đủ để giữ lại hy vọng rằng: lần này, sẽ có người không quay lưng.

Đoạn best cut khép lại bằng hình ảnh Hồng bị khống chế, tương lai bỏ ngỏ và hiểm nguy hiện rõ. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ, cảm xúc của khán giả lại không rơi vào hụt hẫng. Bởi khác với những lần trước, hai nhân vật đã không im lặng chấp nhận mất nhau. Dù kết cục phía trước ra sao, lựa chọn của họ đã được đưa ra một cách trọn vẹn.

Chính ở đây, cái kết đẹp mới thực sự có ý nghĩa lớn. Đẹp không phải vì mọi thứ được giải quyết êm đềm, càng không phải vì hứa hẹn một cái kết viên mãn. Đẹp vì hành trình lần này của Tuấn Trần và Phương Anh Đào không còn là câu chuyện của sự buông tay, cam chịu hay chấp nhận thực tế. Họ đối diện, họ tranh luận, họ đau đớn và họ chọn đi tiếp, dù biết trước rủi ro.

Nếu mối duyên điện ảnh trước đó của hai diễn viên từng khắc sâu vào khán giả bằng thứ tình yêu dang dở, thì Báu Vật Trời Cho vẽ nên cuộc sống của hai con người trưởng thành, đặt gia đình và trách nhiệm lên trên mong muốn cá nhân. Hồng không chỉ chạy vì Ngọc, mà vì một mái ấm đang đứng trước nguy cơ tan vỡ. Ngọc không rời đi để tìm lối thoát, mà để bảo vệ những người ở lại.

Và có lẽ, với khán giả từng mang theo sự tiếc nuối cho cặp đôi này trên màn ảnh, chỉ cần như vậy thôi cũng đã đủ để gọi đây là một cái kết đẹp, cái kết cho cảm xúc bỏ lỡ đã theo họ suốt nhiều năm qua.

Nhiều khán giả thừa nhận họ không cần biết cái kết cuối cùng của phim sẽ ra sao, bởi chỉ riêng việc hai nhân vật không quay lưng với nhau đã đủ tạo nên một sự bù đắp cảm xúc. Điều đáng chú ý là phản ứng tích cực ấy không đến từ sự lãng mạn hóa bi kịch. Khán giả không cổ vũ cho việc Hồng liều mạng, cũng không trách Ngọc vì chọn đi một mình. Thứ được nhắc đến nhiều hơn là sự trưởng thành trong cách nhân vật đối diện với tình huống.

Theo dự kiến, Báu Vật Trời Cho sẽ ra rạp vào ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán Bính Ngọ,