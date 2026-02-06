Bộ phim Không Giới Hạn với sự tham gia của các diễn viên Steven Nguyễn, Minh Trang, Tô Dũng, Anh Đào đang nhận được sự chú ý của khán giả nhờ đề tài cuốn hút, dàn diễn viên thực lực với lối diễn xuất duyên dáng. Trong đó, cặp đôi phụ Lợi (Tô Dũng) và Linh (Anh Đào) dù xuất hiện không nhiều nhưng mỗi phút giây đều đem lại sự hài hước sảng khoái cho khán giả.

Lợi và Linh là cặp đôi oan gia, thường xuyên đấu khẩu với nhau. Tuy có chiếc "mỏ hỗn" và không bao giờ chịu nhường bước trước Lợi, nhưng thực tế Linh lại rất yêu mến anh, luôn khẳng định trước mặt mọi người mình là "bạn gái" Lợi. Trong khi đó, dù tính cách nóng nảy hay cáu gắt nhưng Lợi rất quan tâm và cũng biết ghen khi bên Linh xuất hiện chàng trai khác.

Trong Không Giới Hạn, Anh Đào đóng cặp với Tô Dũng

Trong khi chồng cô ngoài đời, nam diễn viên Anh Tuấn đóng một vai diễn khác không liên quan

Một chi tiết thú vị khác của cặp đôi này là người anh quá cố của Lợi tên Tuấn đã hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ cùng Kiên (Steven Nguyễn). Tuy nhiên, ngoài đời Tuấn lại là tên chồng của Anh Đào, vì vậy câu nói: "Hai ngày nữa là giỗ của anh Tuấn, bác có làm gì không để cháu giúp ạ".

Không ít khán giả biết mối quan hệ ngoài đời của Anh Đào cảm thấy thích thú và bình luận: "Đạo diễn ác ghê chưa?", "Nhất định phải là anh Tuấn ạ?", "Tuấn đơ cái mặt ra luôn", "Đạo diễn ác thật, chồng bả tên Tuấn", "Nghe đồn có mâu thuẫn từ trước rồi",...

Khán giả nhận xét "Đạo diễn vẫn ác với Đào" bởi trước đó vợ chồng Anh Đào và Anh Tuấn từng đóng chung phim với nhau nhưng chưa bao giờ hạnh phúc, có cái kết có hậu. Trong phim Cầu Vồng Ở Phía Chân Trời, Anh Tuấn vào vai người chồng cũ ngoại tình, cô trách nhiệm, mưu mô của Anh Đào. Cả hai có nhiều cảnh tranh cãi nảy lửa.

Anh Đào và Anh Tuấn vào vai cặp vợ chồng đã ly hôn thường gây gổ với nhau

Trước đó, trong phim Gặp Em Ngày Nắng, Anh Tuấn đóng một nhân vật khách mời, sánh vai cùng nữ phụ phản diện đối đầu với Anh Đào. Trong cảnh quay, cả hai không quen biết nhưng ở hậu trường, họ lại chính là cặp đôi ngọt ngào nhất.

Cũng trong phim Không Giới Hạn, Anh Tuấn vào vai đồng đội của Kiên, vai diễn không liên quan đến Anh Đào. Với gương mặt có phần gian tà của mình, Anh Tuấn được mời đóng cả phản diện lẫn chính diện, nhưng hai vợ chồng không được đóng cặp đôi hạnh phúc bên nhau. "chồng đóng bộ đội, vợ đóng gái quê. Hai vợ chồng nhà Đào diễn quá hay, rất tự nhiên", "Hai diễn viên này đóng chân thật như ngoài đời, diễn xuất sắc lắm", "Bao giờ đạo diễn mới cho Anh Đào và Anh Tuấn thành đôi",...

Trong Gặp Em Ngày Nắng, Anh Đào và Anh Tuấn cũng không được đóng vai cặp đôi hạnh phúc

Nhưng thực tế, họ là đôi vợ chồng dễ thương, thường chia sẻ các khoảnh khắc đời thường với khán giả

Anh Đào sinh năm 1996, đến từ Bắc Giang, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Cô tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Hướng Dương Ngược Nắng, Trở Về Giữa Yêu Thương, Lối Về Miền Hoa, Lửa Ấm, Đấu Trí, Gặp Em Ngày Nắng, Vui Lên Nào Anh Em Ơi, Cầu Vồng Ở Phía Chân Trời... Người đẹp là cái tên đang lên, đảm nhận vị trí nữ chính cho các dự án phim truyền hình ngắn tập của VTV.

Anh Đào với làn da ngăm đen, lối diễn xuất tự nhiên, lời thoại rất "đời" được khán giả yêu mến. Cô diễn xuất vừa tay, có khả năng tạo chemistry cực mạnh với các bạn diễn nam như Đình Tú, Trọng Lân và hiện tại là Tô Dũng.

Anh Đào được khán giả yêu mến với diễn xuất tự nhiên

Cô có vẻ đẹp mặn mà quyền rũ rất riêng

Anh Đào có tình yêu đẹp với nam diễn viên Anh Tuấn sinh năm 1993. Anh tốt nghiệp khoa Diễn viên Truyền hình tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và cũng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ Việt Nam. Cặp đôi đã chính thức về chung một nhà vào cuối tháng 11/2024.

Cặp đôi kết hôn sau 4 năm hẹn hò

Hình ảnh đẹp của hai diễn viên Anh Tuấn và Anh Đào

Không Giới Hạn do Bộ Tổng Tham mưu cùng các đơn vị khác trong quân đội phối hợp thực hiện. Phim lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật, là bộ phim truyền hình đầu tiên tái hiện một cách chân thực những sự cố thiên tai lớn như động đất hay sập mỏ, rò rỉ khí hoá học, cứu nạn trên biển... Đồng thời cho thấy cách thức phối hợp giữa các lực lượng cứu hộ, quân đội địa phương, dân quân tự vệ và đặc biệt là an ninh mạng ứng phó thế nào khi sự cố xảy ra.