Cuộc đời chưa từng thấy của Phương Anh Đào

Đếm ngược gần 1 tháng nữa là tới Tết và thị trường phòng vé quốc nội đang bắt đầu xuất hiện những chiến dịch PR, showcase, chương trình tuyên truyền - quảng bá... từ các đơn vị làm phim. Thời gian qua, Báu Vật Trời Cho có được sự quan tâm lớn của khán giả đại chúng với kịch bản mang đậm tính phiêu lưu và hành động, song vẫn giữ được hương vị tình thân phù hợp cho dịp lễ Tết Nguyên đán. Ngoài ra, không thể không kể đến hai nhân tố góp phần làm nên sức hút cho bộ phim là Phương Anh Đào và Tuấn Trần.

Tối 23/1, NSX Báu Vật Trời Cho chính thức tung ra video hậu trường thứ hai, hé lộ quá trình thực hiện phân cảnh hành động then chốt giữa Phương Anh Đào và Quách Ngọc Ngoan - phản diện chính trong phim. Dù chỉ dài vỏn vẹn 3 phút, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý khi cho thấy một Phương Anh Đào hoàn toàn khác: mạnh mẽ, quyết liệt và sẵn sàng va chạm thể chất trong những pha đánh đấm căng thẳng.

Đây cũng là lần hiếm hoi nữ diễn viên bước ra khỏi vùng an toàn quen thuộc để thử sức với thể loại phim đòi hỏi thể lực và sức chịu đựng. Từ những cú ra đòn, cảnh vật lộn đến khoảnh khắc đối mặt sinh tử với bạn diễn, Phương Anh Đào không còn dịu dàng, thanh thuần thường thấy mà trở nên dữ dội hơn bao giờ hết.

Tập hậu trường còn ghi lại nhiều tình huống thót tim trên phim trường: nữ diễn viên lỡ tay đập đèn vào đầu Quách Ngọc Ngoan, tung cú đấm quá lực trúng mũi bạn diễn, thậm chí có cảnh cô va đầu vào máy quay trong lúc vật lộn. Những sự cố này, thay vì bị cắt bỏ, lại được ekip giữ nguyên để tạo nên cảm giác chân thực cho phân đoạn hành động cao trào.

Đáng chú ý, ekip lựa chọn sử dụng đạo cụ gần với thực tế nhất có thể, bao gồm cả dao thật trong một cảnh đối diện giữa 2 thế lực đại diện cho ác và thiện. Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt Phương Anh Đào lẫn Quách Ngọc Ngoan, nhưng chính phản ứng này lại giúp cảnh phim đạt được sự căng thẳng cần thiết.

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện hậu trường, đoạn clip còn cho thấy rõ hơn định hướng nghề nghiệp của Phương Anh Đào ở thời điểm hiện tại. Sau nhiều năm vào vai nội tâm, giàu chiều sâu, nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ mong muốn được thử thách bản thân ở những dạng vai khác biệt, tránh lặp lại chính mình và tìm kiếm những “cuộc đời chưa từng sống” thông qua nhân vật.

Chính lựa chọn đó đã đưa Phương Anh Đào đến với một vai diễn mạnh mẽ, nhiều xung đột và hành động trong Báu Vật Trời Cho. Sự kết hợp giữa cô và Quách Ngọc Ngoan vì thế tạo nên thế đối trọng: vừa căng thẳng về thể chất, vừa giàu chiều sâu tâm lý, đánh dấu bước chuyển mình rõ nét của nữ diễn viên trên màn ảnh rộng.